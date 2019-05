Nagy tervei vannak a magyar piacra lépő svéd geotermikus energia cégnek

A megújuló energiaforrások hazai helyzetéről, a befektetési lehetőségekről, valamint az egyebek mellett a szabályozásban és kötelező átvételi árban várható változásokról a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A megújuló energiaforrások hazai helyzetéről, a befektetési lehetőségekről, valamint az egyebek mellett a szabályozásban és kötelező átvételi árban várható változásokról a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján bővebben is szó lesz.

A szintén svédországi székhelyű anyavállalattal rendelkező, hőenergiára befektetésekre specializálódott Baseload Capital Hungary megrendelésének összértéke nem mondható kiemelkedőnek, ugyanis az 1 millió dollárt sem éri el (szolgáltatási díjak és szoftverlicencek nélkül), azonban kedvező jelnek tűnik a jelentős magyarországi geotermikus potenciál kiaknázása szempontjából.A közép- és kelet-európai geotermikus potenciáls hatalmas, az elmúlt hónapokban pedig ezt a potenciált vizsgáltuk számos térségbeli országban. Örömmel jelenthetem be, hogy elnyertük első megrendelésünket Magyarországon, amelynek nagy hagyományai vannak a geotermikus energia, illetve víz fürdőkben való alkalmazásában - fogalmazott Thomas Öström, a Climeon vezérigazgatója a társaság sajtóközleményében. A vezető szerint a megrendelés stratégiailag fontos lépés az esetleges további hasonló projektek szempontjából is.Az idei év folyamán leszállítandó technológiát egy már működő szentesi geotermikus kútra építik rá, így egy egyelőre nem meghatározott teljesítményű villamosenergia-termelő erőmű jön létre. Az engedélyeztetési folyamatban és az erőmű építésében a Mannvit és a Cam Consulting is részt vesz.Az ilyen tekintetben kiemelkedő adottságokkal rendelkező Magyarország geotermikus potenciáljának energetikai célú kiaknázása jelentősen elmarad a lehetőségektől. Bár a geotermikus alapú hőtermelés és hőszolgáltatás egyre terjed, villamos energia termelése eddig mindössze néhány helyszínen volt gazdaságosan megvalósítható. Egyebek mellett a Climeon technológiájával az áramtermelési célú hasznosítás is lendületet kaphat az országban - vélte Szirbik Imre, Szentes polgármestere, akinek elmondása szerint 27 éve tervezte ezt a fejlesztést.