Paks 2: megállapodott Szekszárddal a bővítésért felelős miniszter

A magyar villamosenergia-ellátás kérdéseiről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az erőmű bővítéséhez nemcsak Paksot kell fejleszteni, hanem a régiót, benne a megyeszékhelyet is; ha komoly teljesítményt várunk el az atomerőmű építésében és üzemeltetésében, annak feltétele az is, hogy a dolgozók kulturális és szabadidős igényeit ki tudja elégíteni a régió - jegyezte meg Süli János tárca nélküli miniszter a dokumentum aláírása előtt.A megállapodás szerint a felek kiemelten kívánnak együttműködni a gazdaság- és térségfejlesztés, munkahelyteremtés és képzés terén, közös tevékenységük kiterjed az egészségügyi, a kulturális, sport- és turisztikai fejlesztésekre is.Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere arról beszélt, a megyeszékhely készül arra, hogy ellátó rendszere kiszolgálja a Paksra érkező dolgozókat, és szakképzett munkaerőt biztosítson a beruházáshoz. Ez utóbbi érdekében összehangolják a helyi szakképzést az egyetemi kar tervezett képzéseivel. Ismertetése szerint Szekszárd a Modern Városok Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból is számos turisztikai, közlekedési projekteket valósít meg, amelyek kapcsolódhatnak a paksi beruházáshoz.