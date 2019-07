Rekordméretű szennyezést távolítanak el a Tiszán

Láng István elmondta, hogy idén hármas összefogás, azaz vízügyi, civil és vállalati együttműködés segíti a Tisza hulladékmentesítését, amire szükség is van, hiszen a tavaszi árhullámokat követően eddig nem látott mennyiségű, becslések szerint 8000 tonnát meghaladó kommunális és növényi eredetű hulladék torlódott össze a Kiskörei vízlépcső felvízi oldalán. Az uszadékmező felülete eléri a 17 ezer négyzetmétert és közvetlenül a duzzasztómű előtt a vastagsága a 3 métert is meghaladja - tette hozzá.Jelezte: mivel ez a mennyiség közel duplája a korábbi évek legjelentősebb szennyezéseinek, az OVF soron kívül fejlesztette a vízlépcső téli kikötőjében kialakított rakodóteret és a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVÍZIG) munkatársai napi 12 órában úszó-rakodó munkagéppel egy 200 tonnás uszályra termelik ki a hulladékot. Ugyanakkor aláhúzta: hosszabb távon mindez csak "tüneti kezelés", emellett a probléma tartós felszámolásához a közeljövőben újabb lokalizációs pontokat kell találni a folyó felsőbb szakaszain, folytatni kell az egyeztetéseket a román és ukrán vízügyi szakmával, de végső soron a Tisza-völgy lakosságának felelős gondolkodására van szükség. Ebben fontos mérföldkő az OVF, a PET Kupa civil környezetvédelmi program és a The Coca-Cola Foundation, azaz a Coca-Cola globális alapítványa együttműködésével megvalósult összefogás, mely a Tisza hatékonyabb és eredményesebb hulladékmentesítését segíti - közölte.Hankó Gergely, a PET Kupa szakmai vezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének (KSZGYSZ) ügyvezetője az eseményen arról beszélt: hat éve indult kezdeményesésük eddigi mérlege 85 hajó, 38 tonna összegyűjtött hulladék, 50 szennyezett terület megtisztítása mintegy 1400 önkéntes bevonásával. Az együttműködés kapcsán céljuk a következő években megduplázni a kitermelt hulladék mennyiségét és tevékenységüket a mellékfolyókra is kiterjeszteni. Az összegyűjtött műanyagok szelektálásában és újrahasznosításában történő közreműködés mellett pedig ezekből innovatív termékek előállítását is tervezik - tájékoztatott.Kerekes Péter, a Coca-Cola Company magyarországi igazgatója az eseményen kiemelte: a vállalat 78 millió forintot szán a Hulladékmentes Tiszaprogram támogatására. Szándékaik szerint ez a segítség lehetővé teszi, hogy a PET-kupákon két év alatt legalább 80 tonna hulladékot sikerüljön begyűjteni és újrahasznosítani. Az anyagi vállaláson túl pedig a cég munkatársait is bevonja a projektbe, ők önkéntesként csatlakozhatnak annak megvalósításához - jegyezte meg.

Uszályra rakodja a tavaszi árhullámokat követően összetorlódott mintegy nyolcezer tonna kommunális és növényi eredetű hulladékot egy munkagép a kiskörei vízlépcsőnél 2019. július 16-án. Vízügyi, civil és vállalati együttműködés segíti a Tisza hulladékmentesítését, az idén rekordméretű szennyezés felszámolása legalább négy hónapot vesz majd igénybe., MTI/Czeglédi Zsolt