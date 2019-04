Sürgős lépéseket kell tennie Európának a gyáriparosok szerint

Növekvő beruházások - Az ERT tagvállalatai évente több mint 50 milliárd eurót fektetnek be a K + F-be. Kedvező szabályozói környezet és pénzügyi ösztönők esetén az ERT-cégek készek még többet befektetni.

Értékteremtés a társadalom számára - Az ERT tagjai vállalást írtak alá, mely egy hosszú távú kampány kezdetét jelenti, amely Európa-szerte a sokszínű és befogadó vállalati kultúra erősítését szolgálja.

A digitális átalakulás előmozdítása - Az ERT tagvállalatai felgyorsítják saját digitalizációs, adat- és mesterséges intelligencia stratégiájukat.

A készségek fejlesztése - Az ERT tagvállalatai jelentősen növelik a minőségi üzleti oktatási partnerségek biztosítását munkavállalóik körében, lehetővé téve így az egész életen át tartó tanulást biztosító szakmai gyakorlatot, a tanulók gyakorlati képzését, valamint az első munkába állási lehetőséget. Emellett biztosítják mind a jelenlegi, mind a jövőbeni munkavállalók képzését a digitalizálás, az automatizálás és a mesterséges intelligencia szakterületein belül.

Az ipar és a kereskedelem támogatása - Az ERT tagvállalatai aktívan támogatják az EU-t a kereskedelmi diplomácia hatékony végrehajtása érdekében, hogy tisztességes és szabad kereskedelmet és inkluzív globális növekedést biztosítsanak.

Az energiaátmenet megvalósítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem - Az ERT tagvállalatai együttműködnek az uniós és országos szintű döntéshozókkal annak biztosítása érdekében, hogy Európa megteremtse a megfelelő szabályozásokat, amelyek lehetővé teszik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás éghajlatpolitikai célkitűzéseinek globális végrehajtását.

A régió vezető vállalataként nem csak szimbolikus útmutatásként tekintünk az ERT által megfogalmazott hat pontra - az egyes vállalások valódi elköteleződést is jelentenek a Mol-csoport részéről annak teljes működési területén. Napjaink kihívásai ugyan globálisak, ám Európa erősödése érdekében a kulcsfontosságú gazdasági szereplőknek kontinens-szinten is fel kell tudniuk mutatni hatékony megoldásokat. ERT-tagvállalatként a MOL-csoport a célkitűzések megvalósításával is a Közép-Európa versenyképességének erősítéséért dolgozik

A című állásfoglalásában a világszerte összesen közel 5 millió munkavállalót foglalkoztató 55 európai cég vezérigazgatóit és elnökeit összefogó Gyáriparosok Európai Kerekasztala rámutatott, hogy a kormányok, a civil társadalom és a magánszektor összehangolt fellépése nélkül Európa nem tudja biztosítani az állampolgároknak az évszázad legjelentősebb problémáira a megoldást. A nagyvállalatok ezért hat vállalás mellett kötelezték el magukat. A képviselők felhívták az uniós intézmények, főként az új parlament és bizottság figyelmét, hogy az elkövetkező években a következő hat szakpolitikai prioritásra összpontosítsanak: az egységes piac megerősítése, a versenyképesség növelése, a digitális átalakulás előmozdítása, az eltérő készségek közötti különbségek kezelése, a tisztességes és szabályokon alapuló globális kereskedelem biztosítása, valamint az éghajlatváltozás kezelése. - mondta Áldott Zoltán, a Mol-csoport és a Slovnaft felügyelőbizottságának elnöke, az ERT tagja. Az ERT teljes angol nyelvű sajtóanyaga és teljes állásfoglalása itt érhető el.