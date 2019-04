Trump szerint a szélerőművek zaja rákot okoz

Amennyiben valahol a házad közelében működik egy szélmalom, gratulálok, a házad értéke 75 százalékkal csökkent. És azt mondják, a zaj rákot okoz

- fogalmazott Trump a rendezvényen.A portál beszámolója szerint a jelent annál is kínosabb volt, hogy az elnök a becsmérlő kijelentések közben karjaival igyekezett a turbinalapátok mozgását utánozni, miközben kellemetlen, berregő hangot hallatott.A klímaváltozást tagadó, az országát a Párizsi Klímaegyezményből kiléptető, a megújulókkal szemben a fosszilis energiahordozókat favorizáló Trump szemében valószínűleg akkor vált ellenséggé a szélenergia, amikor sikertelenül igyekezett megakadályozni, hogy az északkelet-skóciai Aberdeen mellett található golfklubja közelében 2018 elején felállítsák a világ legnagyobb, 191 méter magas szélerőművét.Azóta többször, változatos módokon kritizálta a szélenergiát, miközben az egészségre bizonyítottan veszélyes, egyebek mellett légzőszervi daganatos betegségeket okozó szénégetés mellett rendszeresen kiállt.A fentiek fényében az már mellékesnek tűnik, hogy Trump ezúttal is pongyolán fogalmazott, és a szélturbina vagy szélerőmű kifejezés helyett a szélmalom szót használta, amely, mint tudjuk, nem áramot termel, hanem gabonát őröl - és harcra tüzeli Don Quijotét - fogalmaz a Bloomberg.Az elnök megjegyzését egyszerűen ostobának titulálta Chuck Grassley republikánus szenátor is, akinek nevéhez fűződik a szélenergiához kapcsolódó tengerentúli adókedvezmény megalkotása. A világ első számú szuperhatalmának vezetője ezt megelőzően legutóbb márciusban egy nyilvános eseményen támadta a szél- és napenergiát, ezzel a tudományos közösség haragos reakcióját kiváltva.