Változik a napenergia-támogatás szabályozása, csökkenhet az átvételi ár

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet arról is szól, hogy ezentúl a kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy - magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén - kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.A változás hatására mostantól vélhetően kevésbé éri majd meg a nagyobb, 0,5 MW-ot meghaladó naperőmű fejlesztési terveket legfeljebb 0,5 MW-os egységekben megvalósítani. Márpedig számos fejlesztő korábban a kedvezőbb feltételek miatt ilyen kisebb egységekben valósította meg nagyobb, több megawattos naperőműterveit.A KÁT támogatás ugyanis csak 0,5 MW-os teljesítmény határig vehető igénybe, az ennél nagyobb kapacitásokra az összetettebb MeTÁR rendszer vonatkozik 2017 óta, amely a piaci értékesítést a prémium támogatási rendszerrel ötvözi. Ezen belül 1 megawattos teljesítményhatárig garantált prémiumot biztosítanak, míg e felett a prémium támogatás pályázati úton igényelhető. Azon túl, hogy a KÁT-os támogatás a MeTÁR-KÁT-rendszernél hosszabb átvételi időszakot biztosít, 0,5 MW-tól a Magyar Energtikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összevont kiserőművi engedélyét is igényelni kell.A rendelet egyúttal csökkenti a megújuló alapon termelt áram kötelező átvételi bázisárát, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisárát is. Amennyiben az energiahivatal a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozatát 2019 május elseje után adja ki, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai a 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:Az új szabályozás szerint a 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra a kötelező átvételi bázisár:Az eddigi szabályozás általánosságban határozta meg a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárait, a támogatási keretre való tekintet nélkül, egyöntetűen 31,77 forint/kilowattórában.A szabályozás a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás tekintetében is változást hoz, eszerint a támogatott bázisára a 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra 31,77 Ft/kWh, a 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra 25,42 Ft/kWh. A korábbi szabályozás a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisárát 31,77 Ft/kWh-ban határozta meg.