Zsiday: a Mészáros-birodalomnak nagy szerepe lehet a következő gazdasági válságban

Zsiday Viktor IT elnök Plotinus Nyrt. 1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző pozíciókat... Tovább »

Jelenleg a magyar chaebol rendszer nagysága még gazdaságilag nem jelent kockázatot, de ha fennmarad a jelenlegi növekedési ütem, akkor pár év múlva veszélyesen naggyá válhatnak. A magyar gazdaság egyelőre erős, de csak a következő recesszió idején fog kiderülni, hogy mennyire válságállóak. Ha kellően nagyok lesznek és sok hitelt vesznek fel, akkor nagy szerepet fognak játszani a következő magyar gazdasági válságban.

A családi konglomerátumok egy jellemző vállalati forma a Távol-Keleten. Dél-Koreában külön kifejezés is van rájuk, a chaebol. Ezek olyan politikai hátszelű kiemelt családi vállalkozások, amelyek az állami segítségnek köszönhetően hatalmasra nőttek, ilyen például a Samsung. Érdekességük, hogy szinte teljesen átláthatatlan konglomerátumok, ahol mindenki kereszttulajdonol mindenkit, és jellemzően a csoport része egy vagy több bank is, amely a tevékenységeket finanszírozza.A vállalati forma nagy előnye, hogy a cégcsoport a bajban lévő tagjait ki tudja segíteni, ha valamelyiknek rövidtávú problémái vannak, így pedig képesek a hosszútávú optimalizációra és a fejlesztésekre. De ez a hátrányuk is, ha komoly problémák vannak az egyik vállalatnál, akkor az magával ránthatja a nyereségeseket, sőt, mivel bankok is vannak a csoportban, így az egész gazdaságra veszélyesek lehetnek.A rendszer nagy veszélye, hogy jelentős a hitelállományuk, keresztbe tulajdonolják és garantálják egymást, így ha "kihúznak egy építőkockát", akkor könnyen összedőlhet az egész, ami a banki kapcsolatok miatt akár az egész gazdaságra kiterjedő recessziót is okozhat.A chaebol rendszer megérkezett Magyarországra is a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló tőzsdei cégekkel, igazi ázsiai típusú konglomerátum kereszttulajdonlással, hitelezéssel - írja blogjában Zsiday Viktor. A magyar chaebol különlegessége, hogy a tulajdonosi hálóban vannak magántőkealapok, amitől még átláthatatlanabb a tulajdonosi szerkezet, hiszen nem nyilvános, hogy kik a befektetési jegyek tulajdonosai.Zsiday Viktor szerint a magyar chaebol olyan, mint a koreai, csak nincsenek benne innovatív üzletágak és még átláthatatlanabb a tulajdonosi szerkezete. A koreai konglomerátumok vesztét az oozta, hogy túl sok hitelt vettek fel és nagy tőkeáttétellel üzemeltek, így amikor egyéb tényezők miatt recesszió alakult ki, akkor összeomlottak és egy mély gazdasági válságot eredményeztek.