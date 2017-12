Zsiday a tapasztalt, öreg rókák és a bennfentesek nagy trükkjéről mesél

Zsiday saját bevallása szerint mindezt a saját bőrén is tapasztalta, többször is.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a piacnak holnap vagy a jövő hónapban be kellene esnie, de azt hiszem (a magyar tőzsdén is) jó pár olyan részvény lesz, amely 5 év múlva a jelenlegi árfolyam felén-harmadán, illetve a spekulatívabbak a tizedén (se) fognak forogni a mai áraknak. Ezért nem bánta meg valójában Rothschild báró, hogy mindig korán adott el

A tőkepiaci véleményvezér szerint a piaci tetőpontok időzítése éppúgy nehéz, mint a mélypont felismerése, viszont arra mindig van lehetőség, hogy a befektető megpróbálja felmérni a kilátásokat/piaci hangulatot/értékeltségi szinteket, amelyek többéves időtávon meghatározzák az adott befektetéssel elérhető hozamokat. Természetesen a piac már akkor drágának tűnik, már akkor sok az optimista, és már akkor látszanak a trendet megfordító jelek, amikor még az árfolyamok - gyakran egészen sokáig - tartanak felfelé, teszi hozzá.Konkrét példaként az 1999-es internetlufit említi, amikor az árazások teljesen értelmezhetetlenek voltak, a jegybank emelte a kamatot, minden együtt állt ahhoz, hogy a piac elinduljon lefelé. Ennek ellenére, aki ekkor elkezdett esésre játszani, az igencsak pórul járt. Habár az árfolyamcsúcsot 2000 márciusában elérte a piac, az árak csak 2000 szeptemberétől kerültek lejtőre, pedig már egy évvel korábban egyértelmű volt a racionális szemlélő számára, hogy mi fog következni (a Nasdaq-index a csúcsáról 3 év alatt 80%-ot esett végül, az S&P 500 is lefeleződött).A befektetési szakember szerint ezt érti az alatt Rothschild báró, hogy "mindig túl korán adtam el". Értelmes, hosszú távú, nagy pozíciókkal rendelkező befektető, amilyen Rothschild is volt, nem is tehetett másként, és pont a hozzá hasonló tapasztalt, öreg rókák, és bennfentesek eladásait hívták úgy akkoriban, hogy "distribution", azaz a részvények kiszórása, amit ma piaci tetőzésnek nevezhetnénk.Zsiday szerint pont a fentiek miatt mindig tudni kell képbe helyezni magunkat, hogy hol vagyunk a cikluson belül. Nyilván ez mindig csak utólag derül ki, és senki sem fog kolomppal jelezni, hogy "itt a teteje", de amikor a befektetői optimizmus sokéves csúcson van, az árazások szintén, és a bikapiacot tápláló QE/nullkamat stimulus visszavonása egyre valószínűbb/illetve már zajlik is, akkor nem az agresszív pozícióknak, hanem az óvatosságnak van ideje.- teszi hozzá Zsiday.