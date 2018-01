Zsiday Viktor összeomlásra és 320-as euróra figyelmeztet!

Ez pont olyan pánik, mint amikor összeomlás van, csak most a lemaradt vevők pánikolnak, de pont akkor, amikor a fundamentumok már fordulóban vannak és véget ér a nullakamat+növekedés (Goldilocks) csodakorszaka. Azt gondolom, hogy könnyen fennáll annak a lehetősége, hogy ebből pár héten-hónapon belül 10-30%-os részvénypiaci esés jöjjön, amikor a valóság szembejön az álmokkal

a még mindig számottevő folyó fizetési mérleg többlet, és a swapok zárása/kifuttatása segítségével az árfolyam kordában tartható, még akkor is, ha rövidebb távon esetleg benne lehet a 320-as árfolyam is.

A tőkepiaci véleményvezér igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a jegybankárok gondolkodásában mintha változás állt volna be: egyre többen vélik úgy, hogy az extrém laza monetáris kondíciókat szigorítani kell, vagyis vissza kell fogni a pénznyomtatást, és emberileg értelmezhető szintre kell emelni a kamatokat.Sokan csak a Fed kamatemeléseit látják, de ennél fontosabb, hogy ez nem csak az USA-ban zajlik - teszi hozzá. Majd kifejti, hogy legutóbb az európaiak mondták, hogy talán mégiscsak véget kéne vetni az értelmetlen pénznyomtatásnak: egyből fel is robbant rá az euró árfolyama.Zsiday szerint ebből a mozgásból is látszik, hogy a befektetők eddig csak a Fednek hittek, de most kezdik felismerni annak a lehetőségét, hogy itt nem csak amerikai, hanem globális folyamatról van szó. Ezért gyengül furcsa módon a dollár: a piacokon nem az számít, amit tudunk, hanem a percepcióban beálló változás. Az mozgatja az árakat, amikor sokan kezdik megváltoztatni korábbi véleményüket. Ez zajlik most szerinte. A világ kezd ráébredni a globális kamatemelési ciklusra, de legalábbis annak lehetőségére.A másik fontos esemény, amire a befektetési szakember ráirányítja a figyelmet, az az amerikai részvénypiacokon zajló pánik.- írja Zsiday Viktor.A forintról is megemlékezik posztjában, amely szerinte kifejezetten érdekes helyzetben van, mivel az MNB láthatóan ragaszkodik a nulla-közeli kamatszinthez, olyannyira, hogy már 5 milliárd eurónyit interveniált a "forintlikviditást nyújtó swap" segítségével.Zsiday szerint amennyiben a nemzetközi deviza/kamatpiacokon valóban percepcióváltás zajlik, akkor ez a tartósan alacsonykamatúként számontartott forintot gyorsan megütheti, viszont a swapok zárásával az MNB ezt könnyen ellensúlyozhatja.