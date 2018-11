Zuhanásban a bitcoin - Nagyon fontos szint esett el

Nagyot estek szerdán a kriptodevizák, a bitcoin árfolyama közel 15 százalékos napon belül zuhanás után 10,6 százalékos eséssel zárta a napot, míg az Ether árfolyama 13 százalékkal került lejjebb, míg az XRP 15 százalékot zuhant tegnap, számolt be a hét harmadik napjának kriptodeviza-zuhanásáról a CNBC.A lehetséges okok mögött a CNBC az amerikai tőzsdék gyengélkedése mellett a technológiai részvények alulteljesítését jelölte meg, ami a kriptodevizák piacára is negatív hatást gyakorolhatott. A CNBC által megszólaltatott piaci szakérők szerint az esésben a Bitcoin Cash körüli piaci bizonytalanság is szerepet játszhatott.A bitcoin árfolyamának esését idén többször is sikerrel állította meg a 6000 dolláros szint, a szerdai kereskedésben az árfolyam azonban szignifikáns módon letörte a 6000 dolláros szintet, majd a bitcoin ezt követően még tovább esett. A kriptodeviza árfolyama szerdán és csütörtökön 13,1 százalékot esett, míg a bitcoin idén közel 60 százalékkal került lejjebb.