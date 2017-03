A gazdagok menő befektetéseire vágysz, de nincs 100 milliód? Van megoldás

Tőzsdén forgalmazott alap és ETF - mi a különség?

többnyire passzív alapok , igyekeznek lekövetni bizonyos értékpapír- (ritkább esetben nyersanyag- / ingatlan-) indexek alakulását.

, igyekeznek lekövetni bizonyos értékpapír- (ritkább esetben nyersanyag- / ingatlan-) indexek alakulását. Sajátosságuk, hogy a befektetési jegyeiket a tőzsdén, napon belül is lehet adni-venni (egy "normál" befektetési alapnál naponta egyszer lehet csak beszállni és kiszállni),

(egy "normál" befektetési alapnál naponta egyszer lehet csak beszállni és kiszállni), a tőzsde pedig az elsődleges értékesítési csatornájuk,

népszerűségének a fő oka, hogy más alapokhoz képest alacsonyabb vagyonarányos költséget számítanak fel,

számítanak fel, az indexekkel pedig tartani tudják a lépést egy rali alatt is, ellentétben a legtöbb aktívan kezelt alappal (amelyek viszont egy esés alatt jellemzően értékállóbbak).

elsődleges értékesítési csatornája nem a tőzsde , az alapkezelő csupán úgy döntött, hogy a tőzsdére is bevezeti egyes alapjainak befektetési jegyeit,

, az alapkezelő csupán úgy döntött, hogy a tőzsdére is bevezeti egyes alapjainak befektetési jegyeit, jellemzően nem indexkövető alapok , hanem gyakran zártvégű, tőkevédett vagy vegyes, illetve származtatott, aktívan kezelt alapok,

, hanem gyakran zártvégű, tőkevédett vagy vegyes, illetve származtatott, aktívan kezelt alapok, az ETF-ekhez hasonlóan ezeknek a befektetési jegyeit is napon belül lehet kereskedni.

Magyarországon mindössze egy ETF van forgalomban, az OTP BUX-követő ETF-je, de így is 137 alap befektetési jegyeivel kereskedhetünk a tőzsdén.

Milyen alapokat találhatunk meg a BÉT-en?

A K&H elsősorban strukturált (régebben tőke és/vagy hozamvédett) alapjait vezette be a tőzsdére. A bevezetésre azért került sor, mert az alap befektetési jegyeit lejárat előtt is értékesíthetővé akarták tenni.

elsősorban (régebben tőke és/vagy hozamvédett) vezette be a tőzsdére. A bevezetésre azért került sor, mert az alap befektetési jegyeit lejárat előtt is értékesíthetővé akarták tenni. A Concorde a legnépszerűbb alapjait vitte tőzsdére három évvel ezelőtt (ezek többnyire származtatott, illetve vegyes alapok), ugyanis elérhetővé akarták tenni ezeket olyan ügyfeleknek is, akik a szolgáltatójukon keresztül nem, vagy csak hatalmas jutalék kifizetésének ellenében tudnak hozzájuk férni.

vitte tőzsdére három évvel ezelőtt (ezek többnyire származtatott, illetve vegyes alapok), ugyanis elérhetővé akarták tenni ezeket olyan ügyfeleknek is, akik a szolgáltatójukon keresztül nem, vagy csak hatalmas jutalék kifizetésének ellenében tudnak hozzájuk férni. Az OTP háromféle alaptípust vezetett be a tőzsdére, a zártvégű, tőkevédett alapjait a likviditás növelésének érdekében, a prémium- és privátbanki ügyfeleik számára elérhető alapokat (ahol elmondásuk szerint szempont, hogy az árfolyamnyereség és árfolyamveszteség Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletek (ETÜ) keretében egymással szembeállítva elszámolhatóak legyenek adóoptimalizálás céljából), illetve a fent is említett BUX ETF -et.

háromféle alaptípust vezetett be a tőzsdére, a likviditás növelésének érdekében, a (ahol elmondásuk szerint szempont, hogy az árfolyamnyereség és árfolyamveszteség Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletek (ETÜ) keretében egymással szembeállítva elszámolhatóak legyenek adóoptimalizálás céljából), illetve a fent is említett -et. Az MKB pedig azért vezette be tőzsdére a zártvégű alapjait, hogy az alap futamidejének vége előtt a befektetési jegyek birtokosának legyen lehetősége eladni a kitettségét.

Miért éri meg tőzsdén venni alapot?

Likviditás, hozzáférés: előfordulhat, hogy lekéstük egy zártvégű alap jegyzési időszakát, egy alapot csak szűk körben értékesítenek (például privátbanki ügyfeleknek), vagy a bankunknál egyáltalán nem árulják egy konkurens pénzintézet alapjait. Az is lehet, hogy épp szabadulni akarunk egy zártvégű alap befektetési jegyeitől, amire egyedül a tőzsdén (illetve egy OTC-ügylet keretein belül) van lehetőség.

előfordulhat, hogy lekéstük egy zártvégű alap jegyzési időszakát, egy alapot csak szűk körben értékesítenek (például privátbanki ügyfeleknek), vagy a bankunknál egyáltalán nem árulják egy konkurens pénzintézet alapjait. Az is lehet, hogy épp szabadulni akarunk egy zártvégű alap befektetési jegyeitől, amire egyedül a tőzsdén (illetve egy OTC-ügylet keretein belül) van lehetőség. Költséghatékonyság: olcsóbb lehet egy idegen alap a tőzsdén, mintha a saját forgalmazónktól vennénk meg. Előfordulhat ugyanis, hogy "A" intézmény "B" intézmény alapjait például 5% tranzakciós felárért értékesíti, míg a sajátjait ingyen adja, a tőzsdei kereskedésért viszont alacsonyabb jutalékot von el.

míg a saját alapjainak jelentős részét díjmentesen, vagy minimális 0,5-1% költségért adja a legtöbb értékpapír-forgalmazó (a nagyobb, 5-10%-os költség csak nagyon ritka esetben fordul elő),

(a nagyobb, 5-10%-os költség csak nagyon ritka esetben fordul elő), a cégcsoporton kívüli alapkezelők befektetési jegyeit már 1-3%-ért , de van, ahol akár 10%-ért adják a bankok befektetési vállalatai,

, de van, ahol akár 10%-ért adják a bankok befektetési vállalatai, míg a BÉT-re bevezetett értékpapírok tranzakciójára felszámított költség legrosszabb esetben is csak 1% (jellemzően minimum 3000 forint).

A Concorde a közelmúltban bejelentette, hogy kivezeti a tőzsdéről az alapjait, március 31-ei határidővel, ez adta cikkünk apropóját. A BÉT-en forgalmazott alapok teljes listáját egyébként itt találhatjuk meg. Gyakorlatilag két oka van, amiért lakossági befektetőként érdemes lehet a tőzsdén alapot venni: Bemutatjuk a nyolc nagybank vételi költségeit, ha saját alapot, konkurens pénzügyi intézményi csoport alapjait, illetve a BÉT-re bevezetett értékpapírokat akarunk megvásárolni.

évente 0,01%-os forgalomban tartási díjat számol fel a BÉT a tőzsdei jelenlétért az alapkezelőnek az alap kapitalizációjára vetítve,

a tőzsdei jelenlétért az alapkezelőnek az alap kapitalizációjára vetítve, valamint bevezetéskor egyszeri, 0,01%-os díjat kell fizetnie a zártvégű alapok után az alapkezelőknek,

a zártvégű alapok után az alapkezelőknek, a felszámított tőzsdei díj az alapok teljesítményét csökkenti.

Az alap, amelynek két árfolyama van

Érdekességük ezeknek az alapoknak, hogy a befektetési jegyeiknek két külön árfolyama van: az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a tőzsdei árfolyam, a kettő közt jelentős eltérés is lehet, ez pedig lehetőségeket nyit arra, hogy az arbitráláshoz hasonlóan az árfolyam-különbözeten keresni tudjunk.

a zártvégű alapok befektetési jegyeit azok a befektetők kínálják a tőzsdén, akik (áron alul) szabadulni akarnak a befektetésüktől (így ha valaki le akarja kötni a pénzét ezekbe az alapokba, a várt hozamon és a tranzakciós költségek megspórolásán felül még a diszkont vételen is kereshet),

a jobb nevű, nyíltvégű alapokat viszont többnyire az egy jegyre jutó nettó eszközértéknél drágábban kínálják eladásra a befektetők, némely esetben pont csak annyival, hogy ez a tőzsdei tranzakciós költségeket fedezze.

A költségek egyébként attól függően is eltérhetnek, hogy milyen csatornán / számlacsomaggal adja meg az ügyfél a vételi megbízást. A BÉT díjak közt a lakossági ügyfelek számára elérhető, legkedvezőbb és legdrágább díjcsomagokat és értékesítési csatornákat (online vagy fiók) tüntettük fel.A Concorde, illetve az OTP Alapkezelők kérdésünkre elárulták azt is, hogyAz MKB elárulta, hogy a tőzsdén tartás díja esetükben mindössze százezer forintos nagyságrendet jelent.Mindez azt jelenti, hogy például kereskedhetek a befektetési jegyekkel úgy, hogy felajánlom vételre azokat a befektetési jegyeimet, amelyeket például egy zártkörű, zártvégű és jól teljesítő befektetési alapban szereztem meg az egy jegyre jutó eszközértéknél magasabb áron és megszedhetem magam a különbözeten. Persze csak akkor. ha úgy gondolja egy másik befektető is, hogy megéri neki kifizetni a többletet azért, hogy cserébe egy számára nem elérhető, jó alapja legyen (ami reményei szerint kitermeli majd a különbözetet).Így tett például az a befektető is, aki 3 forintért kínálta fel eladásra az egyébként 2,2 forintos egy jegyre jutó nettó eszközértékű (nyíltvégű) Concorde VM befektetési jegyeit, ami azt jelenti, ha ezt bárki is jó befektetésnek gondolja, az eladó 36,13%-ot fog keresni az ügyleten.Megfigyeléseink szerint többnyire egyébként inkább az jellemző, hogyÍme pár konkrét példa, a teljesség igénye nélkül:

Sokan vesznek a tőzsdén alapot?

a Concorde szerint "teljesen elhanyagolható" a befektetési alapjaik tőzsdei forgalma, ezért is döntöttek a kivezetés mellett,

a K&H becslése szerint a forgalom pár milliárd forintot tehet ki,

az MKB "elenyészőnek" nevezte az elsődleges forgalomhoz képest az alapok tőzsdei forgalmát,

az OTP nem bocsátkozott becslésekbe.

A BÉT adatai szerint a befektetési jegyek átlagos napi forgalma az értéktőzsdén 45,5 millió forint volt idén, összehasonlításképpen a prémium részvényszekció átlagos napi forgalma idén eddig 8,1 milliárd forint volt.

A Concorde-dal folytatott beszélgetésünk során az alapkezelő felhívta a figyelmünket arra, hogy az ilyesféle spekuláció viszont jelentős kockázattal járhat, hiszen a tőzsdei, mivel ez minden kereskedési nap végén kerül kimutatásra. Abban az esetben viszont lehet spekulálni az alap árfolyammozgására, ha például indexkövető és az index változását ismerjük, az alapét viszont még nem, így a tőzsdén "megelőzzük" a változást.Megkérdeztük az alapkezelőket arról is, hogy mekkora forgalma lehet ezeknek a befektetési jegyeknek a tőzsdén, többnyire mind azt válaszolták, hogyAz alapkezelőknek konkrét információi jellemzően nincsenek arról, hogy kik veszik az alapjaikat a tőzsdén,. Az OTP Alapkezelő szűkítette a kategóriát egyedül elsősorban prémium- és privátbanki ügyfelekre válaszában, az MKB alapkezelő szerint pedig elsősorban kisbefektetők tranzaktálnak az alapjaikkal a tőzsdén.. Íme ezek közül a legnagyobb tíz, a táblázatban a teljes kezelt vagyon - látszik, több ezek közül olyan privátbanki alap, amely széles körben nem, vagy csak drágán elérhető.

Hozamok

Végül érdemes - tőzsdei jelenléttől függetlenül - vetni egy pillantást az alapok hozamára is. Az ábra csupán tájékoztató jellegű, hiszen ezek az alapok más-más befektetési kategóriában, más-más likviditási paraméterek mellett működnek, nem érdemes őket egymással összehasonlítani.