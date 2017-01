Egy befektetés, amely sikersztoriként robbant be a magyarok életébe

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Csak úgy kapkodnak az ingatlanalapokért

Főként 2015 végén kezdődött a felfutás, de azóta. Annak ellenére kapkodtak a befektetők az ingatlanalapok után, hogy a hazai piacon elérhető ingatlanalapok egy kivételével kereskedelmi és ipari (tehát nem lakó-) ingatlanokba fektetnek. 2015. december végén még 556 milliárd forintot kezeltek a hazai ingatlanalapok, ez 2016 végére közel 730 milliárd forintra nőtt, ezzel. A vagyon zömét a közvetlenül befektető ingatlanalapokban kezelik.

A vagyon növelésében az élénk kereslet mellett a jó teljesítmények, illetve a portfóliókban lévő ingatlanok felértékelődése is sokat segített, de. Tavaly nem volt olyan hónap, amikor ne pozitív értékesítéssel zártak volna az ingatlanalapok, egyedül novemberben volt egy kisebb keresletcsökkenés (ami egy másfél éve tartó pozitív trendet tört meg), de összességében még így

A legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező ingatlanalap továbbra is a közvetlenül ingatlanokba fektető. A tavaly féléves adatokhoz képest kissé lemaradt a Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozata, amely 114 milliárdos tavaly év végi vagyonával a harmadik helyre fért fel (az intézményi sorozattal együtt 127 milliárdot kezelt tavaly év végén az alap).viszont egy jelentős vagyonbővüléssel felkerült a második helyre közel 153 milliárdos eszközállománnyal, ezzel ez az alap. Az OTP Ingatlan Alapkezelőtől úgy tudjuk, hogy az alapnál a jelentős vagyonbeáramlás mellett a kedvező hozamok és a portfólióban lévő ingatlanok felértékelődése is hozzájárult a közel 74 milliárdos vagyonbővüléshez egy év alatt., amely 1,1 milliárd forintos kezelt vagyonávalA listán szereplő ingatlanalapok közül

Az éves és hároméves hozamoknak is örülhetnek a befektetők

A fentiekben leírt hozamok lényegében az egyéves hozamadatok alapján felállított sorrendet is meghatározzák,. Voltak olyanok is a listán, amelyek 2016-ot negatív hozamokkal zárták, közülük a Buda-Cash-botrányban is érintett Access Alapkezelő által kezelt Capitol Ingatlan és a Q1 Ingatlanfejlesztő alap 10% feletti mínusszal zárta az évet (az Impact Lakóingatlan alap augusztusi elindulása miatt még nem rendelkezik a hozamszámításhoz elegendő track recorddal).A hároméves (évesített) hozamok alapján felállított sorrendben is a Reálszisztéma Ingatlan alap győzne a maga közel 10%-os hozamával, másodikként az MKB közvetett módon befektető alapja futott be 7,5%-os teljesítménnyel, a harmadik helyet pedig 3,6%-kal az OTP Ingatlan csípte meg.

A hároméves hozam-szórás adatokat figyelembe véve, és nemcsak a közel mínusz 15%-os hároméves hozam miatt, hanem azért is, mivel ezt egy magas, 12%-os szórás mellett érte el. Nagy volatilitású volt még az MKB Ingatlan Alapok Alapja és a Takarék FHB Eurós Ingatlan Alapok Alapja eurós sorozat is, mindkét alap 10% feletti szórást produkált, igaz, 7-10%-os hozam mellett.

Az egységnyi hozamra vetített szórásból kiszámolt Sharpe-mutatók listájára öt alap is felfért, a legjobb hozam-szórás értékkel az Erste Ingatlan alapja rendelkezett tavaly év végén, közel 8-as Sharpe-mutatót produkálva.