Eleged van a bankbetétből és az állampapírból? - Ide tedd a pénzed!

A befektetési alapok jövőjéről és 2018 megtakarítási lehetőségeiről is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

2017 ismét a vegyes alapok éve lehet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ismét fordult a kocka a vegyes alapoknál

Sorozatunk első része az abszolút hozamú alapok, második része a részvényalapok, harmadik része az ingatlanalapok, negyedik része pedig a kötvényalapok első féléves teljesítményét mutatta be:2015-ben még látványos felfutást mutattak kezelt vagyon tekintetében a vegyes alapok, ez tavaly már inkább stagnálásba csapott át, de: a 2016 év végi 761 milliárd forintos kezelt vagyonhoz képest idén május végéig 850 milliárd közelébe kúszott a vagyon, ami 87 milliárdos, tehát 11,5%-os vagyonnövekedésnek felel meg. Ezzel. A kategóriák közül a kiegyensúlyozott és óvatos alapok érték el a legnagyobb vagyonnövekedést, őket követték a dinamikus alapok.

A fél év alatt elért 87 milliárdos vagyonnövekedésből. A nettó értékesítési adatokból jól látszik, hogy míg tavaly alig volt olyan hónap, ahol a befektetők több vegyes alapot vettek volna, mint ahányat visszaváltottak, idén már pozitívabb a kép: a márciust leszámítva 10-25 milliárd közötti pozitív havi értékesítést könyvelhettek el a vegyes alapok.

Az óvatos alapokban van a legtöbb pénz

A lakossági kiegyensúlyozott alapok között a legnagyobbakat tekintve félév alatt voltak helycserék, az egyik fontos változás, hogy a korábban a kiegyensúlyozott alapok között szereplő Erste Megtakarítási Alapok alapja kategóriát váltva átkerült az óvatos vegyes alapok közé, így korábbi első helyét a kiegyensúlyozott alapok között az MKB Egyensúly alapja vette át, amely félévkor 44 milliárd forintnyi vagyont kezelt. Ezt követi a K&H megtakarítási cél június alapja közel 40 milliárddal és nem sokkal mögötte a Concorde 2000.A legnagyobb 15 kiegyensúlyozott alap közé 10 milliárd forintos kezelt vagyon alatt is be lehetett bekerülni, a legnagyobb arányos vagyonbővülést fél év alatt a kisebb vagyonú alapok érték el, de az első három helyen a K&H alapját kivéve is 20-26% körüli vagyonbővülést láthattunk., de 4% felett teljesített még az ugyancsak K&H-s megtakarítási cél október részalap.

Az óvatos vagy kötvénytúlsúlyos alapok körében az Erste alap átsorolása változtatta meg a sorrendet, 80 milliárdot meghaladó kezelt vagyonával ez lett a legnagyobb alap, ezt követően a K&H Válogatott alapjai fértek fel a dobogóra. A legnagyobbak listájára 8,4 milliárd forinttal lehetett felkerülni,

A dinamikus vagy részvénytúlsúlyos alapok kezelik a legkisebb vagyont, bár a legnagyobbak nemcsak a vagyonnövekedés arányában, hanem annak mértékében is felvették a versenyt az év első felében a másik két kategóriával. A dinamikus alapok között a legnagyobb vagyonnal a CIB Reflex Alapok Alapja rendelkezik közel 19 milliárddal, ezt követi a K&H Válogatott IV., majd a Concorde Molto Forte egyik részalapja. A kicsi kezelt vagyontól eltekintve

A legjobb alapok 4-5%-ot hoztak fél év alatt

Az első három alappal tehát olyan féléves hozamot érhettünk el, amennyit a lakossági állampapírok egy év alatt sem hoznak.

. A kiegyensúlyozott alapok között a K&H megtakarítási cél június és október részalapok is jól teljesítettek 4,7% és 4,2%-os hozamot elérve.

A kiegyensúlyozott alapokhoz hasonlóan, az OTP Prémium Növekedési, valamint az Aegon 10 és 9 részalapjai, éves teljesítményük pedig bőven 10-13% körüli.

Az óvatos alapok voltak a legrosszabbul teljesítő kategória, az első helyeken 2,3-2,7%-os féléves hozamokat láthatunk. Tegyük hozzá, a döntően kötvénybefektetésekből álló alapoktól nem is várható el a dinamikus alapok teljesítménye.

Kigyűjtöttük kategóriánként a legrosszabb teljesítményű öt alapot is, a legnagyobb mínuszban az elmúlt fél évben az Access iCash Conservative alap zárt mínusz 7,6%-kal.

A hároméves hozam-szórás adatok alapján nem sok kiegyensúlyozott alapnak sikerült elérnie vagy meghaladnia a MAX index hozamát, annak szórását viszont annál többnek. Több olyan alap volt, amely az indexénél nagyobb szórásadattal bírt, mint amennyi hasonlóval vagy kevesebbel, az alapok mintegy fele 3 éves időtávon 6-10%-os szórást produkált, miközben a hozamoknál negatív tartományba eső teljesítmény is előfordult.

Az óvatos vegyes alapoknál a hozamok többnyire a 0-4% közötti sávban ingadoztak, de egyik sem érte el vagy haladta meg a MAX index hozamát. A szórásadatok ez esetben már barátságosabbak voltak, a kötvénytúlsúlyos alapok között csak egy olyan alap volt, amely 6%-nál magasabb szórással bírt.

A dinamikus vegyes alapok közül nem sok alapnak volt hároméves időtávon értelmezhető hozam-szórás adata, de közöttük nem volt ritka a 6-8%-os hároméves (évesített) hozam, igaz, az indexénél jóval magasabb szórás mellett.

A Sharpe-mutató szerinti rangsor azt mutatja meg, hogy a listán szereplő alapok egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot értek el. Hároméves időtávon az ez alapján felállított sorrend szerint, gyakorlatilag az első négy helyet ennek az alapkezelőnek az alapjai foglalják el.

A kötvénytúlsúlyos alapok között az Erste Megtakarítási Alapok Alapja érte el szórásonként a legnagyobb többlethozamot, ezt követi a Concorde és az OTP alapja, míg a dinamikus alapok között a K&H, az Erste és az MKB teljesített a legjobban.

Összeállítottuk kategóriánként a legjobb éves teljesítményű alapok sorrendjét is, ezt a második oldalon lehet megnézni.