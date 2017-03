Ingatlanokon kaszálnál, de nincsenek millióid? Íme 10 jó megoldás

a közvetlenül ingatlanok megvásárlásával, fejlesztésével, bérbeadásával, eladásával foglalkozó alapok,

ingatlanok megvásárlásával, fejlesztésével, bérbeadásával, eladásával foglalkozó alapok, és a közvetett, jellemzően más ingatlanalapokba, ritkább esetben ingatlankapcsolt részvényekbe fektető alapok.

jellemzően jelentős likviditási tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy egy nagyobb ügyfélpénz-kivonást is kezelni tudjanak anélkül, hogy az ingatlanpozíciójukat értékesíteni kelljen,

illetve nem elhanyagolható szempont az sem, hogy egy ingatlanpozíciót lényegesen nehezebb felvenni, mint egy értékpapír-pozíciót.

A rekordalacsony hozamkörnyezet és a bizonytalan világpolitika korában jó befektetés lehet egy ingatlanalap, hiszen az épületek bérbeadásán szerzett bevétel nincs közvetlen összefüggésben az értékpapírpiaci eseményekkel, így akár egy komolyabb piaci vihart is átvészelhetünk egy jó ingatlanbefektetéssel.Kétféle csoportja van az ingatlanalapoknak:Cikkünkben csak a közvetlen ingatlanalapokat fogjuk elemezni.Az ingatlanalapok vagyonánakAz alábbi táblázatban összegyűjtöttük, mekkora része van egyes alapok eszközállományának közvetlenül ingatlanokba fektetve. Csak olyan alapok szerepelnek a táblázatban, amelyek esetén ez az adat nyilvános.

Az elmúlt időben rendkívül gyorsan nőtt az ingatlanalapok kezelt vagyona, 2012 elején még csak körülbelül

A legnagyobb ingatlanalap, az (intézményi befektetők és más ingatlanalapok által is kedvelt) Erste Ingatlan nemrég túlnőtte az OTP Optimát is, ami korábban Magyarország legnagyobb alapja volt.

Mennyit lehet rajta keresni?

Az ingatlanalapokprodukálni, de van olyan alap, amely 8% fölötti hozamot is képes volt megszerezni. Az alábbi táblázatba összegyűjtöttük a jelenleg is forgalmazott lakossági, forintos ingatlanalapok hozamadatait (csak olyan alapok kerültek ide be, amelyek legalább egy éves hozamadattal rendelkeztek).

Mennyibe kerül?

a befektetési jegyek vételi költségeivel,

a befektetési jegyek eladási költségeivel,

a vagyonarányos, folyó költségek együttesével (könyvvizsgálói, letétkezelői, vagyonkezelési költségek, hitel költsége, stb.), amelyekkel az alapok hozama már nettósítva van,

a büntetőjutalékkal, amit akkor kell kifizetnünk, ha adott időszakon (jellemzően egy éven) belül visszaváltjuk az alapunkat,

illetve a teljesítménydíjjal, amely mindössze a Duna House alapkezelőjének a lakóingatlan-alapjánál merül fel.

Ha ingatlanalapot veszünk, jellemzően négy-ötféle költséggel találkozhatunk:Az alapok kiemelt befektetői információs dokumentumaiban (KBI vagy KIID) tájékozódhatunk a folyó költségekről, illetve arról, hogy az alap mekkora költséget számíthat fel maximum a tranzakciókért, az idő előtti visszaváltásért és a teljesítményért., jellemzően akkor járunk a legjobban, ha az alapkezelő cégcsoportjához tartozó banknál vesszük meg az alapjaikat.

a Raiffeisennél minimum 3 millió forintot,

az UniCreditnél (Európa Ingatlanalap) pedig minimum 25 millió forintot

Bár az alapok többségénél nincs befektetendő minimum tőke megszabva, vannak olyan alapok, amelyek ez alól kivételt képeznek, példáulkell letennünk az asztalra, hogy az alapok jegyeiből vásárolni tudjunk.