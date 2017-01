Még mindig lehet 10%-ot kaszálni egy jó kötvényportfólióval

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kötvényalapok teljesítményére jótékony hatással volt az utóbbi évek hozamcsökkenési trendje, amely felértékelte az alapok portfóliójában lévő kötvényeket. Míg a lekötött bankbetétben takarékoskodó ügyfelek egyszerűen csak annyit érzékeltek, hogy betétjükre egyre kisebb kamatot fizetnek a bankok, a kötvényalapba fektetők élvezni tudták a hozamcsökkenésnek a pozitív, a portfólióban tartott eszközöket felértékelő oldalát is. Ennek köszönhetően a bankbetéteknél jóval magasabb hozamot realizálhattak, ahogy az alábbi ábrán is látható azonban, a kötvénypiaci hozamcsökkenés fokozatos kifulladása miatt egyre kisebbet.

Csökkenő érdeklődés, növekvő vagyon

Részletesen erről a jelenségről itt írtunk:A BAMOSZ adatai szerint 2015 végén 1315 milliárd forintnyi ügyfélvagyon forgott a Magyarországon kezelt kötvényalapokban, és ez a szám egészen 1341 milliárd forintra emelkedett a legfrissebb, novemberi adat szerint. Aannak ellenére tudták produkálni ezek az alapok, hogy a befektetők inkább menekültek a kötvényalapokból. Megfigyelhető, hogy az év elején az alapok kezelt vagyona csökkenő tendenciát vett föl egészen áprilisig, majd októberig folyamatosan nőtt a portfóliók összességének mérete.

Az értékesítési adatokból hasonló befektetői tendenciát lehet leolvasni, mint a kezelt vagyont elemezve: az év elején inkább kivették a pénzt a befektetők ezekből az alapokból, míg június és november kivételével a többi hónapban inkább befelé áramlott a pénz. Összességében az évet egyébként, a legjobb hónapjuk július volt, amikor 14,4 milliárd forinttal gazdagodtak a kötvényalapok, míg a legrosszabb hónapjukban, februárban 18 milliárd forintot vettek ki a kötvényalapokból a befektetők.

A kötvényalapok lakossági sorozatai közül 2016 végén a legnagyobb vagyont az OTP Optima kezelte, 353 milliárd forint az alap vagyona (amely 20 milliárdos visszaesést jelent a tavaly év végéhez képest) - ez egyben a legnagyobb rövid kötvényalap is.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező hosszú kötvényalap a K&H Kötvény, 58 milliárd forintot kezel. Ez az alap is a legnagyobb nominális vagyonbeáramlást élvező alap is az összes kötvényekbe fektető alap közt, 34 milliárd forintos plusz ügyfélpénzt szedett össze a piacról, amellyel gyakorlatilag meg két és félszerezte a vagyonát tavaly év vége óta.

A legnagyobb szabad futamidejű kötvényalap az Erste Abszolút Hozamú Kötvény alapja volt 36 milliárd forintos kezelt vagyonnal. Az összes kötvényalap közül a legnagyobb arányos vagyonnövekményen az MKB Adaptív Euró kötvényalapja ment keresztül, közel 1800 százalékot emelkedett az alap vagyona, azonban ez nominálisan "csak" 9,1 milliárd forintos növekményt jelent.

Még mindig az állampapírok fölött hoznak

Tavaly még tartott az MNB kamatvágási ciklusa, amely az elmúlt évekhez hasonlóan jótékonyan hatott a kötvényalapokra. Többek közt ennek is köszönhető, hogy számos olyan kötvényalap volt tavaly is, amely felülteljesítette a lakossági állampapírok hozamát, sőt olyan (elsősorban devizás) alapok is voltak, amelyeknek mindössze pár hónapra volt ehhez szüksége.Az összes kötvényalap közül legjobban aztudott elérni. Ezt követte hosszú kötvények kategóriájában a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Kötvény alapja; 6 százalékos hozamot tehettek zsebre az alap befektetési jegyeinek birtokosai. Harmadik legjobb a hosszú kötvényalapok közül a Concorde Kötvény volt 5,7 százalékkal. A, az alap éves szinten "csak" 5,6 százalékot tudott hozni.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül a, ezt követte egy másik feltörekvő alap, az Erste Bond Emerging Markets, majd az MKB Adaptív Kötvény abszolút hozamú szemléletben kezelt alapja, 8,9 és 6,6 százalékos hozammal.

A rövid kötvényalapok közül is egy devizás alap,, ezt követi a Pioneer Rövid Kötvény 3,4 és a Budapest Állampapír 3,2 százalékos hozammal, utóbbi kettő már forintos.

Mindössze két olyan alap volt tavaly, amellyel bukni lehetett, az Aegon Lengyel Kötvény Alap, és a Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény alap, vélhetően a devizaárfolyam-mozgások mellett ebben masszív befektetői pénzkivonások is közre játszottak.

A rövid kötvényalapokhoz visszatérve megnéztük, hogy az egyes alapok egyéves hozam-szórás mutatói hogyan helyezkednek el egymáshoz és a benchmarkként használt RMAX értékeihez képest. Többnyire az RMAX körül koncentrálódik a legtöbb ilyen alap teljesítménye, a legtöbb alapnak viszont sikerült többé-kevésbé felülmúlni az index teljesítményét.

A hosszú kötvényalapok hároméves teljesítményét összevetve a MAX indexszel már kevésbé kapunk kedvező képet, itt mindössze öt alapnak sikerült felülteljesítenie a benchmark kötvényhozamot.

A kötvényalapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon., ezt követte a Generali Hazai Kötvény B sorozata és korábban csúcstartó OTP Maxima. A vizsgált 21 hosszú kötvényalap közül 19 rendelkezett hároméves időtávon is értelmezhető adatokkal, de közülük mindegyik pozitív Sharpe-mutatóval rendelkezett.

, a Concorde Rövid Kötvény alapja és az Erste Kamatoptimum rendelkeztek a legjobb Sharpe-mutatókkal. A hároméves távon értelmezhető adatokkal rendelkező 18 rövid kötvényalap közül 12 rendelkezett pozitív Sharpe-mutatókkal.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül a legjobb Sharpe-mutatókat az, ezt követte az Erste Abszolút Hozamú Kötvény alapja, majd az Aegon Nemzetközi Kötvény alap.