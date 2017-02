Mibe fektessek 1 milliót, ha nem akarom elbukni?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Bankbetét

Jelenleg egy átlagos, éven belüli lakossági bankbetét 0,54 százalékos éves kamatot fizet.

előnye, hogy gyakorlatilag lehetetlen vele elbukni a pénzünk nominális értékát, hiszen a tőke jellemzően nem sérül idő előtti visszaváltás esetén sem,

hátránya, hogy minimális hozamát játszva kiradírozza az infláció.

Pénzpiaci alapok

Ha akár holnap is kellhet a pénz és, amelynek feltörése esetén a kamatot általában bukjuk, de a tőkénk jellemzően nem sérül.Ráadásul, ha csődbe megy a bank, az100 000 euróig kártalanít, ez viszont normál piaci körülmények közt nem nagyon fordulhat elő jelenleg Magyarországon.Egy betét azonban hiába őrzi meg a pénzünk nominális értékét,Ha feltételezzük, hogy idén év elején befektettük a pénzünket egy átlagos kamatozású forintos bankbetétbe és a jegybank 2,4%-os inflációs prognózisa megvalósul, már negatív, -1,87% lesz a pénzünk reálhozama.Erről a problémáról itt írtunk korábban:A bankbetétHa a már felhalmozott hozamot a befektetés megszüntetése esetén nem akarjuk elbukni, ajöhetnek szóba a betétek helyett, ahol nagyjából a betétek hozamát igyekeznek elérni az alapkezelők a likviditás fenntartása mellett (ez jellemzően nem sikerül), itt viszont előfordulhat, hogy minimális tranzakciós költséget is ki kell fizetnünk, valamint felmerülhet a volatilitás kockázata is például egy gazdasági anomália esetén.Íme a forintos, lakossági pénzpiaci és likviditási alapok egyéves visszatekintő hozama (a bankbetétek átlagos hozama jövőbe mutató adat). Mivel ezeken a hozamokon nem látszik a banki értékpapírszámlák számlavezetési-, és tranzakciós költsége (ha van ilyen), könnyen előfordulhat, hogy még összességében nullához közel, vagy akár mínuszban jövünk ki egy ilyen befektetéssel.

előnye, hogy sokszor tőkevédelem mellett a betétekhez hasonló kockázatot vállalnak, a pénzünk likvidebb a betéteknél,

hátránya, hogy hozamuk jellemzően nem éri el a betétekét és nem is tudjuk előre megmondani, hogy egy ilyen alap mennyit hoz.

Állampapír

A betéteknél, pénzpiaci eszközöknél lényegesen nagyobb hozamot kínálnak a lakossági állampapírok, egy-egy hosszabb futamidejű sorozat már az infláció ellen is véd.

előnye, hogy a betéteknél jellemzően jelentősen magasabb hozamot tudnak elérni, az állam a tőkére és a hozamra szintén garanciát vállal,

hátránya, hogy idő előtti visszaváltás esetén sérülhet a tőkénk.

Kötvényalapok, abszolút hozamú alapok

Míg másodpiac híján egy lakossági állampapírt fix árfolyamon válthatunk vissza, az intézményi befektetőknek elérhető kötvényekbe fektető kötvényalapok árfolyamát az is nagyban befolyásolja, hogy milyen piaci értéke van az értékpapíroknak, amelyeket tartanak. Így a kötvényalapok volatilisebbek, mint egy lakossági állampapír (jellemzően minél hosszabb lejáratúak az eszközeik, annál inkább), például egy kamatemelési ciklus alatt könnyen lehet, hogy egy ilyen alappal bukunk is.

Az abszolút hozamú alapok pedig aktív portfóliókezeléssel próbálják elhárítani a kockázatokat, azonban sok olyan alap is van köztük, amely kockázatosabb eszközöket is tart a portfóliójában, mint egy kötvényalap vagy pénzpiaci alap. Sok befektetési szakember inkább ezt a (drágább) befektetési kategóriát javasolja, mivel hamarosan beindul a kamatemelési ciklus és míg egy abszolút hozamú alap ezt ki tudja védeni, egy (passzív) kötvényalap nem.

Az állampapírok szintén tőke- és hozamgarantált befektetésnek számítanak,. Az idő előtti visszaváltás költsége hosszabb állampapírok esetén a tőkére (a papírok névértékére) vetített 1%, rövidebb állampapírok esetén 0,5%, viszont a visszaváltás időpontjáig felhalmozott kamatot is megkapjuk, úgyhogy akár hozammal is kiszállhatunk a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból.Erről a kockázatról itt írtunk korábban:Az állampapíroktöbbnyire likviden is tudják biztosítani ezt a hozamszintet úgy, hogy szintén ebbe az értékpapír-kategóriába fektetnek, a kockázati szintjük viszont nem azonos, hiszenés az előretekintő hozamukat sem ismerjük:

előnye, hogy viszonylag olcsóak és historikusan jó a hozamuk is, likviditás mellett a lakossági állampapírok hozamát el tudják érni,

hátránya, hogy a piaci árfolyammozgás miatt ezekkel már bukni is lehet.

előnye, hogy aktív portfóliókezeléssel a kötvényekre leselkedő kockázatokat egy jó szakember el tudja hárítani,

hátránya, hogy jellemzően drágábbak és kockázatosabbak ezek az alapok a kötvényalapoknál.

Egyszeri díjas, vegyes biztosítás

Az egyetlen buktató a fent említett befektetésekhez viszonyított magas költség, ami különösen az egekbe szökhet akkor, ha idő előtt törjük fel a megtakarításunkat.

A kötvényalapokAz abszolút hozamú alapokHa az adón akarunk spórolni és garantált hozamot szeretnénk, erre jó megoldást nyújthatnak azA termékekhez kapcsolódó technikai kamat előre garantálja szerződésbe foglalva a futamidő egészére, hogy minimum mekkora bruttó hozamot fizet évente a szerződésre a termék, ráadásul a szolgáltató befekteti a díjtartalékot kockázatkerülő, általában állampapír-portfólióba, amelyen elért hozamot részben, vagy egészben ki is fizetik az ügyfélnek. Jelenleg a technikai kamatHa viszont türelmesek vagyunk, egy TBSZ-hez hasonlóan itt is spórolhatunk az adón: három év eltelte után 15% kamatadó helyett csak 7,5%-ot kell kifizetnünk a hozamra (TBSZ-nél 10%), öt év után pedig adómentesen juthatunk hozzá a pénzünkhöz és a rajta elért hozamhoz.

előnye, hogy kedvező adózást és garantált hozamot biztosít,

hátránya, hogy költségesebb lehet a fenti eszközöknél, főleg ha túl korán váltjuk vissza.

Az egyszeri díjas, vegyes életbiztosítás