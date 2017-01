Putyin magyar befektetői röhögve bonthatnak pezsgőt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

2016 összességében jó év volt

Lepattantak a kockázatok

Apadó népszerűség

Több tőzsde is volt, ahol még sosem volt ilyen rossz évkezdés, mint tavaly; a kínai gazdaság lassulása és az olaj árának rohamos zuhanása miatt februárig ütötték a részvényeket a befektetők. A pánik azonban hamar elmúlt és mindegy, milyen kockázat merült fel az év közben, legyen szó akár a Brexitről, akár Donald Trump megválasztásáról, akár az olasz bankmentés döcögéséről, semmi nem tudta megingatni a befektetők tőkepiacokba vetett hosszú távú bizalmát. Bár novemberben hatalmas raliba kezdett az amerikai részvénypiac, 2016 igazi nyertese azonban egyértelműen az orosz részvénypiac volt, szorosan követte ezt a BUX.Az előkelő hozamadatok ellenére tavaly inkább kivették a magyar befektetők a pénzüket a részvényalapokból, a. 2015 végén 268 milliárd forintot kezeltek a részvényportfólió-menedzserek, a legfrissebb, 2016 november végi adatok szerint ez az érték 274 milliárd forintra nőtt.

Az értékesítési számok azonban már kevésbé attraktívak: látható, hogy tavaly több, kisebb tőkebeáramlás után. A magyar részvényalapok legrosszabb hónapja a június volt (vélhetően a brit népszavazás miatt), 8,8 milliárd forintot rántottak ki a befektetők, míg legjobb hónapjuk az április volt, ekkor 5,5 milliárd forintnyi befektetési jegyet vásároltak meg a BAMOSZ-tag alapok befektetői. Összességében 2016-ot mínusz 6,5 milliárdos nettó értékesítéssel zárták a magyar részvényalapok, amely annak jele, hogy az alacsony hozamkörnyezet ellenére továbbra is óvatosan bánnak a befektetők ezzel a kategóriával.

, a lista első helyét a Concorde Részvény foglalja el, miután átvette ezt az OTP Omega alap A sorozatától az év közben, így utóbbi a második helyre szorult. A harmadik legnagyobb részvényalap a Concorde Közép-Európai Részvény alapja lett, amely átvette a dobogó utolsó fokát a Concorde Nemzetközi Részvény alaptól. A top listán a legnagyobb arányos eszközállomány csökkenést a CIB Fejlett Részvénypiaci alap szenvedte el tavaly, a legnagyobb arányos eszközállomány-növekedéssel pedig a Concorde Részvény alapja büszkélkedhet, amelynek tavaly 54 százalékkal növekedett meg a nettó eszközértéke. Érdemes egyébként megjegyezni a magyar részvényalapok népszerűségének általános növekedését is: a K&H Navigátor, az Erste Stock Hungary Indexkövető és az OTP Alapkezelő BUX ETF-je is - a Concorde Részvény alaphoz hasonlóan - itthon fektetik be a pénzt, a concordeos alapon kívül az összes passzív, indexkövető alap. A tizenöt legnagyobb alap közül egyébként a BUX ETF hozama volt a legjobb 2016 második felében.

Trump, Putyinék és a BUX-rali

A sokéves mélypontra került orosz részvényindexeket idén az olajárak stabilizálódása, az EU-s szankciók esetleges feloldásának híre, illetve az oroszbarát Donald Trump elnökké választása is hajtotta. Orosz alappal tavaly 50-60 százalékos hozamot tehettünk zsebre.Kicsivel ezután következnek a hazai piacon befektető részvényalapok, 30 százalék körüli hozammal, majd pedig a BF Money EMEA-alapjainak különböző devizás sorozatai és a Generali Amazonas alapja, amely főleg az olimpián szedte meg magát.

, a puccskísérlet, a sorozatos terrortámadások és az általános külpolitikai instabilitás is felelőssé tehető ezért. Ezt követték különféle klímaváltozási alapok, amelyeknek gyengélkedéséhez Trump győzelme is hozzájárult, valamint egyes európai részvényalapok.

Egyéves időtávon a részvényalapok hozam-szórás mutatói többnyire egy (bár igen széles) sávban mozogtak, voltak azért olyanok, akiknek így is sikerült kitűnniük a tömegből. 1 éves időtávon az Aegon orosz, az OTP török és orosz, valamint az Aberdeen latin-amerikai alapjai voltak a legnagyobb szórással rendelkező versenyzők, a legkisebb volatilitással pedig a Concorde Részvény alapja dolgozott. Hároméves időtávon is hasonló a helyzet: itt is az orosz, török alapok a legvolatilisebbek.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján messze az első helyen végeztek a magyar részvényalapok, élen a BUX ETF-fel, az Erste Stock Hungaryval és a K&H Navigátorral, mindhárom termék indexkövető. A korábban sokáig csúcstartó Concorde Részvény alap az ötödik helyre szorult vissza, az aktívan kezelt portfólió teljesítménye ugyanis a rali idején alulmúlta a indexkövető versenytársait.A vizsgált 100 lakossági részvényalap közül 35 rendelkezik a nullát meghaladó Sharpe-mutatóval, vagyis ennyi alap esetén volt kifizetődő a kockázatmentes hozamnál magasabb kockázatot vállalni.

A következő oldalon az összes Magyarországon kezelt, lakossági befektetési alap teljesítményét mutatjuk.