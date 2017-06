Fizetnéd a milliárdos számlát még 13 évig olyan bűnért, amit nem te követtél el?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Háromszorosukra ugrottak a Beva-díjak, miközben egyre kevesebb a tag

A Beva friss, tavalyra vonatozó beszámolója szerint: tavaly év elején még 57 tagja volt a Bevának, ami év végére 52-re csökkent. A tavaly megszűnt tagságok mind brókercégek voltak. Ahogy a lenti ábra is mutatja, nem ígérnek túl sok jót a számok:

17 hitelintézet,

15 brókercég és

20 alapkezelő volt,

Az 52 tagból 2016 év végéna tagdíjak oroszlánrészét, 7,6 milliárdot tavaly is a bankok fizették be. A Beva-tagok közül egyedül az alapkezelők esetében csökkent 2015-ről 2016-ra a befizetett tagdíj mértéke, ennek oka, hogy egyrészt tavaly már nem kellett rendkívüli befizetést teljesíteniük, másrészt a megnövekedett biztosított letétállomány miatti díjnövekmény sem őket terheli elsősorban, hanem a bankokat és brókercégeket (a letétkezelt állomány alapkezelőknél minimális, ezt a szerepet főként a bankok töltik be).

Idén már 10,2 milliárdos bevételre számít a Beva

Ugyancsak a biztosított letétállománynak köszönhető, hogy idénre már a tavalyi 9,3 milliárd után 10,2 milliárdos díjbevétellel kalkulál az alap. A bevételek ellenére a Beva leghamarabb csak 2030 körül tud vagyonfelhalmozásra átállni (addig ugyanis hiteltörlesztésre megy el a pénz), ha feltételezzük, hogy addig semmilyen, a 2015-ös brókerbotrányokhoz hasonló esemény nem történik a magyar piacon.

Tavaly a tagdíj nemcsak a díjkulcs mértékének emelése miatt nőtt meg (45 ezrelékről 1,75 ezrelékre), hanem amiatt is, hogy tavaly januártól a Beva-biztosítás mértéke a korábbi 20 ezer euróról 100 ezerre emelkedett. Ennek következtében a biztosított letétállomány is jelentősen nőtt, 2820 milliárdról 5324-re.

Hiába az extra befizetések, kölcsönre is szükség volt

Még közel 5 milliárdot kaphatnak a brókerbotrányok károsultjai

A fennmaradó összegből a Quaestor károsultjai 1,3 milliárdra, a Buda-Cash-ügyfelek 2,5 milliárdra, a Hungária ügyfelei pedig 0,9 milliárdra számíthatnak. Ezek kifizetését egyelőre a jogi nehézségek is akadályozzák.

Az alap már a 2015-ben kifizetett 86,6 milliárdhoz is kénytelen volt 83,3, milliárd értékben kötvényeket kibocsátani, és hiába emelkedett tavaly a tagok díjkulcsa a korábbi 45 ezrelékről 1,75 ezrelékre, a 2016-ban kifizetett 17,7 milliárdhoz is szüksége volt 11,2 milliárd forintnyi kölcsönre a Bevának. Jó hír viszont, hogy, a fennmaradó 4,7 milliárdnyi kifizetési kötelezettséget (lásd alább) ugyanis fedezni tudja az alap állampapír-portfóliója.A Bevának tavaly év végén összesen közel 89 milliárdnyi kötvénytartozása volt, ennek negyedéves tőketörlesztő részlete közel 1,6 milliárd, éves szinten tehát 6,4 milliárd, és ehhez még hozzájönnek a kamatok is (BUBOR alakulásától függően 2-3%), amelyeknek mértéke tavaly 2,3 milliárd forintot tett ki.A Beva beszámolója szerint a Buda-Cash, a Quaestor és a Hungária kártalanítás kapcsán az alapnak 109 milliárd forintnyi kártalanítási kötelezettsége keletkezett, ebből 86,6 milliárdot 2015-ben fizetett ki, 17,7 milliárdot pedig tavaly,

Összesen több mint 11 ezren nyújtottak be kártalanítási kérelmet a Bevához, ebből az alap 9425 főnek fogadta el a kérelmét, 1371-et pedig elutasított.

Az elutasítottak között döntő többségükben (1010 fő) olyanok voltak, akiknek az alap megítélése szerint nem volt hiányzó követelésük. Voltak olyanok is, akik úgy adtak be kártalanítási igényt, hogy nem is szerepeltek a nyilvántartásban, 71-nek szerződése sem volt a Buda-Cashsel, 46-an pedig azért maradnak ki a kártalanításból, mert a határidő után adták csak be kérelmüket.

A kártalanításra jogosultak közül a legtöbben egymillió forint alatti összeget kaptak vissza a Bevától, illetve még sokan voltak, akik 1-2 millió közötti kártalanítást kaptak. A maximális, 6 millió forintot 9425 károsultból 883 kapta kézhez.

A Beva számításai szerint a kártalanított Buda-Cash-ügyfelek között 90% feletti azoknak az aránya, akiknek a követelése 90% felett megtérült, ebből az ügyfelek több mint 50%-ának pedig teljes a megtérülése.

Azért van csak ez esetben 139 kártalanított ügyfél, mert bár tavaly februárban a Beva megkezdte a kártalanítást, azt le kellett állítania adatszolgáltatási hiányosságok miatt. A vitatott követelések ügyében az érintetteknek bírósághoz kellett fordulniuk.

A Bevához 1044 igény érkezett, ebből 139 esetben fizettet ki összesen 166,6 millió forintot (mielőtt még fel nem függesztették a kifizetést). Az igénybejelentők közül 258-an nem a Hungária Értékpapírnak, hanem a Biztonság Trade-nek voltak az ügyfelei, így esetükben a Beva nem fizet kártalanítást.

A Hungária Ingatlanhasznosító vagy a Hungária Gold kötvényesei sem számíthatnak a Beva kártalanítására, mivel esetükben az ügyfélvagyon kiadható, ezt a Kárrendezési Alap intézte.

Összesen több mint 32 ezren nyújtottak be kártalanítási kérelmet a Bevához, ebből az alap 31 835 főnek fogadta el a kérelmét, 338-at pedig elutasított.

Az elutasítottak között döntő többségükben (137 fő) olyanok voltak, akik nem is szerepeltek a nyilvántartásban, 45 esetben pedig az alap megítélése szerint nincs kifizethető kártalanítás. Három igénylőnek szerződése sem volt a Quaestorral, 11-en pedig azért maradnak ki a kártalanításból, mert a határidő után adták csak be kérelmüket.

A kártalanításra jogosultak közül a legtöbben egymillió forint alatti összeget kaptak vissza a Bevától, illetve még sokan voltak, akik 1-2 millió közötti kártalanítást kaptak. A maximális, 6 millió forintkörüli összeget 5824-en kapták kézhez.

A Beva számításai szerint a kártalanított Quaestor-ügyfelek között 80% feletti azoknak az aránya, akiknek a követelése 90% felett megtérült, ebből az ügyfelek több mint 26%-ának pedig teljes a megtérülése.

És ott van még a Beva-tagok másik pénznyelője, a Kárrendezési Alap

a nem fiktív Quaestor-kötvényekre, tehát a Quaestor Hrurira által kibocsátott és a Quaestor Értékpapír által értékesített kötvényekre, valamint

a Hungária Gold és a Hungária Ingatlanhasznosító által kibocsátott és a Hungária Értékpapír által értékesített kötvényekre terjed ki.

A kifizetett 39,3 milliárdból több mint 21 ezer károsultnak jutott, közülük 20,7 ezren a Quaestor Értékpapír , 423-an a Hungária Értékpapír, míg 1-en mindkét brókercég ügyfelei voltak. A maximálisan kifizetendő összeget 43,6 milliárdra becsli az alap, tehát még több mint 4 milliárd forint kifizetése várat magára.

További érdekességek a Buda-Cash kapcsán:Érdekességek a Hungáriánál:Érdekességek a Quaestor kapcsán:A Kárrendezési Alap kárrendezéseElső bevételéhez az alap idén márciusban jutott hozzá a Beva-tagok befizetéseiből, addig a Kárrendezési Alap a Bevától felvett kamatmentes kölcsönből működött., ezt MNB-kölcsönből finanszírozta, amelyet később a Bevához hasonlóan kötvénykibocsátás útján fizette vissza.

Idén az alapba a Beva-tagoknak 5,6 milliárd forintot kell befizetniük, ez alól kivételt képeznek azok, akik a Bevánál csak a minimum, 500 ezer forintos díjat fizetik. Ez alapján összesen 32 tagnak kell idén befizetést teljesíteni a Kárrendezési Alapba (a Strategon valószínűleg kiesik amiatt, hogy tevékenységi engedélyének visszavonása miatt Beva-tagsága is megszűnhet).A Kárrendezési Alap esetében is, az alapkezelők pedig az előbb már említett minimum díjak miatt csak elenyésző összegben járulnak hozzá az alap bevételeihez.

az idei első negyedévre vonatkozó pénzügyi szervezetek különadóját lehet így csökkenteni, ezt követően

a többi adónem felmerülésének sorrendjében lehet figyelembe venni az alapba történő befizetést.

, a fizetendő pénzügyi szervezetek különadójából vagy a fizetendő hitelintézeti különadóból, illetve a fizetendő pénzügyi tranzakciós illetékből.A visszajáró összeget legelőször az idei adókötelezettség alapján igényelhetik a Beva-tagok, ezen belül is első körben