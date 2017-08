10 000% hozammal hülyíti a magyar befektetőket a legújabb "sikersztori"

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Te jó ég, mi ez már megint?

Adott egy kedvezménykártya ; ennek tulajdonosai 74 magyar cégnél különféle mértékű (1,5-30%) kedvezményben részesülhetnek vásárláskor.

; ennek tulajdonosai 74 magyar cégnél különféle mértékű (1,5-30%) kedvezményben részesülhetnek vásárláskor. Minél drágább kártyát vesz valaki, annál nagyobb kedvezmény jár hozzá : egy autóalkatrészekkel foglalkozó cégnél például 15% kedvezmény jár a "Basic" kártyáért, míg 30% kedvezmény jár egy "Gold" kártyáért. A "Basic" csomag 3000 forintba kerül, míg a Gold 40 ezer forint egy évre, de árulnak kártyát évi 80 ezer forintért is.

: egy autóalkatrészekkel foglalkozó cégnél például 15% kedvezmény jár a "Basic" kártyáért, míg 30% kedvezmény jár egy "Gold" kártyáért. A "Basic" csomag 3000 forintba kerül, míg a Gold 40 ezer forint egy évre, de árulnak kártyát évi 80 ezer forintért is. Zseniális marketingfogás, hogy a kártyák többsége valamilyen magyar celeb vagy közhasznú / segélyszervezet logójával van ellátva - így szert tehetünk akár Kiszel Tündés, akár kutyamenhelyes kártyára is.

Kell a pénzed az új sikersztorihoz

Az EDC vezetője alapított egy céget az amerikai Delaware-ban, ami az egész világon elkezdi terjeszteni a kártyákat.

10-100 millió ügyfél megszerzésére számítanak.

A nemzetközi rendszer lefejlesztéséhez 100 millió forintra van szükség - ezért a vállalat részvényeiből 200 darabot értékesíteni akar a cégtulajdonos.

És ami a legdurvább: 10-100-szoros hozamra számíthatnak a részvényesek mindössze két év alatt. Ezt a weboldal elég magabiztosan meg is ígéri : "a 8-12 ezer dollárért megvásárolt részvények 2019 nyarára - a fenti dokumentumok alapján - több mint 100 000 dollárt fognak érni (nagy eséllyel több millió dollárt), azonban azokat igény esetén visszavásárolom."

: "a 8-12 ezer dollárért megvásárolt részvények 2019 nyarára - a fenti dokumentumok alapján - több mint 100 000 dollárt fognak érni (nagy eséllyel több millió dollárt), azonban azokat igény esetén visszavásárolom." Természetesen itt is játszik az ismerősök beszervezése: a cég viszont nem jutalékot fizet, hanem diszkont áron adja oda a következő részvényét. Attól függően, hány haverunkat szervezzük be, 20-99%-os kedvezményben részesülhetünk .

. A részvényekre jár 10 ezer dolláros visszavásárlási garancia is - a jelenleg elérhető részvények 8880 - 12000 dollárért jegyezhetőek, attól függően, milyen gyorsan lép a befektető.

Miért büdös mégis?

Az ég világon semmi nem garantálja a hírlevélben emlegetett 10-100-szoros hozamot. Az elvárást a Snapchat IPO-sztorijára alapozza; azt írják, hogy a tőzsdei kibocsátás óta 1600-szoros emelkedésen keresztül ment keresztül a vállalat részvényeinek árfolyama. Mindezt a Lokál nevű ingyenes hírlapból kivágott cikkel akarják alátámasztani, ahol arról írnak, hogy 2012-ben (jóval a cég tőzsdére lépése előtt) egy iskola beszállt a vállalatba, majd az IPO-n busás haszonra tettek szert. Mára egyébként a vállalat részvényeinek árfolyama összezuhant, a tőzsdei bevezetés óta 38%-ot esett. Ez intő jel lehet bárkinek, aki egy IPO-előtt álló részvénybe akar beszállni: ha egy vállalat részvényárfolyama 100%-ot emelkedhet, ugyanennyit mehet lefelé is.

A kiválóan összerakott üzenet egy látszólag nagy múltú és teljesen legális magyar cég "sikertörténetére" épít. A Euro Discount Clubról van szó, ami a következőképpen működik:Elvileg közel másfél millió EDC-kártya van Magyarországon forgalomban (hogy mennyit használnak ebből ténylegesen az ügyfelek, nem tudni), de arra számít a cég, hogy ennek a többszörösét sikerül majd eladni, ha egyszer világszintűvé növi ki magát az üzlet.A globális expanzióhoz persze pénzre van szükség, a befektetőket pedig busás haszonígérettel csábítja a vállalat.A garantált "sikersztori" a következő:A részvényeket jegyző emberek listája valamiért nyilvános - vélhetően azért, mert. A részvényeket elvileg olyan hírességek is lejegyezték, mint például Árpa Attila vagy Sasvári Sándor.Két óriási probléma szúrja ki rögtön a gyanútlan befektető szemét:

Az MNB még tavaly ősszel megtiltotta az EDC honlapját üzemeltető vállalatnak, hogy a Benefit Barcode Inc. részvényeit Magyarországon értékesítse, vagy bármely más jegybanki engedélyhez kötött tevékenységet végezzen. Emellett az érintett természetes személlyel szemben piacfelügyeleti eljárást is kezdeményeztek. A vállalat vezetője egyébként viccelődve próbálja megmagyarázni befektetőinek a "klasszikus hibát", majd igyekszik a felügyeletre hárítani a felelősséget: az ügyvéde szerint az MNB mulasztást követett azzal, hogy még nem küldte meg a bírságot. Valójában egyébként még le sem zárult a jegybank piacfelügyeleti vizsgálata, úgyhogy még a bírság összegét sem határozták meg, tehát nincs mit megküldeni.

A marketing egyébként zseniális

Most akkor érdemes beszállni?

a 10-100-szoros hozam két év alatt nagyon, nagyon extrém esetekben, nagyon, nagyon extrém tőkeáttétellel szerezhető csak meg. Aki ilyen befektetésbe belevág, tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy bármikor, egy kisebb ingadozás miatt is elvesztheti akár az összes pénzét is .

. A csilli-villi üzleti- és árbevétel-tervek megvalósulására semmi garancia nincs, a várt számokat semmilyen megalapozott kutatás nem támasztja alá , látszólag teljesen hasraütés-szerűen várnak havi (!) 5-30%-os növekedési ütemet az eladott kártyák számában. A vállalat vezetője maga is elmondja: több olyan cége is volt, ami korábban csődbe ment, ha a Benefit Barcode is erre a sorsra jut, a részvényesek futhatnak a pénzük után.

, látszólag teljesen hasraütés-szerűen várnak havi (!) 5-30%-os növekedési ütemet az eladott kártyák számában. A vállalat vezetője maga is elmondja: Az MNB tiltása ellenére toboroz befektetőket a vállalat , amit az MNB a felügyeleti vizsgálata során súlyosbító tényezőként vesz - egy súlyos szankció pedig a vállalatok tőkéjét is megtépázhatja.

, amit az MNB a felügyeleti vizsgálata során súlyosbító tényezőként vesz - egy súlyos szankció pedig a vállalatok tőkéjét is megtépázhatja. Kérdés, hogy amikor tömegessé válik a részvényeladási igény, akkor azt az offshore tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat hogyan vásárolja vissza.

Összefoglalva, ez a befektetés nemcsak rendkívül kockázatos, hanem illegális is.

Ha tömegesen merülne fel a részvényvásárlók részéről a visszaváltási igény, felmerül a kérdés: miből tudja ezt az expanzióra törekvő vállalat visszafizetni a kiszálló részvényeseknek. A piramisjátékokat jól ismerők számára ez a körülmény pedig egy fontos figyelmeztető jel lehet.Ahogy a levél megcélozza a potenciális befektetőket, egyébként zseniális. Az elején azt írják, hogy "Ön (vagy egy kedves kollégája)" még tavasszal jelezte, hogy a cég üzleti terve helyett egy videót is meg szeretne nézni a cég működéséről. Ki emlékszik végül is már arra, mit csinált tavasszal? Máris több legitimitása van a levélnek, mint egy átlag spam-üzenet ezzel a felütéssel.Ha ne adj' Isten mégsem olyan rövid a kedves potenciális befektető emlékezete és eszébe jut, hogy az életben nem hallott még a Benefit Barcode-ról, erre is tökéletes védelmet állított fel a cég: azt írja a levélben, hogy "korábban volt egy kisebb technikai kavarodás a cégünknél, így előfordulhat, hogy Ön nem kérte ezen információt". "Emlékeztetőül" ezután a cég alapítója leírja A-tól Z-ig a cég üzleti modelljét.Ha leiratkozunk a spam-üzenetről, kapunk még egy üzenetet, hogy kapunk 1-10 Gold logós kártyát minden kötelezettség nélkül és ha a cég weboldalát ajánljuk pár ismerősnek, a részvényvásárlásuk után 10% "ajánlói díjat" (vagyis jutalékot) is fizet a cég. Ha ezt nem fogadjuk el, egy megjelölt alapítvány támogatását ígéri a vállalat.Az újabb szuperbefektetés előnyeit részletesen taglalja mind a hírlevél, mind pedig a Benefit Barcode weboldala, a kockázatokra azonban nem hívja fel a figyelmet:Persze simán lehet, hogy a jövő kedvezménykártya-sikersztorijába szállunk be és nagyon szélsőséges esetben még akár a százszoros hozam is megvalósulhat, de ha mindebben vakon bízunk, érdemes akkor is olyan pénzzel beszállni, aminek elvesztése miatt nem sírunk, illetve elolvasni pár rendkívül hasonló "tuti sikertörténet" kudarcát illetve azt, hogyan toboroznak befektetőket az ilyen kétes hitelességű befektetési cégek és milyen büntetésre számíthatnak azok, akik részt vesznek az ilyen sémákban: