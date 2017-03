Még mindig meggazdagodhatsz az életbiztosítási bizniszen

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Hosszabb megtakarítás = több költség

számos olyan biztosítás került a piacra, amely arányaiban magasabb értékesítési / kezdeti / szerződéskötési költséget számít fel azoknak, akik hosszabb időtávra kötnek tartamos (jellemzően nyugdíjcélú) megtakarítási életbiztosítást, mint azoknak, akik rövidebb időtávon terveznek.

Ha indítunk egy megtakarítási célú életbiztosítást,. A jutalékot képző elvonást korábban jellemzően kezdeti költségnek hívták a biztosítók, és általában az első éves díj 100-150%-ának megfelelő értéket tett ki (egyébként létezett olyan termék is, ahol mindössze 14,5% volt), az ügyfél költségérzetét pedig fiktív egységek kimutatásával igyekeztek csökkenteni (a fiktív egységek lényegében nem létező, de kimutatott befektetési egységek voltak, amelyek elhitették az ügyféllel, hogy a kezdeti költségként elvont pénze be van fektetve, holott azt a biztosító már rég elvonta).Az etikus életbiztosítási koncepció betiltotta a fiktív egységeket és arra kényszerítette a biztosítókat, hogy annak nevezzék ezt a költségelemet, ami: így a kezdeti egységekből szerződéskötési / értékesítési / kezdeti költség lett ésViszont elindult egy érdekes új divat is az "etikus" termékek körében:Ez a fajta sávozott költségösszetétel egyáltalán nem új keletű jelenség az élet- és nyugdíjbiztosítási piacon, eddig azonban nem volt széles körben elterjedt. Az ING/NN Motiva nevű terméke - az egyik legnépszerűbb nyugdíjbiztosítás hazánkban - volt az egyik első, amely sávozott költségrendszert használt:volt. Az ügyféltől emellett még évente a befizetett díjak arányában 3%-os addicionális költséget is elvontak, amiből az ügynök fenntartási jutalékát fizették ki (ennek persze megvan a haszna is, hiszen az ügynök rendszeres ösztönzőt kap, ami arra motiválja, hogy az ügyfelével foglalkozzon a visszaírási időszak után is.)

Így is olcsóbb?

A fenti rendszert. A megtakarítási idő hosszúsága alapján sávozott költségrendszert kezdett el használni szinte az összes nagyobb biztosító legalább egy terméke.Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, hogy egyes termékeknél milyen teljes értékesítési / kezdeti költségterhet kell állnia egy olyan ügyfélnek egy éves díj arányában, aki 5, aki 10, aki 15 és aki egy 20 éves szerződést indít. Érdemes megjegyezni, hogy mivelezért a termékek összehasonlításához nem ezt a táblázatot, hanem a Teljes Költségmutatót (TKM) érdemes használni.

Míg tehát az értékesítők számára a táblázat első néhány oszlopában szereplő kezdeti költségek lehetnek érdekesek - ugyanis az ő jutalékukat ezekből fedezik -, az ügyfél számára inkább a TKM-értékek lehetnek a szerződés megtartása esetén a meghatározók.

Az Uniqa Life Planet Bónusz például a befizetett éves díj mértéke alapján sávozza az elvont költségeket, ellentétben például egy önkéntes nyugdíjpénztárral, itt a magasabb éves díjat választó ügyfelek magasabb költséggel is kell, hogy szembesüljenek.

Ritkább esetben, de találkozhatunk olyan termékekkel is, amelyek nem a szerződéses élettartam alapján sávozzák a költségelvonást:

Az Uniqa Jövőkulcs Classic pedig az alapján sávozza a költségeket, hogy nyugdíjas korában mekkora havi járadékot kér majd az ügyfél.

Ezekkel a rendszerekkel mindössze annyi a baj, hogy látszólag arra ösztönzik az ügyfelet, hogy a lehető legrövidebb időtávra takarítsanak meg, illetve bizonyos esetekben a lehető legkevesebb pénzt tegyék félre.

a megtakarítási életbiztosítások a csökkent költségeik ellenére push termékek maradtak, a magasabb kezdeti / értékesítési / szerződéskötési költség pedig arra motiválja az ügynököt , akinek ezekből az elvonásokból a jutalékát képzik, hogy rábeszélje a potenciális ügyfelét a lehető leghosszabb távú megtakarításra ,

kezdeti / értékesítési / szerződéskötési , akinek ezekből az elvonásokból a jutalékát képzik, hogy rábeszélje a potenciális ügyfelét a , a fentiek közül számos termék nyugdíjbiztosítás, ezeknél az ügyfél pedig maximum azt tudja eldönteni, hogy köt-e vagy nem, a megtakarítási időtávot nem tudja megválasztani ,

, a bónuszok (lásd alább) a költségek egy részét, extrém esetben egészét visszatérítik az ügyfélnek, így a bónusza akár nagyobb is lehet (mind nominálisan, mind arányaiban) egy nagyobb éves díjat fizető, hosszabb távra megtakarító ügyfélnek.

A többi költséget is magában foglaló TKM pedig még mindig alacsonyabb a hosszabb távra szóló termékek esetében, ügyféloldalról (ha megtartjuk a biztosításunkat lejáratig) ez lehet a legfontosabb tényező.

Egy része visszajár

Sőt, olyan termékek is vannak, amelyek magasabb arányos bónuszt is fizetnek azoknak az ügyfeleiknek, akiktől magasabb költséget vonnak el az életbiztosítás tartamának elején.

A MetLife Nyugdíjprogram nemcsak az alapján fizet bónuszt az ügyfeleinek, hogy milyen hosszú időtávon takarékoskodnak, hanem az is befolyásolja a bónusz mértékét, hogy mekkora éves díjat választ . Például 10. évnél egy éves díj 85%-ának megfelelő bónusz jár az ügyfélnek, ha 650 ezer forintos éves díj alatti összeget fizet rendszeresen, viszont 110% jár, ha 650 ezer forint fölé megy az éves díj.

. Például 10. évnél egy éves díj 85%-ának megfelelő bónusz jár az ügyfélnek, ha 650 ezer forintos éves díj alatti összeget fizet rendszeresen, viszont 110% jár, ha 650 ezer forint fölé megy az éves díj. A Signal Előrelátó Program rendkívül összetett bónuszrendszert használ, ahol a fizetett díj mértéke, az életbiztosítás eszközalap-összetétele, a kezdeti költségek és a díjfizetési gyakoriság is befolyásolja a fizetett bónusz mértékét.

is befolyásolja a fizetett bónusz mértékét. Az Uniqa Life Planet a nagyobb kezdeti költségekkel sújtott, magasabb éves díjat fizetők közt magasabb bónuszt is fizet ki , de magasabb bónusz jár azoknak is, akik banki átutalással vagy díjbeszedéssel fizetnek.

, de magasabb bónusz jár azoknak is, akik banki átutalással vagy díjbeszedéssel fizetnek. A Vienna Life Aktív nevű terméke egy éves díj 150%-ából "bónuszalapot" képez, majd negyedik évtől elkezdi visszacsepegtetni az ide elhelyezett pénzt, a díjszüneteltetés, díjhátralék viszont csökkenti a "bónuszalap" mértékét. A bónusz éves mértéke az alap 4-15%-a.

képez, majd negyedik évtől elkezdi visszacsepegtetni az ide elhelyezett pénzt, a díjszüneteltetés, díjhátralék viszont csökkenti a "bónuszalap" mértékét. A bónusz éves mértéke az alap 4-15%-a. A CIG Pannónia Esszencia E nevű terméke pedig 7. évnél egy éves díj 70%-át visszafizeti bónuszként, ezután pedig minden évben a tartam során befizetett rendszeres díjak 1%-át jóváírja.

A gyakorlatban ez persze egy kicsit árnyaltabb, mivel. A bónuszfizetés jellemzően szigorú feltételekhez kötött: általában minden rendszeres díjat késés nélkül be kell fizetnünk (nem eshetünk díjhátralékba), nem vásároljuk vissza a megtakarításunkat és nem díjmentesünk legalább 5-10 évig, de vannak olyan termékek, ahol a feltételek nem teljesítése csak részletes "bónuszvesztést" okoz.Január óta, azok a termékek, amelyek pedig továbbra is fizetnek bónuszt, többnyire összetett rendszereket használnak ennek meghatározásához.Íme pár példa az új bónuszrendszerekre:Bár nincs konkrét adat arról, hogy a megkötött szerződések közül mennyi éri meg a bónuszfizetést, egy biztosító vezetője egyszer úgy fogalmazott , hogy "Beleírhatnánk a szerződésbe akár azt is, hogy a vezérigazgató személyesen adja át a szerződéshez tartozó bónuszt az összes ügyfélnek, akkor sem telne meg a naptára." Biztosítói forrásaink nem egységesek annak kapcsán, hogy az etikus életbiztosítási koncepció hatására javulni fog-e ez az arány: