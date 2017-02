Olcsóbbak lettek a biztosítások, akkor most rúgjam fel a régit?

Az új etikus szabályozásról és ennek hatásairól is szó lesz a Portfolio Biztosítás 2017 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Látványos javulás

a régi termék visszavásárlásán elszenvedett veszteséget az olcsóbb, új termék úgyis kitermeli majd az évek alatt.

Mielőtt a TKM-mutatóra nézve egyből beleugrunk az üzletbe, érdemes azonban végigszámolni azt, hogy mekkora veszteségünk keletkezik a visszavásárlás költségein, nem csak azt nézni, mennyit nyerünk az "etikus" termékkel.

rendszeres díjas, nyugdíjcélra is köthető,

többes ügynökök körében is népszerű,

a szabályzás hatására csökkent TKM-mel működő,

20 éves élettartamú

bármely időpontban kedvezőbb feltételek mellett vásárolhatjuk vissza az új terméket,

lejáratkor jóval több pénzt vehetünk ki az "etikus" életbiztosításból, mint régi változatából.

2017. január 1-jén élesedett az MNB etikus életbiztosítási koncepciója, amely jelentősen olcsóbbá tette a megtakarítási célú életbiztosításokat a Teljes Költségmutató (TKM) szabályozásával. A koncepció egyes elemeiről itt írtunk, a hatásairól pedig itt Előfordulhat, hogy kedvenc biztosítási tanácsadónktól kapunk egy hívást arról, hogy megjelent az új, rendkívül kedvező feltételekkel működő, "etikus" termékük, hasonlóan ahhoz, mint amikor 2014-ben is felhívott, hogy az új, államilag támogatott nyugdíjbiztosításokról tájékoztasson.Viszont ha nincs pénzünk a régi terméket és az újat is egyszerre fizetni, azt javasolhatja az ügynök, hogy vásároljuk vissza a régit és helyette kössük inkább meg az újat, hiszenMegvizsgáltuk egy tipikusterméket, 210 ezer forintos éves díj és 5% feltételezett éves hozam mellett, amit egy olcsó alapon keresztül ér el az ügyfél, ahhoz hogy megállapítsuk, mennyire jó üzlet valójában lecserélni a régi megtakarításunkat.Az alábbi ábrán látható, hogySajnos nem ilyen egyszerű az összehasonlítás, hiszen a kétféle biztosítást más-más időpontban köthettük / köthetjük meg és azon is bukhatunk, ha egy korábbi terméket felrúgunk az újért cserébe, ezt a problémát kifejtjük majd később, de addig is gyönyörködjünk abban, hogy mennyire bőkezű lett a szabályozás az ügyfelekkel:

Érdemes váltani?

Régen az első két évben befizetett pénzt teljes egészében elnyelték visszavásárláskor az életbiztosítások, mára viszont már az első év után felmondott szerződésből is vehetünk ki értékelhető összeget. Ennek oka, hogy az MNB szabályai szerint az első éves díj legalább 20%-át be kell fektetnie a szolgáltatónak, a második évben 50%-át, harmadik év és ezután pedig 80%-át így ezt közvetlenül nem vonhatja el a biztosító költségként.Emellett a kezdeti költség és a drágább eszközalapok kezelési költségei is csökkentek.Ahhoz, hogy megtudjuk, megéri-e felmondani a régi terméket és helyette újat kötni, mindenképpenEzt meg tudjuk tenni nagyon egyszerűen (bár kevésbé pontosan) is, például ha addicionális költségnek vesszük a régi terméken elszenvedett veszteséget is és úgy számoljuk ki a biztosításunk várható visszavásárlási / lejárati értékeit. Az alábbi ábrán szereplő "etikus" termék megkötése előtt felmondtunk egy két éve futó "régi" terméket és a visszavásárlási költségeken elszenvedett veszteséget is hozzácsaptuk az "etikus" termék költségeihez.Fontos, hogy az eltelt évek száma a régi és az új termék esetében más-más naptári évet jelöl attól függően, hogy mennyivel korábban kötöttük a régi életbiztosításunkat.

Az ábrán látható, hogy egy két éve futó szerződés felmondásán elszenvedett veszteséget még egy húszéves élettartamú új termék sem tudja kitermelni.

mekkora a régi biztosítás megtérülése húsz év alatt (piros, szaggatott vonal)

ehhez képest mekkora lesz a megtérülése annak, ha felmondjuk a régi szerződésünk, majd a húsz éves megtakarítási időszak teljesítéséhez még szükséges éves díjakat már az új termékbe fizetjük (narancssárga),

illetve mekkora lesz a megtérülése annak, ha a régi szerződést felmondjuk különféle évek alatt, majd még húsz éves díjat beletolunk az új termékbe (kék).

A pontosabb megoldás persze inkább az, ha kiszámoljuk a befektetésünk belső megtérülési rátáját (vagyis egyszerűen fogalmazva az évente átlagosan elért hozamát). Az alábbi ábrán megnéztük,

egy legalább hét éve futó "régi" biztosítást éri meg felmondani azért, hogy helyette egy legalább húsz éves élettartamú új szerződést indítsunk

ha viszont nem akarunk az eredetileg tervezett húsz éves megtakarítási időszaknál összességében hosszabbat vállalni, egyáltalán nem érdemes feltörnünk a régi termékünket.

Ha nem éri meg az ügyfélnek, akkor kinek?

Ennek oka, hogy a biztosítások egyik legjelentősebb költségeleme, a korábban kezdeti költségnek nevezett 1-1,5 éves díj (amely most már értékesítési költség néven fut és nem az első két éves díjra, hanem az első három éves díjra terhelik, mértéke azonban inkább csökkent) az ügynök és főnökei között kerül szétosztásra.

az ügynökhálózat a 2016-ban, vagy előtte kötött terméken az éves díj 144%-át megkereste,

ugyanekkora rendszeres befizetés mellett az új terméken viszont már csak az éves díj 80%-át kereste meg, ha azt feltételezzük, hogy az értékesítési költség egy az egyben az ügynökhálózatot illeti és fenntartási költség nem jár.

Összesen tehát körülbelül az éves díjunk 224%-át megkeresi rajtunk az ügynökünk és a főnökei, ha felrúgjuk a régi szerződést és kötünk helyette egy új, "etikus" életbiztosítást.

Az első két-három évben ugyanis a biztosító visszaírhatja az ügynök jutalékának egy részét, vagy egészét, ha az ügyfél ebben az időszakban mondja fel a szerződését, az új terméken elérhető jutalék pedig jellemzően alacsonyabb, mint a régi terméké, tehát nem feltétlen éri meg az ügynökneknak egy 1-3 éves szerződést felrúgatnia az ügyféllel, bár előfordulhat, hogy egy kétéves szerződés felmondásából és az új szerzésre fizetett jutalékkal összességében pluszban jön ki az ügynök,

, vagy egészét, ha az ügyfél ebben az időszakban mondja fel a szerződését, az új terméken elérhető jutalék pedig jellemzően alacsonyabb, mint a régi terméké, tehát nem feltétlen éri meg az ügynökneknak egy 1-3 éves szerződést felrúgatnia az ügyféllel, bár előfordulhat, hogy egy kétéves szerződés felmondásából és az új szerzésre fizetett jutalékkal összességében pluszban jön ki az ügynök, van olyan biztosító, amely nem fizet jutalékot az ügynöknek, ha egy olyan szerződést rúg fel, amelyet ugyanannál a cégnél kötött korábban.

Így a legjobban azok a többes ügynökök tudnak kaszálni, akik több mint három éve futó szerződésüket felmondatják az ügyféllel, majd átkötik egy másik biztosító "etikus" termékébe.

A biztosító mindent visz

A visszaírás intézményének és a visszavásárlási táblázatnak köszönhetően a példában szereplő biztosító mindenképpen legalább egy éves díj másfélszeresét megkeresi (lásd alább), ha a régi szerződést felrúgjuk, de legjobban mégis akkor jár, ha az ügyfél minél tovább fizeti azt. Így annak ellenére, hogy a biztosítónak nem áll érdekében, hogy az ügyfél felmondja idejekorán a szerződését, azért bebiztosítja a bevételét arra az esetre is, ha ez mégis így történik.

Természetesen más termékeknél ez az időszak hosszabb, vagy rövidebb is lehet.Felrúgni a régi szerződést és újat kötni helyette, de ha az időzítés megfelelő, leginkább az ügynök(-hálózat) jár jól.Ha tehát felrúgatja velünk az ügynökünk a régi szerződésünket,Ha maradunk a fenti termék példájánál,Pontos információnk nincs arról, hogy a szerzési jutalék hogyan oszlik meg a ügynök és főnökei közt, mivel ez üzleti titok, de többes ügynöki hálózatban általában 20-30 százalékos részt kap a szerzési jutalékból egy kezdő ügynök, míg egyes ügynöki hálózatban ez akár 50-80 százalék is lehet. Előfordulhat egyébként, hogy a szerzési jutalék mellett fenntartási jutalékot is fizet a biztosító, amit a rendszeres díjak bekerülési költségéből von el.Az ügynöknek viszont nincs feltétlen egyszerű dolga, ha tiszta hasznot akar, jól kell időzítenie:Ha feltételezzük, hogy első évben a teljes jutalékot, második évben a felét, harmadik évben pedig a negyedét visszaírja a biztosító, körülbelül. A számításban azt feltételeztük, hogy a biztosító cégcsoporton belüli eszközalapokat forgalmaz csak, amelyeken 5% bruttó hozamot ér el minden évben az alapkezelő.

Vélhetően ez a szerkezet nem változik jelentősen, azonban. Az MNB reményei szerint ez érdekeltté teszi a biztosítókat abban, hogy küzdjenek az átlagos, 6,4 éves megmaradási idő meghosszabbításáért, számításaik szerint a megmaradási idő kitolódhat átlagosan 8-10 évre.A példában szereplő termék új, "etikus" változata a fenti feltételezések mellett ugyanazt az eredményt, amit egy hat évig fizetett szerződés törlésén elérte korábban, most egy körülbelül 13-14 éves élettartamú szerződés törlésén fogja elérni. A termék javuló likviditása miatt a korai, első 1-3 éves időszakban sem tud akkora eredményt elérni, másfél év helyett kevesebb mint egyéves díjat fog tudni a biztosító bezsebelni egy korai törlésen.

De a termék mindenképp jobb lesz, nem?

Még az sem teljesen biztos, hogy minden esetben megéri a váltás, mertÍme három életbiztosítás és ezeknek régi változata: látható az ábrán, hogy kettő is van közülük, amely drágult; az egyik azért, mert a mögöttes- és adminisztrációs költségei is emelkedtek, a másik pedig azért, mert sávos költségelvonást kezdett el használni és egy konzervatív befektetési portfóliót használó, 20 éves szerződést kötő ügyfél költsége magasabb lesz. A fenti példákban egyébként a harmadik termék szerepel, a legtöbb új termék egyébként ehhez hasonlóan olcsóbb lett, ezért is csak ezzel foglalkoztunk.

Összegzés

érdemes kiszámolnunk, hogy valóban jobban járunk-e az új termékkel, mint a régivel, a TKM mellett érdemes a saját szerződésünk költségeit is nézni,

illetve érdemes megbecsülnünk, hogy valóban ki tudja-e termelni az új biztosítás a régin elszenvedett veszteséget függetlenül attól, hogy egyébként nominálisan kevesebb költséget számít fel.

Előfordulhat, hogy hiába olcsóbbak, korszerűbbek és átláthatóbbak az "etikus" megtakarítási életbiztosítások, összességében nem járunk sokkal jobban velük, mintha a több éve futó megtakarításunkat szorgalmasan fizetnénk, hiába állítja ezt a jutalék kétszeres bezsebelésében érdekelt ügynökünk.

Tehát, ha az ügynökünk azt javasolja, hogy rúgjuk fel a régi megtakarítási életbiztosításunkat és kössünk helyette teljesen újat: