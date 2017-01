Otthon tartod a pénzed? - A legjobb magyar alapokkal 60%-ot is lehetett kaszálni

A tavalyi év legjobbjai

Korábban írtunk arról, hogy melyek egyes kategóriákon belül a tavalyi év legjobban teljesítő alapjai, ezeket az összefoglalókat itt olvashatja el:Több tőzsde is volt, amely még sosem kezdte ilyen rosszul az évet, mint tavaly; a kínai gazdaság lassulása és az olaj árának rohamos zuhanása miatt februárig ütötték a részvényeket a befektetők. A pánik azonban hamar elmúlt, a nyersanyagpiacok helyreálltak és mindegy, milyen kockázat merült fel az év közben, legyen szó akár a Brexitről, akár Donald Trump megválasztásáról, akár az olasz bankmentés döcögéséről, semmi nem tudta megingatni a befektetők tőkepiacokba vetett hosszú távú bizalmát.Ilyen környezetben nem meglepő, hogy a tavalyi év legjobban teljesítő alapjai szinte mind magyar, orosz és latin-amerikai részvényalapok voltak, de befért közéjük egy nyersanyagokba fektető és egy feltörekvő piaci abszolút hozamú szemléletben kezelt alap is. Az orosz alapok év végi ugrása különösen látványos.

Az alábbi ábráról kiderül, hogy az évkezdés egyébként (az olajat shortoló Föld Kincsein kívül) szinte az összes alapnak rosszul sikerült, aztán szép fokozatosan kapták el az ívet és végül az év végi Trump-rali hozta meg az igazán nagy felfutást a legtöbb alapnak:

Mióta tart ez a trend?

Hosszabb időtávot vizsgálva némileg átalakul a rangsor: a legjobban teljesítő Magyarországon kezelt, forintos lakossági befektetési alapok közül a hazai részvénypiac teljesítményét követték. Mögöttük szorosan jöttek az amerikai részvényekbe fektető (többnyire aktívan kezelt) alapok és az OTP EMDA.

Az alábbi ábrán pedig látszik, hogy míg 2014 végéig gyengélkedtek a magyar részvények, a rali olyan sebességgel indult meg ezután, hogy még a 2015 végéig stabilan növekvő amerikai részvénypiacot is lehagyták.

Ötéves időtávon viszont még inkább kiütközik az amerikai részvénypiacok előnye, valamint az aktívan kezelt, magyar és régiós részvényekbe fektető alapok (Concorde Részvény) és a hosszú kötvényalapok, illetve a kötvényralit meglovagló abszolút hozamú alapok jó teljesítménye.

Tízéves időtávon a legjobban teljesítő szereplők pedig az abszolút hozamú, illetve hazai hosszú kötvényalapok voltak, azokon az alapokon is szépen lehetett keresni, amelyek az amerikai részvénypiacon fektettek be a válság után tomboló sokéves ralinak köszönhetően.

Az alábbi ábrán a Concorde Platina Pí alapja jelentősen kilóg a sorból a maga 230%-os hozamával, viszont szinte az összes, tíz év alatt legjobban teljesítő alappal ezen az időtávon 100%-os hozamot lehetett elérni.

Végül érdemes egy pillantást vetni az ábrára, amelyre az összes alap teljesítményét, amely a fenti ábrákon szerepel, összegyűjtöttük. Erről kiderül, hogy több olyan alap is van, amely idén jól teljesített, viszont többéves időtávon sokkal gyengébb a hozama, illetve olyan alapok is, amelyek a kötvényralin megszedték magukat, a kötvénypiaci hozamesés végével azonban ezekből is kifogyott a kraft.