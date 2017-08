Piramisjátékosok és svindlerek fosztogatják a magyarokat - mit lép az MNB?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Súlyosbító tényező, ha a tiltás ellenére folytatják

hogy ha egy jogosulatlan szolgáltató bizonyítható módon tovább folytatja tevékenységét, az a felügyeleti vizsgálatban súlyosbító körülménynek minősül és az adott társaságra kiszabott szankció súlyosabb lehet. Büntetőeljárásban is nyilván az elkövető terhére értékelik ezt a körülményt.

Értékesítőket is büntethetnek

A jogosulatlan befektetési vagy pénzügyi szolgáltatók ellen az MNB büntetőfeljelentést is tesz, az eset körülményeitől függően pedig bármilyen jogosulatlan tevékenységben érdemben közreműködő személlyel szemben is alkalmazható szankció.

Mi a helyzet a hamis kriptovalutákkal?

Éppen ezért fokozottan figyelnünk kell arra, hogy ha valamiért mégis beszállunk egy kriptopénzbe, az összes kockázattal tisztában legyünk, a működését jól ismerjük és ne tegyünk kockára olyan pénzt, aminek az elvesztése fájhat.

Tavaly év végén, idén év elején robbant be Magyarországra is az erősen piramisjáték-gyanús Atlantic Global Asset Management és MLM-értékesítőcége, a Questra. A duó magát profi alapkezelőként reklámozva, heti (!) 4-6% hozamot ígér befektetőinek, értékesítőinek pedig masszív, 5-15%-os szerzési jutalékot fizet ügynökeinek. A cégről itt írtunk:Az MNB eljárást indított a cég ellen és megtiltotta a Questrának és az Atlanticnak, hogy Magyarországon befektetőket toborozzanak, miután a felügyelet munkatársai meglátogattak egy termékértékesítő konferenciát. Megkérdeztük tőlük, hogy áll most a vizsgálat.A jegybank nem jutott még el konklúzióra az üggyel kapcsolatosan, amit külföldi partnerszervezetek segítségével vizsgálnak, arra a kérdésünkre, hogy pontosan mikor várható ennek lezárása, nem válaszoltak.Viszonylag könnyen ki lehet deríteni, hogy a jegybank tiltása ellenére a Questra szorgos ügynökei tovább toborozzák a magyar befektetőket, az MNB kérdésünkre pedig elárulta, Itt érhető el az engedéllyel nem rendelkező szolgáltatók listája.Megkérdeztük az MNB-től, hogy büntethető-e a piramisjátékok terjesztésében résztvevő ügynök is. A felügyelet elárulta: ők a pénzügyi szolgáltató tevékenységét ellenőrzik, a piramisjátékozást viszont a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szankcionálja.Nemrég volt is egy hasonló eset, milliós büntetést kellett fizetnie egy engedély nélkül magyar ügyfeleket toborzó bolgár brókercég három ügynökének:A törvényi keretek megkötik az MNB kezét: a virtuális fizetési eszközöket nem felügyelik. E szolgáltatásokat ennek megfelelően az MNB nem engedélyezi vagy regisztrálja, használatuk többek közt ezért is rendkívül kockázatos.Ha valakit mégis lehúznak egy hamis kriptopénzzel, polgári peres eljárás keretein belül rendezhető az ügy, ennek sikerességére viszont nem sok esély van, mivel a hamis kriptovaluták jellemzően offshore székhelyekkel rendelkeznek (pl. Belize, Dubai, Zöld-foki Köztársaság) és a polgári peres eljárást ezeken a helyeken kell lefolytatnia a károsultnak.A különböző példákról korábban itt írtunk: