Igazi legendák keringenek a mesterlövészek körül, de rengeteg a tévhit - Mit csinálnak valójában a háború rémei?

A mesterlövészek évtizedek óta megmozgatják az emberek fantáziáját. Profi katonák, akik egyetlen lövéssel csatákat dönthetnek el, bármilyen ellenséges vonalon képesek átszivárogni, fegyvereik igazi mesterei, számtalan regény, film és videojáték hősei. De mi is egy ilyen elit katona feladata? Honnan ered az angolszászból ismert ’sniper’ kifejezés, vagy egyáltalán mikortól beszélhetünk tényleg mesterlövészekről? Cikkünkben végigvesszük a titokzatos ’munkakör’ történetét.

Amióta léteznek távolra ható fegyverek, az emberiség mindig nagyra értékelte az azokat igazán nagy szakértelemmel kezelő embereket: a régi időkben egy parittyával, íjjal vagy számszeríjjal jól bánó katona rettentő értékes eszköznek számított bármely hadseregben. A fekete lőpor elterjedése azonban okozott egy érdekes változást: a korai, sima csövű fegyverek (muskéták) hiába számítottak csúcstechnológiának, a legjobb minőségben elkészített fegyverek sem számítottak túl pontosnak. A sima csőből kirepülő golyó (ami egészen a 19. századig az esetek többségében tényleg egy golyó volt) össze-vissza bukdácsolt repülés közben, nagyjából lehetetlen volt igazán pontosan megbecsülni, hogy hova fog becsapódni.

Mikortól beszélünk mesterlövészekről?

Ugyanakkor már egészen korán, az 1500-as években megszületett a felismerés: ha a fegyverek csövébe spirális meneteket vágunk, az megpörgeti a kilőtt lövedéket, ami röptében stabilizálja magát, nagyobb találati pontosságot biztosítva. Az így megszületett huzagolt csövű fegyverek, a puskák ugyanakkor egészen a 18. század végéig túl drágák voltak ahhoz, hogy a katonák tömegesen felszerelhetőek legyenek velük.

A lőporos fegyverek esetében a mesterlövész előfutára az amerikai polgárháborúban jelent meg: az amerikai telepesek relatíve nagy számban alkalmaztak huzagolt csövű puskákat, az ilyen katonákat pedig külön alakulatokba szervezték. Feladatuk az volt, hogy a korban sztenderdnek számító „sorba állunk és egymásra lövünk” jelenetek előtt távolról megritkítsák a jóval szerényebb lőtávú fegyverekkel felszerelt brit katonákat.

A következő történelmi mozzanat ismét Amerikából, a polgárháborúból jött. Míg a függetlenségi háborúban kifejezetten barbár elképzelésnek számított az, hogy pusztán azért, mert nekem pontosabb a fegyverem, csak úgy lelövöm az ellenség tisztjét, addig a polgárháborúban már egyenesen kívánatos volt a magasabb rangú katonák csata előtti kiiktatása.

Az amerikai polgárháborúban az Unió távcsöves Sharps puskákkal felszerelt mesterlövészei gyakran okoztak kellemetlen pillanatokat a Konföderációnak. Forrás: Wikimedia Commons

Megjelent a valódi „precíziós lövész”, aki már távcsövet is szerelhetett a puskájára, ráadásul a korban abszolút szokatlan módon zöld ruhába bújhatott, hogy nehezebben vegyék észre.

Az alapjaiban modern sztenderdek szerint működő mesterlövészek ideje végül az első világháborúban jött el: a lövészárokharcok beálltával egyre fontosabbá váltak azok a katonák, akik voltak annyira ügyesek, hogy eltalálják a csak néhány másodpercre felbukkanó fejeket. Ezek a profi lövészek kezdetben lényegében alulról szerveződtek, a harcoló felek parancsnokai pedig felismerték, hogy alakulatokba rendezve milyen hatékonyak lehetnének.

Amerikai mesterlövész egy brit SMLE MK. III puskával 1918-ban. Forrás: FPG/Hulton Archive/Getty Images

Beköszöntött a ma is ismert, kúszó, egy helyben kuksoló, egyetlen lövést leadó igazi mesterlövészek korszaka.

Az, hogy az angolban használatos, egyébként hazánkban is egyre szélesebb körben ismert „sniper” pontosan mikor terjedt el, nem lehet tudni, azt azonban igen, hogy mit is jelent: a snipe magyarul szalonkát jelent, egy apró, nagyon fürge madarat, melynek eltalálása a brit szigeteken a vadászat csúcspontját jelentette. Innen eredt kezdetben a „snipe-shooter” kifejezés, majd annak rövidítése, a „sniper”.

Változó korok, változó követelmények

Az első világégés lezártával a legtöbb nagyhatalom lényegében meg is feledkezett a mesterlövészekről, valamire való lövészprogramja csak Németországnak és a Szovjetuniónak volt. A második világháború kirobbanásával azonban lényegében minden harcoló fél igyekezet gyorsan felpörgetni ezeknek a katonáknak a képzését, ki több (pl. az Egyesült Államok és Japán), ki kevesebb (pl. az Egyesült Királyság) sikerrel. Ebben a korban még nem gyártottak puskákat kifejezetten mesterlövész célra, a tesztlövések során legjobb teljesítményt nyújtó fegyvereket alakították át. Oroszország a II. világháborúban ezen a téren egy szempontból úttörő is volt: ők alkalmaztak a legnagyobb számban öntöltő (minden lövés után magát újra csőre töltő) puskákat mesterlövész fegyverként, bár igaz, hogy az erre a célra távcsővel ellátott SZVT-40-es puskák nem kifejezetten voltak jók ebben a szerepkörben. Arra, hogy végül mi lett az öntöltő mesterlövész fegyverek sorsa, később még kitérünk.

A szovjet SZVT-40 kiváló öntöltő puska volt, mesterlövész fegyverként viszont nem igazán vált be. Forrás: Stolbovsky via Wikimedia Commons

A II. világháború után lényegében minden fegyveres konfliktusban megjelentek a mesterlövészek, a szakmában a következő lépcsőfokot a nemzetközi terrorizmus elterjedése jelentette.

A ’60-as ’70-es években vált nyilvánvalóvá, hogy a precíziós lövésekre képes személyeknek nemcsak a hadseregekben, de a rendőri erőkben is meg kell jelennie.

Hány kategóriája létezik a mesterlövészeknek?

A szakmában is van egyfajta vita arról, hogy pontosan hány változata létezik a katonai mesterlövészeknek, a szakirodalom viszont általában három kategória ilyen-olyan kombinációjáról szokott írni.

Az első ilyen kategória (illetve az egyetlen, aminek a létezésében mindenki egyetért) a mindenki által ismert tradicionális „mesterlövész”. Ezek a katonák általában párban dolgoznak, ahol az egyik ember feladata a lövés leadása, a másiké pedig a „megfigyelés”, illetve a lövész fedezése. A megfigyelő olyan adatokat szolgáltat a lövész számára, mint a szél iránya és erőssége, a célpont távolsága, vagy a levegő páratartalma, hiszen ezek a tényezők mind-mind befolyásolják a kilőtt lőszer találati pontosságát. Fontos megjegyezni, hogy a megfigyelő is ki van képezve mesterlövésznek, ahogyan a mesterlövész is el tud látni megfigyelői feladatokat. Erre azért van szükség, mert bizonyos esetekben a lövésznek egyedül kell beszivárognia az ellenséges vonalak mögé, képesnek kell tehát lennie önállóan is dolgozni.

Amerikai tengerész egy M40A6-os mesterlövész puskával. Az M40 1966 óta szolgálatban áll, a legújabb, A6-os variáns működési elvét leszámítva nagyjából semmiben nem egyezik az eredeti puskával. Forrás: Wikimedia Commons

De tulajdonképpen mihez is kell értenie egy ilyen katonának? Azt mindenki tudja, hogy akár kilométeres távolságból is el kell tudnia találni egy ember méretű célpontot, de a feladatok ebben korántsem merülnek ki. Egy profi mesterlövésznek képesnek kell lennie nagy távokat úgy megtennie, hogy senki nem veszi észre. Az Egyesült Államokban például a kiképzés része, hogy a lövész a kiképzőtiszthez nyílt terepen néhány méter közelségbe kúszik, majd rejtve marad az őt keresők elől. Miután elérte a célpontot, ki kell tudnia választani a megfelelő lőállást:

ismernie kell a fény és árnyékok játékát, ki kell számolnia a célpont távolságát, a szélirányt, a páratartalmat, sőt, nagy távolságban leadott lövések esetén még a föld görbületét és forgását is.

A világ legnagyobb távolságról leadott, igazolt találatát egy ukrán mesterlövész érte el 2023-ban. Az egyedi gyártású "Horizon's Lord" puska 3800 méterről iktatta ki a célpontját. Forrás: armyinform.com.ua via Wikimedia Commons

Emellett egy jó mesterlövésznek nem okozhat gondot az sem, hogy akár napokon keresztül mozdulatlanul várakozzon a célpont felbukkanására.

Ezen a ponton érdemes kitérni egy, a gyakorlatban nem túl reális sztereotípiára: a templomtoronyból lövöldöző mesterlövészre. Hiába népszerű a jelenet lényegében minden háborús filmben, vagy videojátékban, a talán kiábrándító igazság az, hogy a nagyon magas épületek hiába biztosítanak általában kiváló rálátást a környezetre, van velük néhány elég komoly probléma:

Először is kevés nyilvánvalóbb helyre rejtőzhet el egy mesterlövész. Ha egy harcérintkezésben a talajszinten mozgó katonák rájönnek, hogy egy mesterlövész vadászik rájuk, először biztosan a legmagasabb épületre fognak gyanakodni, amit ezután szitává is fognak lőni.

Másodszor egy templomtoronyba csak egy módon lehet bejutni. Ha a mesterlövészt kiszúrják, akkor véget ért a játék, nem fogja tudni elhagyni a pozícióját (a torony oldalán kötélen leereszkedős mutatvány hiába népszerű a videojátékokban, a gyakorlatban körülbelül egy öngyilkossági kísérlettel ér fel).

Harmadszor pedig ezek a karcsú, magas épületek aránylag könnyen összedönthetőek.

Az ilyen körülményes feladatoknál a találati pontosság kulcstényező, ezért ezek a mesterlövészek általában forgó tolózáras ismétlőpuskákat használnak. Az ilyen fegyverek tűzgyorsasága elmarad ugyan az öntöltő puskákétól, a kevesebb mozgó alkatrész miatt extrém távolságokon pontosabbak, ráadásul jóval megbízhatóbbak is.

Az amerikai McMillan TAC-50 a világ valószínűleg legjobb nagy hatótávolságú mesterlövész puskája. Az ukrán rekord előtt egy ilyen fegyverrel érte el a leghosszabb találatot egy kanadai mesterlövész, 3540 méterről lőtt le két embert. Forrás: Hoxton41 via Wikimedia Commons

A második kategóriát sokan nem számolják „igazi” mesterövésznek: az úgynevezett rajmesterlövész (angolban Designated Marksman - DM) egy lövészraj általában legjobban lövő tagja. Ezek a katonák nem önállóan, vagy párban kúsznak-másznak az ellenséges vonalak mögött, hanem a többi lövésszel együtt mozognak a frontvonalakon. A rajmesterlövész feladata ebből eredően nem is az, hogy kilométeres távolságokon iktasson ki fontos célpontokat. A statisztikák szerint amikor egy lövészraj tűzharcba keveredik, akkor a lövöldözés általában 0-300 méter közötti távon zajlik. Egy másik statisztika szerint célzott, és találatot elérő lövések döntő része 200 méteres távolságig terjed, itt jön tehát be a rajmesterlövész első feladata: az átlagos harcérintkezési távolságon belül pontosabban kell tudnia lövéseket leadni. A második feladat azokhoz a helyzetekhez kapcsolódik amikor a lövöldözés a 300 méteres vonalon túl történik: ilyen távolságokra hiába hord el a világ nagyjából összes modern gépkarabélya, egy átlagos képzettségű és felszereltségű lövész jó eséllyel maximum egy ház oldalát találja el, míg a valamivel jobb képességű, és más felszereltségű rajmesterlövész ezen a távon is képes pontosan lőni.

A szovjet SZVD valószínűleg a világ legismertebb DMR fegyvere. Érdekesség, hogy bár rajmesterlövész-fegyvernek tervezték, a legtöbb alkalmazó országban a mesterlövészek is használják. Forrás: Wikimedia Commons

Mivel a rajmesterlövészek a „valódi” mesterlövészekkel ellentétben gyakrabban keverednek tűzharcba, ami ráadásul jóval kisebb távolságon zajlik, fő fegyverük általában vagy egy öntöltő puska (DMR), vagy az adott állam sztenderd gépkarabélya, másfajta optikával felszerelve. Míg a mesterlövészek általában kifejezetten nagy távolságra tervezett távcsöveket használnak, addig a rajmesterlövészek vagy egy közepes távolságra kalibrált optikát raknak a fegyverükre, vagy a más katonák által használt sztenderd, nagyítás nélküli optika elé helyeznek egy képnagyító távcsövet.

Az amerikai Nemzeti Gárda rajmesterlövésze gyakorlatozik. A rajmesterlövészek gyakran a fegyveres erők sztenderd gépkarabélyát (jelen esetben egy M16A4-et) használják, csak nagyobb teljesítményű távcsövet raknak rájuk. Forrás: Wikimedia Commons

A harmadik kategóriánk inkább a fegyverhez, mintsem a lövészhez kapcsolódik: az első világháború vége óta léteznek az úgynevezett rombolópuskák, nagy kaliberű (általában 12,7mm/.50-es kaliberű, vagy annál nagyobb űrméretű) fegyverek, melyeket nem kifejezetten élőerő ellen terveztek, sokkal inkább könnyen páncélozott járművek, vagy egyéb felszerelések (például radarok, generátorok) kiütésére. Míg a két világháborúban az ilyen fegyverek nem voltak túlzottan pontosak (ismét elnézést a videojátékos közösségtől), addig a modern rombolópuskák már kifejezetten nagy távolságokra is el tudnak hordani.

Szovjet PTRSZ-41-es rombolópuska. A videojátékokkal ellentétben a II. világháborúban nem igazán használták mesterlövész feladatokra. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Ezen a ponton több irányból is szétválik a szakzsargon. A modern, nagy kaliberű fegyverek brutális távolságokon is halálosak, ugyanakkor általában túl nehezek ahhoz, hogy egy két fős mesterlövész raj (vagy egy darab mesterlövész) kússzon-másszon velük. Éppen ebből az okból a modern rombolópuskák eredeti rendeltetése, azaz az, hogy azt az ellenséges vonalak mögé cipeljük, majd ripityára lövünk velük mondjuk egy halom vadászrepülőgépet, meglehetősen korlátozott.

Ettől függetlenül a mesterlövészek a nagy hatótáv és a brutális pusztítóerő miatt biztosított pozíciókból szoktak rombolópuskákat használni,

bár az igazán pontos lövés leadásához itt is előnyös, ha az érintett fegyver tolózáras, nem pedig öntöltő.

A világ legismertebb rombolópuskája: a Barrett M82 (amerikai szolgálatban M107). A kalibere miatt "könnyű ötvenesnek" becézett rombolópuska jó eséllyel a világ legpontosabb nagy hatótávolságú öntöltő kézifegyvere, a 21 igazolt 1250 méter fölötti mesterlövész-találatból hatot ilyen fegyverrel értek el. Forrás: Wikimedia Commons

Más kategória az, amikor a rombolópuskát robbanószerek hatástalanítására vetik be, hiszen egy .50-es lőszer lényegében bármilyen robbanóeszközt „szét tud szerelni” biztos távolságból. Bár ezt a furcsa tűzszerészi feladatot gyakran mesterlövészek látják el, a lövész felé támasztott követelmények jóval szerényebbek, mint az ellenséges vonalak mögött bokornak álcázva lopakodós műfajnál.

Címlapkép: amerikai mesterlövész Irakban egy M21-es öntöltő puskával. Az M21 az M14-es gépkarabély mesterlövész-variánsa. Címlapkép forrása: Scott Nelson/Getty Images