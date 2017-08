Vigyázz! Őrült módszerekkel hajt a pénzedre egy új kamucég

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kínából jön az újabb csodabefektetés

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra a befektetési cégre, ami hasonló a Magyarországon az MNB tiltása ellenére széles körben hódító Questra / Atlantic GAM -hez. A Yota azonban még annyi erőfeszítést sem tett, hogy egy hitelesnek tűnő háttértörténetet kitaláljon, az egész gyakorlatilag a befektetők mohóságára épül.Bár a "befektetés" minden jel szerint főleg a kínai és orosz célpiacot célozza meg,. Erre egyrészt abból lehet következtetni, hogy a cég a kínai és orosz főpiacokon kívül egyetlen területi képviselőt / "tanácsadót" foglalkoztat, aki az EU-n belül akoncentrál az angol nyelvterületen kívül, másrészt pedig magyar ügynökök is megszólalnak az oldalon. Nem tudni, pontosan hány ügyfele van a kínai piramisjáték-gyanús befektetésnek Magyarországon, az MNB oldalán egyelőre még nem találhatók meg.

Mi az "üzlet"?

a "Quick Start" vagyis gyors kezdés 35-299 dollár befektetésétől érhető el, napi 1,5% hozamot ajánl

a "Sya" 300 és 5999 dollár közt elérhető, napi 1,8%-os hozamot fizet

a "Shan" 6000 és 20 000 dollár közt elérhető, napi 2,2%-os hozamot fizet

a "Tsin'" 20 000 és 69 999 dollár közt elérhető, napi 2,5%-os hozamot fizet

a "Han" 70 000 és 500 000 dollár közt elérhető, napi 3%-os hozamot fizet.

A strukturált termékek elvileg pénzintézeti kötvényekbe és betétekbe fektetnek, majd a portfólió 10-30%-át futures-, deviza-, és árupiaci ügyletekbe fektetik, amelyekkel a bankbetétek hozamának 10-szeresét tudják elérni.

Az indexkövető termékek nem igényelnek különösebb magyarázatot: olyan értékpapírokat igyekeznek vásárolni, amelyek egy adott index változását igyekeznek lekövetni.

A bizalmi vagyonkezelést ajánló termék egy fekete doboz: semmit nem lehet tudni róla azon kívül, hogy elvileg valaki kezeli az itt elhelyezett pénzt.

Az "egyéni számla" pedig elvileg egy brókerre bízza a pénzt, aki diverzifikáltan értékpapírokat vásárol belőle, magas hozamígéret mellett.

Természetesen arról egyik esetben sincs szó, hogy konkrétan az eszközkategóriákon belül konkrétan mibe fektetnek az "alapok."

Nem marad ki a jó öreg MLM-rendszer

a közvetlenül beszervezett partner hozamából 7%-ot kapunk

az alatta lévő partner hozamából 5%-ot

az alatta lévő partner hozamából 3%-ot

az utolsó két szinten pedig 2-2%-ot.

Miért öngyilkosság ide fektetni?

Bár a Yota weboldalán semmi nem elérhető arról, hogy konkrétan mibe fektetik a befolyt pénzt, nincs a világon olyan befektetési eszköz, ami garantáltan, biztonsággal napi 1,5-3% hozamot tudna termelni. Ez még a hozam újrabefektetése nélkül is 548%-1095% hozamnak felel meg egy évben. Kínában egy átlagos, éves (!) renminbi-betét 1,25-1,75% körüli kamatot fizet, míg a sanghaji tőzsdeindex elmúlt egyéves teljesítménye 6,48%. Egy ázsiai alapok elemzésével foglalkozó oldal szerint a legjobb Kínában kezelt alap 44,7%-os hozamot tudott elérni egy év alatt májusi adatok szerint. Nagyon szélsőséges esetben persze elérhető 1000% hozam, de ehhez hatalmas tőkeáttételre és rendkívül kockázatos eszközökre van szükség - egy rossz befektetési döntés ebben az esetben a teljes tőkénket lenullázhatja, ezt a hozamot garantálni lehetetlen.

Az irreálisan magas hozamot megfejeli még az, hogy a pénz teljesen likvid és a vállalat azonnali pénzvisszafizetést ígér - erre pedig még a legálisan működő befektetési termékek többsége sem ad lehetőséget, hiszen egy hirtelen pénzkivonási igény megboríthatja a felvett pozíciókat, ami pedig leronthatja a befektetés hozamát. Ha piramisjátékról van szó, akkor ez kifejezetten kockázatos, mivel a belépők hozamát nem fogják tudni fizetni egy nagyobb pénzkivonás után, ami a séma azonnali összeomlását eredményezheti.

A Yota elsősorban anonim fizetési rendszereken / kriptovalutákon keresztül gyűjti a pénzt, így nagyon nehéz lenyomozni, hogy pontosan hova utal az ügyfél, ahogy visszavásárlási igényt is nagyon nehéz érvényesíteni. Kis túlzással a "befektetés" üzemeltetői bármikor úgy dönthetnek, hogy bezárják a weboldalt és a befolyt pénzzel meglépnek.

A cég weboldalán nincs szó költségekről, az ügyfélszolgálat pedig megerősítette, hogy sem tranzakciós, sem vagyonkezelési költséget, sem sikerdíjat nem számítanak fel. Ez azt jelenti, hogy az elvileg vagyonkezeléssel foglalkozó vállalatnak gyakorlatilag nincs bevétele. Bevételek nélkül pedig lehetetlen a céges infrastruktúrát fenntartani, a vagyonkezelőket kifizetni - ha csak nem az ügyfelek pénzének lenyúlásából fedezik a kiadásaikat.

Semmilyen engedéllyel nem rendelkeznek, sem Magyarországon, sem az EU-ban, így befektetői pénzt sem gyűjthetnek. Értelemszerűen ez azt is jelenti, hogy a befektetővédelmi garanciák sem érvényesek ebben az esetben.

Úgy tudjuk, a Yota ügynökei azzal próbálják nyugtatgatni ügyfeleiket, hogy Kínában 1-2 hónapon belül lecsap a hatóság minden illegális befektetésre. Az igazság ezzel szemben az, hogy Kínában üzemel a világ legnagyobb és legátláthatatlanabb árnyékbanki rendszere - a kezükben mintegy 8500 milliárd dollárnyi eszköz van, ami a 2016-os magyar GDP majdnem hetvenszerese. Az ország árnyékbank-szektora olyan hatalmas és úgy beleivódott Kína gazdaságába, hogy a felügyeleti szervezetek csak nagyon apró lépésekkel próbálják szabályozni. Viszonylagos gyakorisággal buknak be évek, ha nem évtizedek óta működő, felfoghatatlan méretű piramisjátékok; nem rég például egy 2000 milliárd forintnyi vagyont kezelő piramisjáték dőlt be - ez az összes magyar befektetési alapban tárolt vagyon harmada (a pénz nagy része persze sosem lett meg).

Összességében, szinte teljesen biztos, hogy a Yota egy léhán összerakott kínai piramisjáték, amit érdemes elkerülni.

Az ismerősünk, aki ajánlja a terméket, érdekelt abban, hogy befektessünk, mivel jutalékot kap utánunk. Nem (csak) arról van szó, hogy jót akar.

Az összes piramisjáték fizet az elején - nem igazolja a befektetés legitimitását, ha szerencsénk van és épp vissza tudtuk szerezni a pénzünket, vagy ennek hozamát.

Ha egy befektetési cég azt mondja bármire, hogy garantált, de semmi nem igazolja ezt a garanciák érvényesítéséhez szükséges dokumentumokkal, adatokkal, akkor nem garantált.

Nincs olyan kockázatmentes befektetés, amely jelentősen jobb hozamot kínál az állampapíroknál (kivéve az olyan államilag támogatott konstrukciók, mint a lakástakarék).

Ha mégis belevágunk a piramisjátékozásba, nemcsak a pénzünket bukhatjuk el, hanem masszív bírságot is a nyakunkba varrhatnak.

A cég elvileg 2013 óta működik, de 378 "brókert", 40 "pénzügyi tanácsadót" és 30 "menedzsert" foglalkoztatnak a weboldaluk szerint. Minden jel szerint semmi köze az eredetileg orosz, de mára kínai tulajdonba került Yota Deviceshoz, ami okostelefonokat gyárt. A kínai "befektetési vállalat" egyébként azzal is próbál legitimitást nyerni a kitaláltnak tűnő indulási dátum mellett, hogy nagy kínai pénzintézetek logóival szórja tele a weboldalát. Megtalálható többek közt a sanghaji tőzsde, a Bank of China, a Bank of Communications és az ICBC logója is az oldalon. Garantált, napi (!) hozamot ígér a befektetés, amit sok másik piramisjáték-gyanús történethez hasonlóan itt is úgy lehet növelni, hogy minél nagyobb összeget fektetünk a rendszerbe: Mindez a cég saját kalkulátora szerint nem kamatos kamat, a hozam újrabefektetésére viszont van lehetőség a lekötött számlánál két hét után, a likvid összegeknél akár naponta. A legtöbb piramisjáték legalább arról gondoskodik, hogy le legyen kötve a befektető pénze, azért, hogy ne omoljon össze az egész sztori egy-két nagyobb pénzkivéttől, itt viszont a legkisebb csomagon kívül. A befektetett pénzt állításuk szerint a következő portfóliókban szórják szét előre meghatározott súlyok szerint: a banki tranzakciós költségeken túl, ezt az "Emma" névre hallgató chates ügyfélszolgálati asszisztens megerősítette nekünk személyesen is. Hagyományos banki csatornákon keresztül pedig nem is lehet befektetni, csak kétes hitelességű és / vagy anonim fizetési rendszeren keresztül, mint a BitCoin, az AdvCash vagy a PerfectMoney. Mindehhez persze párosul egy MLM értékesítői rendszer is, a rettenetes angolsággal összerakott weboldal azonban. Míg a videóban az szerepel, hogy a beszervezett haverunk hozama után kapjuk meg a jutalékot, a weboldalon azt írják, hogy a kezelt vagyon alapján írják jóvá a plusz hozamot - a videóban kiírt egyik állítást pedig úgy is lehet értelmezni, hogy beszervezés után a saját tőkénk hozamát növelik. A szintek mindenesetre a következők: Ez azt jelenti, hogy ha felépítünk egy ötszintes piramist, összesen - már ha a tőkénk alapján írják jóvá a plusz hozamot. Bár számos gyanús esetet feltártunk az elmúlt hetekben, hónapokban, a közelmúltban talán egyet sem láttunk, amiről van szó: Tartsuk észben a következőket, ha egy kedves ismerősünk mégis megkeres ezzel a "kiváló befektetéssel" vagy akár kis pénzzel beszállnánk "mi baj lehet" alapon: