Négyszeres pénzt fizet a magyar állam, csak vegyük meg a kötvényt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Felépült egy hatalmas állomány, de lehet, hogy itt a vége

Egyrészt globálisan eljött az alacsony kamatok korszaka, ami miatt a bankbetétek kamatai folyamatosan csökkentek. Ez pedig jó lehetőséget kínált az államnak arra, hogy egy kis hozamprémiumot ígérve magához vonzza a háztartások megtakarításait.

Másrészt az adósságkezelési stratégia is elment abba az irányba, hogy az állam a lejáró devizakötvényeket forintból finanszírozza, ehhez pedig kapóra jöttek a lakossági megtakarítások.

Tíz évvel ezelőtt valószínűleg keveseknek volt fogalmuk arról, mi is az a lakossági kötvény, akkor ugyanis még elhanyagolható volt ezek állománya. Sőt, egészen 2013-ig nem beszélhettünk komoly piacról, aztán hirtelen két dolog együttállása miatt elkezdett felfutni az értékesítés:

A fentieknek köszönhetően mostanra a teljes államadósság mintegy negyede lakossági állampapírban van. Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója tavasszal azt mondta, hogy ezzel már elégedettek lehetünk, a 2018-as költségvetés tervezetéből is az derül ki, hogy nem számítanak további jelentős felfutásra. Ugyanakkor a friss adatok alapján egyáltalán nem úgy tűnik, hogy behúzta volna a féket a kormány, láthatóan egyre nagyobb összegben ad el lakossági állampapírt az ÁKK hónapról hónapra. Az idei évre a finanszírozási tervben az ÁKK 700 milliárd forintos nettó növekedéssel számolt, ehhez képest négy hónap alatt 1000 milliárdos volt a növekedés.

A lakossági forint állampapír-állomány 2018 végén várhatóan a központi költségvetés adósságának 24-25%-át teszi ki

- olvasható a törvényjavaslatban.Jelenleg a 6070,4 milliárd forintos lakossági állomány az ÁKK statisztikája szerint 23,2 százaléka a központi költségvetés teljes adósságának, vagyis ennek alapján nem számít további jelentős felfutásra az állam. Persze az elmúlt években már olvashattunk arra utaló nyilatkozatokat, hogy közeleg a lakossági roham vége, aztán mindig tovább vették a háztartások az állampapírokat. A költségvetési javaslatot készítő NGM szakemberei kiemelik, hogy a közvetlenül a lakosságnak értékesített állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást jelentenek az állam számára.

Bőven vannak kockázatok

Évek óta hallani arról, hogy a lakossági kötvényállomány felfutásának: egyrészt ezek az állampapírok kifejezetten drágák a nagybani piachoz képest. A jellemzően fél- és egyéves állampapírokra ugyanis az államnak olyan hozamot kell fizetnie, mely jelentősen meghaladja a bankbetétek kamatát, hogy az embereknek megérje ebbe a formába fektetni a pénzüket. Ezzel együtt a globális kamatkörnyezet emelkedésével és az infláció élénkülésével előbb-utóbb a lakossági kötvényekre is sokkal magasabb hozamot kell fizetnie az államnak. Még akkor is, ha nem akarják tovább növelni az állományt, csak a megújítást akarják biztosítani. A rövid futamidőnek ugyanis éppen az a kockázata, hogy gyakran meg kell újítani a papírokat, az utóbbi évek felfutása után pedig ez a megújítási igény évről évre egyre nagyobb. A mostanra felépült jelentős állomány pedig már komoly megújítási kockázatot hordoz, ha azt más forrásból kell esetleg később finanszírozni. Ezzel a megújítással függ össze a másik kockázat: ha a lakosság hirtelen vonzóbb befektetést talál, akkor egy év alatt hatalmas összeget kell más forrásból finanszírozni. Ez ellen elméletileg lehet védekezni azzal, ha az állam tovább növeli az állampapírok vonzerejét a kamat emelésével. Ám mivel a lakosság lényegesen kamatérzéketlenebb befektető, mint a tőkepiaci szereplők, ez az adósságfinanszírozás további jelentős drágulását okozhatja.

Érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni, mennyire drága Magyarországnak a lakossági kötvények felfutása. Az ÁKK-tól kapott adatok alapján az elmúlt években az alábbiak szerint alakult a lakossági állampapírok után kifizetett kamat:

Látszik, hogy, miközben 2010-ben ez az összeg még csak 38,8 milliárd volt. A fő kérdés az, mennyivel kellett volna kevesebb kamatot kifizetnie az államnak akkor, ha ugyanezt az összeget a nagybani piacról finanszírozza meg. Ha azzal számolunk, hogy korábbi közlés szerint, akkor a 12 hónapos diszkont kincstárjegyek átlagos hozamával érdemes összevetni a fenti számot. Ez a tavalyi aukciókon átlagosan 0,77% volt, ami már ránézésre is jóval alacsonyabb a lakossági papírok 2-3 százalékos hozamánál. Ha a 3802,4 milliárdos bruttó értékesítéssel számolunk, akkor ez 29,3 milliárdos kamatkiadást jelentett volna a fent említett 115 milliárddal szemben.

Vagyis ha hasonló mennyiséget hasonló futamidő mellett értékesített volna a magyar állam a nagybani piacon, akkor egy év alatt akár 85 milliárd forintot is megtakaríthatott volna. Vagy ugyanekkora összegből lényegesen hosszabb, három- vagy ötéves futamidő mellett bocsáthattunk volna ki kötvényeket.

Mi lesz, ha egyszer leáll a lakosság?

A BofA-ML elemzője szerint az ÁKK is elismeri, hogy jelentős a megújítási kockázat a lakossági állampapírok esetében, illetve, hogy a lakossági befektetői kör érzékeny a kamatokra.

Vagyis gyakorlatilag a magasabb árért alacsonyabb kockázatot vesz Magyarország

Összességében elmondható, hogy egy ideje már sokan várják a lakossági kötvényroham végét, azonban az értékesítési adatok nem arra utalnak, hogy kifulladna a kereslet. Persze ez nem is meglepő, hiszen a nulla körüli kamatok mellett az állampapírok még mindig 1,5-3,8 százalékos éves kamatot ígérnek. Néhány lépéssel az ÁKK is igyekezett hűteni a kedélyeket, hiszen többször csökkentették a kamatokat, azonban a jelek szerint egyelőre ez sem volt elég ahhoz, hogy megálljon a növekedés. Persze a kormány számára politikailag könnyen eladható a lakossági kötvénysztori, hiszen az ország sérülékenysége jelentősen csökken a belső befektetői réteg miatt, ráadásul a tőkekivonástól sem kell tartani. A mostanra felépült jelentős állománynak ugyanakkor vannak kockázatai is, egyrészt egyre drágább az állomány fenntartása vagy további növelése, másrészt arra is gondolni kell, mi lesz, ha a lakosság új kedvencet talál majd magának, és esetleg elfordul az állampapíroktól. Ebben az esetben ugyanis a rövid átlagos futamidő miatt más forrásból kellene finanszírozni a jelentős lejáratot, például vissza kellene térni a devizakötvényekhez. Persze addig nincs baj, amíg 80-90 százalékos a megújítási arány, ráadásul folyamatosan nettó növekedés van a piacon.

A fenti tény régóta ismert, az ÁKK évek óta azzal védekezik, hogy a lakossági állampapírok után kifizetett kamat az országban marad, a magyar befektetők pénztárcáját hizlalja, ez pedig akár a fogyasztást is pörgetheti. Kérdés, hogy mindez megér-e évi 85 milliárd forintot az országnak.Ahogy említettük, a másik kockázat, hogy a jövőben esetleg új kedvencet talál magáénak a magyar lakosság, a kamatszintek és az infláció emelkedésével egyre kevésbé lesznek versenyképesek az állampapírok. Ebben az esetben pedig a most felépült jelentős állomány komoly kockázatokat hordoz, hiszen a rövid futamidő miatt gyorsan kell más forrásból pénzt szerezni. Az utóbbi hónapokban a nemzetközi elemzők figyelmét is felkeltette a magyar lakosság kötvényrohama,Mai Doan, a Bank of America-Merrill Lynch (BofA-ML) szakembere például nagyjából egy hónapja írt arról, hogy jelenleg ugyan stabil finanszírozást jelentenek a lakossági papírok az állam számára,. Az elemző szerint a válságot követő évek jelentős megtakarítása és az alacsony kamatkörnyezet vezettek oda, hogy ma már a lakosság pénzügyi vagyonának 10%-a van állampapírban, miközben 2010-ben ez az arány még 5% volt. Ezzel párhuzamosan az állam számára ma már a kiskereskedelmi értékesítés a legfontosabb finanszírozási forrás, a 2017-es bruttó kibocsátás több mint 50%-át adhatja.Az amerikai befektetési bank szerint a lakosság és az állam közötti egyre szorosabb finanszírozási kapcsolat azt is jelentheti, hogy. Magyarország finanszírozási szükséglete ugyanis továbbra is magas, a GDP 20%-a körül van évente, az alacsony alapkamat pedig fontos szerepet játszik abban, hogy fenntartsa a lakossági keresletet az állampapírpiacon. Vagyis az MNB a kormány oldaláról is kaphat arra ösztönzést, hogy a lehető legtovább halogassa a kamatemelést.Nemrég az IMF Magyarországról szóló friss jelentésében is szóba került a lakossági állampapírok kérdése: kiemelték, hogy a magyar kormány illetékesei szerint stabil és megbízható finanszírozási forrást jelentenek a háztartások, és csökkentik a hirtelen tőkekivonás esélyét.Nemrég az OECD Sovereign Borrowing Outlook című kiadványa azt emelte ki, hogy a lakossági kereslet fenntartható, vagy akár növelhető is Magyarországon, ennek azonban a magasabb hozam az ára. A szervezet elismeri, hogy a lakosság sokkal biztosabb befektető, mint az intézménye, mivel lényegesen magasabb a megújítási arány esetükben.- teszik hozzá.