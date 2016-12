Emiatt fuccsolt be a magyar kincstárjegy-aukció

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Besült a magyar 12 hónapos diszkontkincstárjegyek aukciója ma délelőtt , ugyanis annyira kevés ajánlattal szembesült a magyar adósságkezelő, hogy inkább semennyit sem fogadott el belőle.

Ez kifejezetten ritka eseménynek tekinthető, amit most egy piaci anomália okozhatott, aminek keretében a visszaeső kereslet mellett még nem emelkedtek meg az első- és másodpiaci hozamok kellően vonzó mértékben.

A rövid állampapírok hozama jóval a Magyar Nemzeti Bank irányadó rátája alá süllyedtek: míg a kéthetes jegybanki betét 2,1 százalékon áll, addig a 3 hónapos állampapírok tegnapi másodpiaci referenciahozama 1,5 százalék volt, sőt a 12 hónapos is pusztán 1,59 százalék. A hozamok rendkívüli süllyedésére érdemben hatott a jegybank önfinanszírozást ösztönző programja, melynek keretében átalakította a kéthetes instrumentumát betétté, ráadásul ezzel egy lépésben a szereplők egy részét ki is szorította belőle augusztustól.A DKJ-k iránti kereslet visszaesése ilyen magas árak (alacsony hozamok) mellett várható trend volt, az igazán érdekes csak az, hogy miért tartott ilyen sokáig a lecsengése. Borbély László András, az ÁKK vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte sok időbe telt amíg átrendezték a porfóliójukat ezen szereplők. A piacon mindenki tudja már, hogy a jegybank nem vágja tovább az irányadó rátáját, így pedig indokolatlan, hogy a rövid hozamok az alatt tartózkodjanak. Rögtön ugyanakkor nem tudták helyettesíteni a portfólióikban a DKJ-kat ezen alapkezelők, Borbély szerint pedig pontosan ennek a folyamatnak a végső lecsengését láthattuk most. Az ő tippje szerint betétekbe térhettek vissza, és nem fognak igazán érdeklődni a DKJ-k iránt, amíg ez a piaci anomália meg nem szűnik.Az elsődleges piaci szereplők noha megtehették volna, hogy nagyobb hozamelvárásokkal jelentkeznek az aukción, de ez ilyen helyzetekben nem szokott megtörténni. Tudják, hogy az ÁKK visszafogta a diszkontkincstárjegyek kibocsátását, ráadásul az államkincstár pénzügyi helyzete sem indokolná, hogy a másodpiacitól érdemben sokkal magasabb szinteken vonjon be forrást. Ezen logika mentén az elsődleges szereplők vélhetőleg inkább nem is próbálkoztak, ami kirívóan alacsony keresletet eredményezett.Az ÁKK vezérigazgató-helyettese szerint a gyenge keresleti viszonyok előbb-utóbb mindenképpen korrekciót kell hozzanak. Mindenesetre az ÁKK a jövő hét keddi 3 hónapos DKJ-aukció esetében 30 milliárdra mérsékelte a meghirdetett keretét. Borbély utalt rá, hogy a rövid állampapírok értékesítésének visszaesését nem bánják, hiszen egyébként is céljuk volt azok visszafogása a túlpörgetett előző félévet követően. A DKJ-k nettó kibocsátásának további visszaesése segíti a csökkenő GDP-arányos államadósság kimutatását az év végén, míg véleménye szerint semelyik piaci szereplő nem gondolhatja azt egy ilyen aukciós kudarc alapján, hogy sérülékeny lenne a magyar állam: "Tudják, hogy tele vagyunk pénzzel" - érzékeltette Borbély a magyar állam stabil pénzügyi helyzetét. A forint piacán valóban semmilyen feszültség nem bontakozott ki a gyenge aukciós eredményeket követően.

A keddi 3 hónapos aukció eredménye már meglepett minket, a mai még inkább, hiszen nagyon gyorsan elapadni látszik a vételi érdeklődés a rövid papírjaink iránt is - fejtette ki első benyomásait a Portfolio megkeresésére egy névtelenséget kérő elsődleges állampapír forgalmazó. Ő egyáltalán nem az amerikai kitiltási botrányhoz, hanem technikai okokhoz, a piaci keresleti-kínálati viszonyok jelentős eltolódásához vezeti vissza a friss fejleményeket és arra emlékeztetett, hogy ahogy a tegnapi, úgy a mai aukciós eredményekre sem reagált érdemben a másodpiaci kötvénypiac, nincs tehát hozamemelkedés.Meglátása szerint 2,1%-os jegybanki alapkamat mellett az 1,3-1,6% körüli rövid oldali hozamok már rendkívül drága kincstárjegy árfolyamokat jelentenek, ezt a piaci szereplők már rendkívüli óvatossággal szemlélik, és ez apasztja el a vételi oldalt. A kereskedő szerint közben a kínálati oldalon meglepő, hogy az ÁKK azon kincstárjegyek meghirdetett mennyiségét sem fogta vissza, amelyek már jövő január elején járnak le (hogy mérsékelje az év végén forgalomban lévő állampapír állományt), így tehát az történt, hogy a kereslet és a kínálat egymástól eltávolodott. A kereskedő meglátása szerint az alapkamattól lefelé rendkívül eltávolodott piaci hozamszint fog a kereslet-kínálati egyensúlytalanság miatt korrigálódni.