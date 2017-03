Már ingyen hiteleznék Magyarországot, de egyelőre nem hagyja

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Hiába vártunk a negatív hozamra

Legutóbb a múlt héten volt esély arra, hogy a három hónapos diszkont kincstárjegyek hozama végre az aukción is negatív tartományba essen, azonban végül az ÁKK átlagosan 0,01 százalékos hozam mellett adott el 20 milliárd forintnyi állampapírt. A befektetők viselkedését jól mutatja, hogy még a legmagasabb elfogadott hozam is csak 0,02 százalék volt. Az aukciót követően a Portfolio hasábjain megint arról írtunk , hogy már csak centikre vagyunk a negatív hozamszinttől, az áttörés pedig bármelyik héten megtörténhet.

Vagyis hiába adódna a piaci kereslet és kínálat alapján negatív hozam, erre egy technikai korlát miatt nincs lehetőség.

Az ÁKK nem árult el semmit kérdésünkre

A negatív hozam kezelése nem jelent problémát sem az adósságkezelésben, sem az aukciós értékesítésben.

Az adósságkezelőnek fogalma sincs, hogy a piaci szereplőknek mi és mekkora problémát okoz. A nekünk eljuttatott visszajelzésekből ugyanis az látszik, hogy igenis gond az, hogy nem tudnak negatív hozam mellett ajánlatot beadni.

A másik olvasata a dolognak, hogy az ÁKK nem veszi komolyan a sajtó megkeresését. "Nincs itt semmi látnivaló" - üzeni a válaszuk.

Hirtelen mégis sürgős lett az adósságkezelőnek

Eddig ugyanis az értékesítés során a befektetőknek meghatározott hozammal kellett beadniuk ajánlatokat, melyek nem lehettek 0,01 százaléknál alacsonyabbak. A tervek szerint a jövőben a kötvények árfolyamára tesznek majd ajánlatot, vagyis ha valaki 100 százalék felett veszi meg a papírt, az a gyakorlatban negatív hozamnak felel meg.

Akár már holnap jöhet az áttörés

Vagyis egyelőre arra számítunk, hogy ha lesz negatív az aukciós hozam (márpedig az ÁKK már dolgozik az ügyön), akkor egyrészt főleg kereskedelmi bankok lesznek kénytelenek megvenni veszteséggel az állampapírokat, másrészt a hozam várhatóan nem csökken majd mínusz 0,05 százalék alá, ha nem változtat a kamatfolyosón és az elhelyezés feltételein az MNB.

Ezt követően kaptunk visszajelzést piaci szereplőktől, hogy szó sincs áttörésről, ugyanisA másodpiacon egyébként már hónapokkal ezelőtt volt példa negatív hozamra a rövid kincstárjegyek esetén. Az igazi áttörést azonban az aukciós értékesítés jelentené, hiszen ez jelentené a gyakorlatban is azt, hogy. A másodpiacon ugyanis a befektetők egymás között adják-veszik a papírokat, az ott kialakult negatív hozamból az államnak semmilyen előnye nem származik, hiszen ő továbbra is az aukción megállapított hozamot fizetni ki a kincstárjegyekre.Az információval kapcsolatban megkerestük az ÁKK-t is, akik érezhetően nem vették komolyan a sajtó érdeklődését, hiszen három egészen konkrét kérdésünkre egy egymondatos választ küldtek csak:Ebből az egy mondatból két dolog olvasható ki:Kérdés, hogy a kettő közül melyik hízelgőbb az adósságkezelő számára.Természetesen a semmitmondó válasz után igyekeztünk utánajárni a dolognak, és az eredeti információval kapcsolatban megkerestünk további szereplőket az állampapírpiacon, hogy ők mit tudnak a dologról. A múlt hét végén más helyekről is ugyanazt az információt kaptuk vissza, ami pedig még érdekesebb, azt is elmondták, hogyTermészetesen a várható módosítással kapcsolatban is megkérdeztük az adósságkezelőt, a válaszuk a fent már idézett egy mondatban van benne. Vagyis hivatalosan az ÁKK szerint "nem okoz gondot" a negatív hozam kezelése, ennek ellenére éppen a múlt héten kezdtek tesztelni egy olyan új aukciós rendszert, ami kiküszöböli ezt a nem létező problémát.Az adósságkezelő elzárkózása miatt azt sem tudjuk, milyen állapotban van jelenleg az új aukciós rendszer tesztelése, például. Ha néhány nap alatt sikerült befejezni a tesztelést, akkor jó esély van arra, hogy negatív hozam alakul majd ki.Az esetleges negatív aukciós hozam egyébként nem minden szereplőt érint. Amíg ugyanis a bankok nulla százalék feletti kamatot fizetnek a betétekre, addig nem érdemes mindenáron állampapírt venni a legtöbb befektetőnek. Ez alól csak azok kivételek, akiknek tőkekövetelmények miatt muszáj kincstárjegyet is venni. Az utóbbi hónapokban elsősorban éppen az nyomta le a rövid hozamokat, hogy az MNB önfinanszírozási programja miatt a bankok felesleges likviditása egyre inkább kiszorult a jegybankból, ezért ők vevőként megjelentek az állampapírok piacán. Mivel korábban három hónapos időtávra helyezték el a pénzüket az MNB-nél, ezért most is elsősorban a rövid kincstárjegyek jöhettek szóba alternatívaként.A bankok kereslete sem lehet végtelen a piacon, éppen ezért a hozamokat sem nyomhatja le korlátlanul. Az MNB-nek ugyanis még mindig létezik az egynapos eszköze, ami korlátlanul a kereskedelmi bankok rendelkezésére áll. Ennek kamata jelenleg mínusz 0,05 százalék. Vagyis ez alatt a bankoknak nem érdemes állampapírt venniük, akkor már jobban megéri a jegybanki overnight eszközben görgetni a pénzüket. Ez esetleg akkor változhat meg, ha az MNB még lejjebb vágja a kamatfolyosó alját, amire kevés az esély, hiszen az eddigi kommunikáció alapján nem híve a negatív kamatnak a Monetáris Tanács. A másik felfordulást az jelenthetné, ha a jegybank korlátozná az egynapos betét elhelyezését is, vagyis ott sem fogadná be limit nélkül a bankok pénzét. Tavaly az irányadó eszköz átalakítása után voltak olyan pletykák a piacon, hogy akár ez lehet az MNB következő dobása, de jelenleg semmi nem utal arra, hogy meglépnék.