Szép csendben Matolcsyék is besegítettek a kormánynak az év végén

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Elárulta magát az ÁKK a decemberi prezentációban

Az ÁKK december végén mutatta be 2017-es finanszírozási tervet, amiben volt egy ábra a visszavásárlásokról és a csereaukciókról 2016-ban. Eszerint tavaly, ezen felül volt 678 milliárd forintnyi csereaukció is. Ezeknek a műveleteknek a jelentősége az adósságkezelő szerint az, hogy a következő éveket tehermentesítse, illetve javítsa az adósság szerkezetét.

Az ÁKK Zrt. euró és dollár deviza államkötvényeket vásárolt vissza december 16-i és december 19-i pénzügyi teljesítéssel, összesen 160,14 millió euró és 2,5 millió dollár értékben

Vagyis összességében ennek nem volt nagy szerepe, hiszen a napi hivatalos árfolyamokkal számolva 50 milliárd forintnyi eurókötvényről és majdnem 750 millió forintnyi dollárban denominált állampapírról volt szó, ez a két tényező összességében kevesebb mint 51 milliárddal csökkenthette az adósság év végi összegét.

Pontosan mit vettek vissza?

Sokkal érdekesebb volt azonban a grafikonhoz fűzött megjegyzés, mely szerint devizahitel előtörlesztést és devizakötvény visszavásárlást is végrehajtott az ÁKK 2016-ban. Az előtörlesztésről már tudtunk korábban is, azonban. Ezzel kapcsolatban feltettük a kérdéseinket már a sajtótájékoztatón feltettük, azonban akkor Barcza György vezérigazgató nem adott egyértelmű választ.- válaszolta később írásban is feltett kérdésünkre az adósságkezelő.Az ÁKK kérdésünkre azt is elmondta, hogy 2015-höz hasonlóan, hiszen az adósságkezelő a másodpiacon nem vásárolhat, hivatalos visszavásárlási aukciót pedig nem hirdetett meg. Ilyen esetekben a jegybank vásárolja meg a kötvényt a másodpiacon, majd az ÁKK közvetlenül az MNB-től vásárolja azt meg és vonja be.Emlékezetes, hogy 2015-ben több kisebb részletben vásárolt vissza összesen egymilliárd eurónyi devizakötvényt az MNB, amit aztán decemberben az adósságkezelő be is vont. Az illetékesek hivatalosan nem ismerték el, hogy a Franklin Templeton lett volna az eladó, azonban egyrészt az amerikai alapkezelőnek volt csak ilyen nagy pozíciója a magyar állampapírpiacon, másrészt ők éppen 2015-ben szálltak ki fokozatosan. Ezek a feltűnő egybeesések pedig mind arra utalnak, hogy a jegybank elsősorban a Templetonnal üzletelt.

A 2016-os visszavásárlásokról az ÁKK annyit árult el, hogy a 2018-as lejáratú eurókötvényből 55,14 millió eurót, a 2020-as eurókötvényből 105 millió eurót, a 2018-as dollárkötvényből pedig 2,5 millió dollárt vett vissza. Mindez azért érdekes, mert a 2018-as lejáratú eurókötvény 5,75%-os éves hozama kifejezetten magasnak számít, a 2020-as eurós papírunk 3,875%-os éves hozama viszont ennél lényegesen alacsonyabb. Az említett dollárkötvényt 4,125%-os hozam mellett bocsátotta ki az adósságkezelő 2013-ban.A forintkötvények visszavásárlását az ÁKK maga intézi aukciók keretében, vagyis ezek az adatok az adósságkezelő honlapján folyamatosan elérhetők. A már említett több mint 860 milliárd forintos vásárlások nagy részét 2017-es és 2018-as lejáratú papírok tették ki, vagyis ezekkel az idei és a jövő évet tehermentesítik elsősorban.

A földárverésekből lehetett erre is pénz

Az ÁKK-nál nincs dedikálva forrás az ilyen visszavásárlásokra, és az államháztartáson belül is szabadon rendelkezhet a kormány arról, hogy milyen forrásokat fordít esetleg adósságcsökknetésre. Az alábbi ábrán látszik, hogy a kormányzat betéteiként kezelt úgynevezett kincstári egységes számla összege bármikor lehetővé tesz akár ennél nagyobb összegű adósságtörlesztést is. A mostani visszavásárlás egyetlen furcsasága, hogy korábban nem volt szó devizakötvény visszavásárlásáról.

Ha már pántlikázni akarunk, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy ezt a visszavásárlást a földárverésekből befolyó pénz tette lehetővé. Kormányzati szereplők ugyanis hónapok óta beszélnek arról, hogy. Az év végén az ÁKK vezérigazgatója már utalt arra, hogy ez az adósságcsökkentés már meg is történt, így a deviza mellett a jelentős novemberi és decemberi forintkötvény-visszavásárlásoknak is ez lehetett a forrása, illetve részben ennek lehetett köszönhető a komoly ugrás a kesz-állományban ősszel (ennek másik oka az EU-val való aszfaltügyi megállapodás lehetett, ami 180 milliárd forint egyszeri bevételt jelentett).