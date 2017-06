Büntetik idén a forintot, de most fordulhat a kocka

Az év eddigi részében mindössze 0,4 százalékkal tudott erősödni a forint az euróval szemben, miközben a lengyel zloty például 4,6 százalékot javított, a cseh korona pedig 2,6 százalékkal erősödött részben annak köszönhetően, hogy a jegybank elengedte az eddig mesterségesen fenntartott árfolyamküszöböt. Ha kicsit kitágítjuk a képet és nem csak a szigorúan vett régiót vizsgáljuk, akkor a dél-afrikai rand 0,3 százalékkal tudott csak erősödni, a török líra viszont 7,5 százalékot bukott az euróval szemben.

Látszik, hogy a régióban a széttartás legjobban a zloty-forint árfolyamon látszott meg, mely már 4,45%-kal emelkedett az év eleje óta. A Commerzbank elemzése szerint ez annak köszönhető, hogy az intézményi befektetők előszeretettel vettek fel long pozíciókat ebben a devizapárban elsősorban a monetáris politika széttartása miatt. Miközben ugyanis Varsóban egyre gyakrabban kerül szóba a kamatemelés szükségessége, az MNB továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a lehető legtovább igyekszik alacsonyan tartani a kamatot. Vagyis van sztori az utóbbi hónapok jelentős árfolyammozgása mögött, azonban a német bank elemzői szerint a két jegybank széttartása egyre kevésbé fontos tényező, így jó eséllyel már láttuk a csúcsot a zloty-forint árfolyamban.Számszerűsítve a Commerzbank arra számít, hogy, a jelenlegi 4,2-ről 4,5-ig emelkedik az euró-zloty jegyzés. Így a zloty-forint árfolyam a jelenlegi 73,3 környékéről 71-ig eshet vissza. Ez ugyan nem lenne jelentős mozgás, az elemzők szerint inkább az a lényeges, hogy vége lehet a hónapok óta tartó emelkedésnek az árfolyamban.

Vagyis az elemzők szerint már nem indokolt a monetáris politika jelentős különbségéről beszélni, ez pedig azt jelenti, hogy támogatás nélkül maradhat a zloty további erősödése.

A fordulatot attól várják, hogy az elemzők szerint egészen 2017-ig a magyar gazdaság növekedése elmaradt a lengyelétől, ez azonban az idén változik, hiszen nálunk is 4% feletti növekedésre számít a kormány. Ez pedig azt is jelenti, hogy egyre kevésbé lesz szüksége a gazdaságnak a jegybank támogatására a laza monetáris politikán keresztül. Vagyis a növekedési kilátások már nem indokolják a monetáris politika széttartását Magyarország és Lengyelország között. hasonlóak a várakozások az infláció területén: jelenleg Lengyelországban a legvisszafogottabb az áramalkedés üteme, azonban a kibocsátási rés zárulása miatt a Commerzbank elemzői arra számítanak, hogy hamarosan ott is felpörög majd az infláció.Közben az utóbbi napokban a Citigroup elemzői globális szempontból vizsgálták a régiós devizák teljesítményét. A szakemberek szerint az euró utóbbi hetekben mutatott ereje támogatta a közép-európai devizaárfolyamokat, emellett a jelentős tőkebeáramlásból profitáltak, külön kiemelik a forintot, mivel az intézményi befektetők magyar eszközökkel töltötték fel portfólióikat. A Citi szerint a magyar eszközökbe áramló jelentős tőke elsősorban annak köszönhető, hogy az MNB az egyre erőteljesebb gazdasági növekedés mellett is további stimulusra készül a gazdaságban. Ennek a forinterősödésnek lehetnek még további tartalékai, középtávon azonban kockázatos lehet a forint erősödésére játszó pozíció, hiszen a gazdasági aktivitás további élénkülésével előbb-utóbb jegybanki válaszokra is szükség lesz.

Rövidtávon ugyanakkor a Citi szerint még lehet tere a forint erősödésének, ezért legfrissebb elemzésükben modellportfóliójukba 0,5%-nyi forint long pozíciót vettek fel.