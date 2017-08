Egy hónap haladékot kapott a forint, hogy végre gyengüljön

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Egyre jobban fájhat az erős forint - Vagy mégsem?

Az utóbbi hetekben egyre többet hallani arról, hogy kezd kellemetlenné válni a túl erős forint az MNB számára. Sokan éppen ezért várták azt, hogy a keddi kamatdöntés után majd felszólal a túl erős forint ellen a magyar jegybank. Erre nem került sor, mindössze annyi újdonság volt a közleményben, hogy "az EKB esetében a kamatkondíciók piacon várt szigorítása későbbre tolódott. A közép-kelet-európai régióval kapcsolatos befektetői megítélés javult, ami a helyi devizák felértékelődését okozta".A magyar deviza egyébként az év eleje óta közel két százalékkal erősödött az euróval szemben, ami azonban ennél is feltűnőbb, hogy ebből 1,7%-ot az utóbbi három hónapban sikerült összehozni.

Az MNB továbbra is a gyengébb forintot részesítené előnyben, de az év végéig tolerálhatja a 300-305-ös árfolyamot

Jelenleg azonban sokkal kisebb a magyar jegybank mozgástere, mivel a bankközi kamat nulla közelébe csökkent, a három hónapos betét állománya pedig szeptember végére 300 milliárd forintra mérséklődik a tervek szerint, így minden további lefaragás már csak minimális hatással lehet a forintárfolyamra - vélik az OTP elemzői.

Milyen fegyverek lehetnek még a tarsolyban?

Azt gondoljuk, hogy minden lehetséges opció az asztalon lehet a jövő hónapban: újabb hitelezéshez kötött kamatcsere (HIRS) hosszabb futamidővel, a betéti ráta további csökkentése, újabb növekedési hitelprogram, vagy akár az alapkamat csökkentése

Kommentárjában több elemző is kiemelte, hogy minimálisan ugyan, de változott az MNB-közlemény utolsó két mondata, azonban egyelőre nem tudják, hogy ebbe mennyit érdemes belelátni. Júliusban még úgy fogalmaztak, hogy "amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a Monetáris Tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával", majd az augusztusi közleményből kikerült a mondat első fele, most már azt kommunikálják, hogy "a Monetáris Tanács az inflációs cél fenntartható eléréséhez szükséges monetáris kondíciókat kész nem hagyományos, célzott eszközökön keresztüli lazítással biztosítani". Ezt az apró módosítást szinte minden elemző kiemelte, de abban megoszlottak a vélemények, hogy mit akar ezzel sugallni az MNB (egyáltalán akar-e bármit sugallni). A JP Morgan szerint további lazítás felé nyitotta meg az utat a közlemény módosítása, bár hozzáteszik, hogy fennáll annak a veszélye, hogy esetleg túlértékelik a változtatást. Mindenesetre az elemzői vélemények láttán azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy sikeresen átment a jegybank üzenete, bármi is akart az lenni. Hacsak nem az az üzenet, hogy bizonytalanságban akarják tartani a piacot szeptemberig. Egyrészt ha nincs változás a Monetáris Tanács hozzáállásában, akkor még ez a minimális változtatás is felesleges volt, másrészt viszont ha tényleg valamit akartak üzenni vele, akkor nem volt elég erős a módosítás ehhez a jelek szerint.

- kommentálta a keddi döntést az OTP Bank.A magyar bank elemzői szerint a, ennél most érezhetően erősebb a forint. A szakemberek kiemelik, hogy a javuló gazdasági teljesítmény miatt 2013 óta felértékelődési nyomás alatt van a magyar deviza, eddig azonban a jegybanknak különböző eszközökkel (kamatvágások, növekedési hitelprogram, három hónapos betét csökkentése) sikerült ezt megfékeznie. Ezt követően az idei év eleje óta a régióval kapcsolatban is javult a befektetői hangulat, egyre több nemzetközi befektető figyelme fordult a forint felé. Ebben régiós átsúlyozás is szerepet játszott, hiszen az utóbbi hónapokban ismét politikai kockázatok terhelték például a lengyel zloty árfolyamát.A szakemberek azt gondolják, hogy az MNB alapvető preferenciája nem változott, továbbra is szívesebben látna 307-315-ös forintárfolyamot hosszabb távon, egyelőre azonban. Az OTP kiemeli, hogy a devizatartalék bekerülési árfolyama tavaly év végén 301 forint körül volt, ez most 302 környékén lehet, márpedig az év második felében nettó devizavásárló lehet a jegybank, mivel 600-700 millió eurónyi devizakötvény jár le, illetve 3 milliárd euró folyhat be Brüsszelből az év végén. Addig pedig a jegybank tolerálhatja az erősebb forintot, ha nem csökken 300 alá az euró jegyzése, majd az év végén az uniós források átváltása előtt tehet lépéseket azért, hogy a komfortzónájába gyengüljön vissza a magyar deviza.A keddi döntést követő közlemény arra utal, hogy: elfogadja, hogy a forint akár tovább erősödik, és ez visszafogja az amúgy emelkedésnek induló inflációs kilátásokat, vagy tovább lazít, amivel azt kockáztatja, hogy a pénzromlás üteme jelentősen meghaladja a 3%-os célját - kommentálta Gárgyán Eszter, a Citibank elemzője.A JP Morgan szerint a keddi döntés arra utal, hogy az MNB még lazább hangnemet ütött meg, mint eddig, és közel került további intézkedések bejelentéséhez. Éppen ezért a szeptemberi ülés érdekes lesz, hiszen az új inflációs előrejelzés és a három hónapos betét friss korlátja mellett további lépések jöhetnek - véli Szentiványi Nóra.A keddi közleményben az MNB nem tért ki a csalódást keltő második negyedéves GDP-adatra külön, pedig szerintem nekik is kellemetlen meglepetést okozhatott - véli Peter Attard Montalto, a Nomura londoni elemzője. (Megjegyzendő azért, hogy a jegybanknak igen konzervatív idei növekedési előrejelzése van.) Hozzáteszi, hogy a jegybank közleményében továbbra is saját szerepét emeli ki a növekedésösztönzésben, a sorok között olvasva azonban úgy tűnik, hogy további lépések szükségességét vetik fel.Vagyis az elemzők szerint. A fő kérdés már csak az, milyen eszközök állnak még rendelkezésre, hiszen ahogy láttuk, a fegyvertár nagy részét már elhasználták.Az OTP szerint elsősorban verbális intervencióra lehet számítani az év vége felé, ha valóban gyengíteni akarják a forintot, emellett jelentősen megemelhetik a hetente tartandó devizaswap-tendereken elfogadott mennyiséget, amivel az MNB növelheti a forintlikviditást. Végső lehetőségként pedig elképzelhető a jelenleg mínusz 0,05 százalékos egynapos betéti ráta további csökkentése. Utóbbi két lehetséges eszközt vetette fel a JP Morgan elemzője is hozzátéve, hogy előbbi valószínű, de az egynapos betéti kamat vágása sem zárható ki.A Commerzbank elemzői szerint a három hónapos betét további korlátozása a magyar jegybank elsődleges eszköze, szeptemberben várhatóan bejelentik majd, hogy az év végére 150 milliárdra vágják le az állományt. A forint árfolyamát azonban nem elsősorban ez befolyásolhatja, a magyar deviza akkor kezdhet 310 felé gyengülni, ha a következő hónapokban az EKB bejelenti eszközvásárlásának fokozatos leállítását.Peter Attard Montalto szintén arra számít, hogy szeptemberben további bejelentések jöhetnek az MNB-től, konkrét lépésként arra számít, hogy szeptemberben további likviditásnövelésről döntenek majd, hogy megfékezzék a forint erejét.- véli a Nomura szakembere.