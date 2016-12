Kilenc tipp a karácsonyi kilók ellen

1. Mozogj!

2. Töltött káposzta helyett pulyka vagy hal

3. Fűszernövények

4. Színes saláta és zöldségek

5. Ne tilts meg magadnak semmit!

6. Fahéjjal ízesíts!

7. Próbálj ki új desszerteket!

8. Törj diót!

9. Hidegvíz

KARCSÚ TIPPEK ADVENTRE Finomságok a karácsonyi vásárról

Mielőtt dőzsölni kezdesz, számolj: 200g mandula 1206 kcalt (kilokalóriát) tartalmaz. Helyette egyél inkább sült gesztenyét (200g csak 426 kcal). Egy sültkolbász (200g) 600 kcal, egy sonka csak 240 kcal. Egy pohár forralt bor rummal 230 kcal, anélkül csak 185.



Édességek helyett gyümölcs



A különböző csokik, kekszek, édességek a karácsonyi asztal kellékei. Ám helyettesítheted őket gyümölccsel is: egy csokimikulás (150 gramm = 860 kcal) helyett 40 darab (!) mandarint (800 kcal) ehetsz meg. Érdemes kipróbálnod a kandírozott gyümölcsöket is (25g = 85 kcal, és semmi zsír).

Biztosan te is szeretnéd, ha az ünnepek után is beleférnél a kedvenc farmerodba. A táplálkozási szakértők szerint nem kell lemondanod a töltött káposztáról, a halászléről és a bejgliről sem. Jöjjön néhány tipp, mellyel elkerülheted a felesleges kilókat.Naponta legalább 30 percet tölts sportolással! Menj ki a szabadba, töltődj fel friss téli levegővel és napfénnyel!A töltött káposzta helyett, kerüljön valami más az asztalodra. Például aszaltszilvás-narancsos pulykasült, kemencében sült lazac, esetleg töltött pisztráng vagy fűszeres fogas. Ezek bőven tartalmaznak laktató fehérjét, zsírt viszont annál kevésbé. Ráadásul a halak gazdagok a szív- és érbarát omega-3-zsírsavban A gyógynövények éteri olaj tartalma gyulladásgátlóan és görcsoldóan hat, jó hatással van az emésztésedre. A fűszerek, mint például a kapor vagy a kömény, segít a szélszorulás, illetve puffadás okozta panaszaid enyhítésében.Fogyassz salátát és zöldséget, de egészségesen elkészítve: zsíros öntet nélkül, nagy adagokban a főfogás előtt felszolgálva. Adj hozzá összezúzott zöldségeket, párolt almás vöröskáposztát, valamint friss fűszerekből, gyógynövényekből és sovány tejből készült öntetet.Nem kell lemondanod az édességekről, csokikról, szaloncukorról, de fogyassz mértékkel. Ha csokit, vagy szaloncukrot vásárolsz, válaszd az étcsokisat (a sötétebb színűt), amiben több a kakaó, mely pozitívan befolyásolja a vérnyomásodat és az anyagcserédet.A klasszikus karácsonyi fűszer remekül illik kekszekhez, desszertekhez, gyümölcsökhöz, kompótokhoz, sült almához, müzlikhez, sőt, vadhúsokhoz is. Serkenti az anyagcserédet, mérsékli a vércukor- és koleszterinszintedet.Kísérletezz új ízekkel: készíts vörös kását vaníliaszósszal, sült almát vagy gyümölcsszorbetet fahéjas joghurttal. Egy fűszeres túrós sajttál is lehet igazán ízletes. A sovány sajtok zsírszegények, és gazdagok kedvező hatású aminosavakban.A mogyoró, a dió , a földimogyoró és a mandula tele van olyan összetevőkkel, melyek védenek a szív- és érrendszeri megbetegedésektől. De figyelem: naponta elég egy maréknyi belőlük, ugyanis valóságos kalóriabombák.A hideg ásványvíz növeli a tested energiaigényét, a szénsav csillapítja az éhségérzetet. A zöld teát vagy a fahéjas-karácsonyi teákat édesítőszerrel fogyaszd, ezek csaknem kielégítik az édesség iránti vágyadat.