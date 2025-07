Történelmi események a kriptopiacon - Hatalmas áttörésnek örülnek a befektetők

Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy a mostani az egész kriptoipar egyik legfontosabb hete, ugyanis több fontos, az egész iparág jövőjét meghatározó törvény is elfogadásra került az Egyesült Államokban, ezzel pedig jócskán felpörgött Donald Trump kiemelt kampányígéretének megvalósítása, mely szerint az Egyesült Államokat a világ kriptoközpontjává kívána tenni az elnök. A befektetők azonnal reagálnak: már 120 000 dollár fölött is volt a bitcoin, raliznak az altcoinok, emellett pedig a részvénypiacokon is több izgalmas kriptós befektetési lehetőséget találunk.