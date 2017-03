Hamarosan 1-essel kezdődhet a lakossági állampapírok kamata

Konkoly Miklós, a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója is részt vesz a Portfolio jövő heti Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

Szerintem nem hoz jelentős változást, mivel aki a hozamot keresi, az nem azokban az alapokban fogja megtalálni a hozamtermelés lehetőségét, amelyek ezekre a papírokra építenek. Persze ez intő jel, de mindig vannak fájdalmasabb pontok. Ez olyan, mint amikor az ember egy kicsit náthás; ha nem figyel oda, kap egy torokgyulladást, aztán, ha azt sem veszi komolyan, kap egy tüdőgyulladást. Először kaptuk a jelzést a pénzpiaci alapoktól, hogy már nem tudnak 3-4 százalékot hozni, aztán kiderült, hogy már 1-et sem tudnak, és aki még mindig itt tartotta a pénzét, az most kapott egy tüdőgyulladást. A mostani negatív hozam tehát inkább a befektetőknek üzen, nem hiszem, hogy ezt a változást alapkezelői szinten megéreznék.Első körben kevésbé átgondolt reakciókkal is találkozhatunk, és a negatív hozam elriaszthat egy-két befektetőt. Itt újra előjön, amit már az előbb is említettem, miszerint az értékpapír-befektetést nem szabad a pénzpiaci alapokkal vagy a diszkontkincstárjegyekkel azonosítani. Ezek a befektetések nagyon kis palettáját képezik, azon belül is ezek a legkisebb hozampotenciállal bíró termékek  igaz, mégis ezeket kedvelik a legjobban. Velük szemben a részvényalapok és a kockázatosabb, nagyobb hozampotenciálú alapok jelenthetik a megoldást a pénznem értékének romlása okozta problémára.Nem ijednék meg ettől, sőt. Ha jönnek új, külföldi versenytársak, az szerintem nem veszély, sokkal inkább fejlődési lehetőség. Eszembe jut, amikor iskolában mondták, hogy jön egy új fiú az osztályba, és volt, aki megijedt, hogy akkor elveszti az eddig megszerzett pozícióit. Erre egy reakció lehet az, hogy akkor elmegyek egy másik suliba, de az is, hogy felveszem a kesztyűt. Ez jó okot és lehetőséget adhat nekünk, piaci szereplőknek arra, hogy megálljunk, és alaposan átgondoljuk a működésünket. Annyi emberrel dolgozunk, ahánnyal kell? Fókuszált a tevékenységünk? Mit tudunk tanulni tőlük? Miben néznek ki másképp? Nekem mit kell változtatnom? Így tisztában leszek azzal, mit tudok tenni, hogy versenyképesebb legyek, milyen termékeket fejlesszek, milyen munkatársakat vegyek fel.

Elsősorban a hazai ügyfélkör ismeretét és a termékkör kínálatának kialakítását emelném ki. Lehet olvasni tanulmányokat a magyar befektetői viselkedésről, amit ők minden bizonnyal meg is fognak tenni, de más olvasni valamit, és más megtapasztalni. Éppen ezért a külföldi szolgáltatóknak időbe telik majd, míg rájönnek, hogy a más piacokon működő termékek itt is versenyképesek-e vagy sem.Ezen kívül ott van a hazai alternatív befektetési lehetőségek ismerete. Minden országban más és más azoknak a befektetéseknek a köre, amelyek alternatívaként megjelenhetnek az értékpapírokkal vagy a befektetési alapokkal szemben. Lehet, hogy ha Németországban megkérdezzük, mi a legnépszerűbb befektetés, akkor azt mondják, hogy egyedi értékpapírok, befektetési alapok és az ingatlanok. Senki sem fogja az állampapírt vagy a DKJ-t mondani, mivel ott ez már régóta mínuszos történet. Magyarországon mi volt a legnépszerűbb befektetés az elmúlt három évben? Az állampapír, majd jönnek az ingatlanok és a befektetési alapok. Más tehát egy olyan piacra betörni, ahol a versenytárs a részvények vagy a passzív befektetések, és megint más egy olyan országba, ahol az ingatlan és a KKJ a versenytárs.Az egyik ilyen tényező a külföldi alapkezelők jelenléte, az, hogy mennyire nyílik ki a piac. A MiFID 2 véglegesítése még szintén elég nehezen behatárolható, és az is kérdés, ki hogyan próbál majd ennek megfelelni. A harmadik tényező a hozamkörnyezet, de az ingatlanpiaci folyamatokban is történhetnek változások. Korábban minden tízedik, mára már minden harmadik vagy negyedik ügyfélnek van ingatlan a portfóliójában. Ha ez a tendencia megáll vagy visszafordul, akkor nekünk, alapkezelőknek növekedést hozhat a kezelt vagyonban.

Lehet itt jogalkotás, jogalkalmazás, de amíg nincs meg a befektetési tanácsadás kultúrája, és nincs meg azoknak az embereknek a bátorsága, akik ott ülnek, addig ne a magyar megtakarítókat kárhoztassuk a rövidtávú gondolkodásért.

Korábban a szektor hozzá volt szokva az éves szinten 10-20%-os vagyonbővüléshez, mára a lakossági állampapírok piacán és az ingatlanpiacon látott folyamatok ezt a növekedést jelentősen lelassították. Az is kérdés, mi lesz az állampapírokkal: lesz-e olyan árazás, amely mellett továbbra is vonzóak lesznek, vagy elérik adósságkezelési oldalról a kívánt szintet, és visszavágják az ígért kamatokat.Szerintem akkor kezdenek majd veszíteni a népszerűségükből, amikor 1-essel kezdődnek a legkedveltebb állampapírok fix hozamai, ugyanúgy, mint ahogyan azt a pénzpiaci alapoknál és a rövid kötvényalapoknál láthattuk. Valljuk be: nem azért veszik ezeket az eszközöket a megtakarítók, mert ők a magyar államadósságot szeretnék finanszírozni, hanem azért, mert 2-essel vagy 3-assal kezdődik a hozam.Akár már jövőre, ha a külföldi hozamok és a világ nem fordul nagyot mindeközben.Azok, ahol a döntés a portfóliómenedzseré. Ezért is ilyen népszerűek az abszolút hozamú alapok, mert ebben az esetben nem az ügyfél dönt, hanem a vagyonkezelő. Az abszolút hozamú alapokon keresztül az indirekt részvények aránya emelkedést mutatott az elmúlt években, miközben a részvényalapok súlyában nem történt érdemi változás. A különbség az, hogy míg egy részvényalap portfólióba súlyozása esetén az ügyfélnek kell kimondania a végső szót, egy abszolút hozamú alapnál gyakorlatilag odaadja a pénzét a portfóliómenedzsernek, aki valamilyen stratégia alapján majd kezeli ezt az alapot.Egyre népszerűbbek az olyan típusú alapok is, amelyek egy-egy kockázati besorolásra adnak portfólióválaszt. Az ügyfél nem arról dönt, hogy mit tesz a portfólióba, hanem hogy melyik portfóliót veszi meg. Természetesen ott az időtáv kérdése is, egy abszolút hozamú alapot például nem szerencsés rövid időre venni.Ez az egyik kedvenc témám: amit mondok magamról, és amilyen igazából vagyok. Az ügyfél azt mondja magáról, hogy nem fektet be hosszú távon, de a befektetésekhez való hozzáállása alapján nagyon is hosszú távú befektető. Sok hasonló példával találkoztam, amikor befektetési tanácsadóként dolgoztam: volt olyan ügyfél, aki állította magáról, hogy rövid távú befektető, de a befektetései között egy három hónapos betét 10 év alatt már 77-szer megfordult, miután 10 éve is azt mondta, hogy nem fektetné be hosszú távra, hiszen bármikor szüksége lehet rá.Természetesen az egy nehezebb beszélgetés, amikor arra próbálunk rájönni, hogy valójában mi kell az ügyfélnek, és nem a könnyebb utat választjuk és ráhagyjuk.Nekünk nem az a feladatunk, hogy részvény- vagy abszolút hozamú alapokat adjunk el, hanem hogy a megfelelő gondolkodáshoz segítsük a megtakarítókat. Ezt a feladatot még nem végezte el a szakma.

Lehet, hogy ezt majd a külföldről érkező alapkezelőktől tanulja meg a szakma. Ott ez a gondolkodásmód megvan, és nem azért, mert ott okosabbak az emberek, hanem azért, mert máshogy gondolkodnak. Idő, tanulás, tanítás és beszélgetés. Ezért nem hiszek abban, hogy 5-10 év múlva mindenki a roboadvisor alapján fog portfóliót építeni, mert az sem tanít meg gondolkodni, sőt.