Változásokra készülhetnek a nagy európai alapkezelő magyar ügyfelei

Átalakul a magyar Aberdeen

fokozatosan átalakítják és leépítik az önálló, magyar jog szerint létrehozott és kezelt termékeket és szolgáltatásokat,

a jövőben a luxemburgi székhelyű alapcsaládját, valamint a nemzetközi vagyonkezelői szolgáltatásait értékesíti Magyarországon a társaság,

végső szándéka szerint vissza fog vonulni a jelenlegi magyar jogi entitáson keresztüli szolgáltatás nyújtásától és új fióktelepet hoz létre.

ugyanakkor Magyarország hosszú távon továbbra is attraktív és fontos piac az a cégcsoport számára.

Az egységes követelményeknek való megfelelés kevesebb kockázatot is jelent az alapkezelő számára,

másrészt költségracionalizálási szempontokat is figyelembe vettek, a passzív alapok térnyerése a világon az egész iparágra nagy nyomást helyez, nem beszélve a profitot érintő negatív hatásokról.

Üzleti modellt vált a magyar Aberdeen, a legfontosabb változások:, az Aberdeen hazai vezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy az anyacég döntése egy kétéves racionalizálási projekt eredménye, amelynek keretében több európai irodát is megvizsgált a társaság. A cél, hogy vagyonkezelési központokban koncentrálva, egységes modell alapján tudják kezelni az alapokat, alapvetően két ok miatt:Az átállással és az üzleti modellváltással kapcsolatban az Aberdeen az egyesült királyságbeli és a magyar felügyeletet is tájékoztatta, a jövőben az Aberdeen Asset Management Limited új fióktelepeként kíván működni majd Magyarországon.Az MNB Aranykönyve szerint a magyar leánycég az elmúlt évek mindegyikében pozitív adózott eredményt ért el, ez alapján a legjobb év 2014 volt, amikor 259 millió forinttal sikerült zárni az évet.

Hogyan érinti az átalakulás az itthon elérhető Aberdeen alapokat?

Mi a különbség az aktívan és passzívan kezelt alapok között?

Az aktívan és passzívan kezelt alapok közötti legfőbb különbség, hogy előbbieket egy vagy több portfóliómenedzser kezeli, utóbbiak pedig egy vagy több piaci index összetételét igyekeznek lemásolni.



Az indexkövető (vagy passzív) alapok előnye, hogy egyszerűbben működnek, több piacot és szektort is le lehet velük követni, a konkrét portóliósúlyok miatt gyakorlatilag nincs mérlegkorlát, az emberi hibával nem kell számolni és a legfontosabb, hogy jóval olcsóbbak, mint aktív társaik. Felfelé menetelő piacok esetén többnyire jobban is teljesítenek, mint az aktív alapok, erről már több elemzés is született. Ugyanakkor hátrány, hogy miután indexkövető alapokról van szó, ha a benchmarkként használt index árfolyama esik, akkor az alap teljesítménye is romlik, különösen, ha 100%-os indexkövetésről beszélünk.



Az aktívan kezelt alapok előnye, hogy hozzáértő szakemberek kezelik a portfóliót, így piaci esések idején is gyorsan és hatékonyan tudnak reagálni, ezzel csökkentve az esetleges veszteséget. Ezek az alapok egyedi piaci sztorikat megjátszva is jó hozamokat tudnak elérni, cserébe viszont magasabb díjakkal dolgoznak és sok esetben sikerdíjat is felszámolnak. Általánosságban elmondható, hogy piaci esések idején az aktív alapok jobban teljesítenek a passzívakhoz képest, részben a fentiekben is kifejtett gyors reakcióidő miatt.

A jövőben az alapkezelő a magyar alapok helyett a luxemburgi, valamint írországi UCITS alapok egyre bővülő kínálatának értékesítésére fog fókuszálni. Ez az üzleti modell hasonlít majd a Magyarországon jelenlévő külföldi versenytársakéhoz.Információink szerint az új értékesítési modell keretében az aktívan kezelt alapok mellett passzívan kezelt termékeket is értékesítenének itthon, az új alapokkal az intézményi és lakossági ügyfeleket is célozzák majd.Jelenleg hat olyan alap van az Aberdeen kínálatában, amely lakossági befektetők számára is elérhető (és nincs megszűnési eljárás alatt), ezekben a legfrissebb adatok szerint. A legtöbb pénzt a szinte teljes egészében magyar államkötvényeket és kincstárjegyeket tartó Futura hosszú és rövid kötvényalap kezeli előbbiben 8 milliárd, utóbbiban közel 4 milliárd forint van.a hat alap közül, de 10% felett hozott még az Aberdeen Feltörekvő Kötvényalap is.

Hogy teljesít az Aberdeen csoportszinten?

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentésében az Aberdeen Asset Management, négy év alatt összesen már több mint nettó 100 milliárd fontot vontak ki a befektetők a főként aktívan kezelt alappalettával rendelkező alapkezelőtől. Az Aberdeen kezelt vagyona tavaly meghaladta a 312 milliárd fontot, a tőkekivonások ellenére éves összevetésben növelni tudta tehát kezelt vagyonát az alapkezelő, ami a tavaly több ízben is végrehajtott piaci felvásárlásokkal és az befektetéseken elért hozamokkal magyarázható.

A legutóbbi negyedévben elszenvedett 10,5 milliárd fontos tőkeveszteséget az alapkezelő az amerikai elnökválasztással kapcsolatos befektetői bizonytalanságokkal magyarázta. Donald Trump győzelme megnövelte a kamatemelési ciklus elindulásának esélyét az USA-ban, ami negatívan hathat a feltörekvő piaci eszközárakra, az Aberdeen részvényeszközeinek több mint harmada pedig a fejlődő piacon van befektetve.

2024-ben fordul a kocka a passzív alapok javára

Nem véletlen, hogy az Aberdeen mellett egyre több, főkként aktív vagyonkezelésre berendezkedett alapkezelő nyit a passzív alapok irányába, utóbbiak népszerűsége ugyanis rekord sebességben nő. A Moody's egy nemrég kiadott jelentésében azt írja, hogy. A passzívan kezelt alapok jelenleg a teljes amerikai piac 29%-át teszik ki, de a befektetők kereslete folyamatosan nő ezek iránt az alapok iránt, míg az aktívan kezelt társaik iránt csökken.A Moody's szerint a passzív alapok térnyerése a piaci környezettől függetlenül is folytatódik, 2021 és 2024 között a piaci részesedésük meghaladja majd az aktív alapokét. Tavaly 506 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott a passzív alapokba az USA-ban, míg az aktív alapok 341 milliárdos tőkekivonást szenvedtek el. A piac egészét nézve a passzív alapok kezelt vagyona 4,5-ször gyorsabb ütemben nőtt tavaly az aktív alapokhoz képest, elérve a 6,7 ezer milliárd dolláros eszközértéket. A már közel 7 ezer milliárd dolláros kezelt vagyon 18%-os bővülést jelent egy év alatt, ami több mint kétszerese a 2015-ben mért értéknek, és közel ötszöröse az aktív alapok 4%-os bővülésének.A passzív alapok keresletét az alacsonyabb alapkezelői költségek is hajtják, a 2015-ös adatok szerint minden 10 ezer dollárnyi kezelt vagyonra 3 dolláros díjat számoltak fel átlagban, míg az amerikai alapkezelők által felszámított átlagos díj ugyanilyen nagyságú kezelt vagyonra 131 dollár.A piacon emellett megfigyelhető lesz egyfajta tisztulás is, hiszen az európai piacfelügyeleti szervek már régóta igyekeznek visszavágni az ún. closet tracker alapok térnyerését, amelyek csak nevükben aktívan menedzselt alapok, a gyakorlatban sokkal inkább indexkövetőek, azonban az aktív alapoknál megszokott magasabb díjakat számítják fel, erről itt írtunk korábban.