400 millió dollárt fizethetnek a csaló bankok

Az előzetes megegyezést egy bírónak még jóvá kell hagynia. Az ügyben összesen körülbelül 10 bank fog fizetni, mintegy 408,5 millió dollárt. Az HSBC és a UBS is tagadja a bűnösségét.Több nyugdíjalap és önkormányzat perelt be összesen 14 bankot azért, mert szerintük összeesküdtek, hogy az ISDAfix benchmarkot manipulálják 2009 és 2012 között. Az indexet a befektetők és a vállalatok arra használják, hogy swap-ügyleteket, lakossági jelzáloghiteleket és strukturált kötvényeket árazzanak be.Az ügyben a legnagyobb összeget a Goldman Sachs fizeti majd ki, összesen mintegy 56,5 millió dollárt, ezután a JP Morgan (52 millió dollárt) és a Bank of America (50 millió dollárt).