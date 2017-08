Az egész világot összedöntheti a kínaiak legújabb mesterterve

Ha nem jönnek be Kína tervei és a projekt csődöt mond, a kínai bankrendszer - ami eleve roskadozik a hatalmas (de az állam által javarészt titkolt és / vagy kozmetikázott) nem teljesítő adósságtól - még több százmilliárd dollárnyi bedőlt hitelt vehet a nyakába, ezzel pedig a teljes világgazdaságot magával ránthatja a világ második legnagyobb gazdasága a süllyesztőbe.

A kínai bankrendszert veszélyeztető kockázatok az egész világ bankrendszerét veszélyeztetik

Az Út és Övezet program hatvan országot akar összekapcsolni Ázsiában, Európában és Afrikában a fizikális és digitális infrastruktúra fejlesztését célzó programokon keresztül. A projekthez szükséges forrásokat a legnagyobb állami tulajdonban lévő pénzintézetek gyűjtik: a China Construction Bank 100 milliárd jüant akar összeszedni onshore és offshore befektetőktől, miközben a Bank of China, az ICBC és az Agricultural Bank of China is dolgoznak azon, hogy több tízmilliárd jüannyi forrást gyűjtsenek össze."Ezeket a hiteleket kockázatos országokban kockázatos infrastrukturális projektekre fogják folyósítani. Ha a projekteket magáncégek finanszíroznák, nem lenne miért aggódnunk, mert a kockázatokat ők viselnék. Ebben az esetben viszont a kínai kormány hitelez más kormányoknak" - mondta Xu Chenggang, egy pekingi üzleti iskola gazdasági professzora.Kína eleve rengeteg "zombicéget" tart lélegeztető gépen a fémipari, építőipari és nyersanyagpiacon, amit Xu úgy kommentált, hogyKína adósságállománya jelenleg a GDP 300%-ának felel meg, ez vélhetően a program kezdetével jelentősen nő majd.Björn Conrad, a Mercator Institute for China Studies alelnöke szerint "kizárt, hogy ne legyenek előre nem látható problémák a projektekben." Valóban: számos célország nem rendelkezik a programok kiszámítható kivitelezéséhez szükséges feltételekkel, a korrupció kockázata pedig jelentős.- véli a szakember. Hozzátette: a kínai kormánynak menedzselhető méretben kell tartania az adósságot, szigorítania a szabályozói feltételeket és csökkentenie a kockázatokat annak érdekében, hogy elkerülhető legyen, hogy a kínai cégek "irracionális" projektekbe fektessenek be.