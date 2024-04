Csányi Sándor: történetének legnagyobb bankvásárlása jöhet az OTP-nél!

Oroszországban az az elvárt követelmény, hogy egyre kisebb legyen a jelenléte az OTP-nek. Sokat tett a bank ennek érdekében, például 80 milliárd forintnyi finanszírozást hozott haza a bank, ezen kívül hazahozott 50 milliárd forintnyi osztalékot, nehéz munkával, mondta Csányi. Úgy néz ki, hogy az idei évre is számíthat arra az OTP, sőt az idei első negyedévi profit után is megvan az engedélye az OTP-nek, hogy osztalékot hozzon ki Oroszországból. Reményeik szerint akár 100 milliárd forint osztalékot is kihozhat az OTP Oroszországból.

Megpróbálták eladni az orosz bankot, de a jelenlegi szabályok szerint ehhez elnöki engedély kell, és ha valaki bankot akar eladni, akkor az állam kijelöl egy értékelőt, aki felértékeli a bankot, az eladási ár pedig nem lehet nagyobb, mint az érték 50 százaléka. A fennmaradó 50 százalékból pedig önkéntes adót kell fizetni.

Csányi szerint annyi pénzt hozhatna haza az OTP a bank eladásával, mint amennyit egy év alatt osztalékból. A bankvezér szerint így a bank eladása értelmetlen lenne.

Ha bárki hoz olyan vevőt, ahol az eladás végén a bank értékének 50 százalékát megkapja az OTP, akkor eladja az ottani bankot az OTP, mondta Csányi Sándor.