Az megvan, hogy éppen bankválság tombol Európa parányi országában?

Bankválság tombol Európa egyik parányi országában, amely bár nem az Európai Unió tagja, de az euró a hivatalos fizetőeszköze. San Marinóban (ahogy a határos Olaszországban) is súlyos gondokat okoz a nem-teljesítő hitelek magas volumene. Ez jelenleg mintegy 1,8 milliárd eurót tesz ki, ami az éves GDP 113%-a.A parányi ország pénzügyminisztere azt mondta a hírügynökségnek, hogy most egy "rossz bankot" terveznek felállítani, ahová a san marinói lakosok nem-teljesítő hiteleit tervezik betenni (a nem-teljesítő hitelállomány mintegy felét). Még ezt megelőzően azonban sürgős segítségként mintegy 100-150 millió eurót kellene előteremtenie a jegybanknak (akár az értékpapírjai részbeni eladásával), hogy likviditási segítséget tudjon adni a megroggyant bankoknak, aztán pedig a tőkehelyzetükre is megoldást tudjon adni.A hírügynökségnek névtelenül nyilatkozó forrás szerint idén volt egy felmérés, amely azt hozta ki, hogy a hat san marinói banknak együtt kb. 260 millió eurónyi tőkére lenne szüksége, de ha az új bázeli szabályok szerint kalkulálják, akkor ez rögtön 490 millió euróra ugrana (a GDP 40%-ára!).Érdemes megjegyezni, hogy San Marino 2018 őszén tervezi bevezetni az uniós bankmentési szabályrendszert, aminek egyik központi eleme, hogy előbb a banki magánbefektetőkre (részvényeseknek, kötvényesekre, esetleg a nagybetétesekre) hárítaná a mentés feladatait, mielőtt állami forráshoz juthatna a bajba jutott bank. San Marino esetén a bankok befektetői legtöbb esetben az ország lakosai, illetve olasz állampolgárok.