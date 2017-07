Bankbetétek: készülünk a következő válságra?

A betétbiztosítási szabályozást a betétesek védelmét szolgáló többi szabályozással egységben érdemes nézni: a bankunió és a bankszanálási mechanizmus a korábbinál jóval nagyobb védelmet nyújt számukra, tehát sokkal jobb pozícióból nézünk szembe egy esetleges újabb válsággal.

Fontosnak tartjuk, hogy a tiszta prudenciális szempontok érvényesüljenek a felügyeleti munka során, és ettől elkülönülve működhessen a betétbiztosítás. Az Amerikai Egyesült Államok betétbiztosítójának működését hatékonynak találjuk, de nem tekintjük modellnek Európa számára.

Ha tehát egy Magyarországon fiókteleppel rendelkező külföldi bank csődbe menne, akkor a saját, külföldi betétbiztosítója értesítené erről az OBA-t, amelynek a külföldi betétbiztosító nevében kellene eljárnia.

Thierry Dissaux 2010 óta a francia betétbiztosítási és bankszanálási alap igazgatótanácsának elnöke. A Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetségének (IADI) igazgatósági tagja és a Betétbiztosítók Európai Fóruma (EFDI) igazgatóságának elnöke. Korábban a francia pénzügyminisztériumnál, a pénzügyi szektorban, az USA-ban és Japánban is dolgozott különböző vezető pozíciókban.

: Nagyszerű munkát végzett az elmúlt években. Nehéz, olykor rendszerszintű problémák mellett is óriási összegeket tudott mozgósítani a betétesek gyors kártalanítása érdekében. De ez csak a válasz egyik része: a Betétbiztosítók Európai Fóruma (EFDI) fontos feladatának tekinti, hogy összegyűjtse és megossza a betétbiztosítással kapcsolatos EU-n belüli és azon kívüli tapasztalatokat. Ez azért is fontos, mert szerencsére nem minden egyes napon, héten vagy hónapban van szükség a munkánkra, a beavatkozás szükségessége szinte véletlenszerű időpontokban merül fel. A beavatkozások közötti időszak a nemzetközi tapaszlatok gyűjtéséről és a fejlesztésekről szól, ezekben az OBA óriási támogatást nyújt az európai betétbiztosítóknak, melyet nagyra értékelünk. .Az európai betétbiztosítási rendszer valóban széttöredezett jelenleg is, minden egyes EU-s országnak saját betétbiztosítója van. Ugyanakkor nagy változások történtek a betétbiztosítás szabályozásában a 2009-es és a 2014-es EU-direktíva módosításnak köszönhetően. A kártalanítási határidőt 2009-ben 20 napban, 2014-ben pedig 7 napban határozta meg az EU, tehát nagyon felgyorsult az a folyamat, amelynek révén a bedőlő hitelintézetek biztosított betétesei a pénzükhöz jutnak. Még mielőtt egy piaci szereplő bedőlése nyilvánosságra kerülne, már együtt kell működnie a betétbiztosítónak a pénzügyi felügyelettel és minisztériummal, valamint a többi, egészségesen működő hitelintézettel.Ez nem jelenti azt, hogy a betétbiztosításra kisebb szükség volna, mint korábban, épp ellenkezőleg: megnőtt a hatékonysága és a gyorsasága, ezáltal a jelentősége is.A kérdésnek két nagyon fontos aspektusa van: 1. miként osszuk meg a betétbiztosítás terheit az egyes országok között? 2. hogyan biztosítsuk, hogy a kártalanításhoz szükséges likviditás mielőbb rendelkezésre álljon? Az előbbi politikai kérdés, amelynek megválaszolását szervezetünk, az EFDI nem tekinti küldetésének. Nekünk az a célunk, hogy a betétbiztosítók minél jobban teljesítsék feladatukat. Valószínűsítem azonban, hogy a következő hónapokban új szakaszba kerülnek az ezzel kapcsolatos európai tárgyalások, miután a holland és a francia választások után a német szövetségi parlamenti választások is lezajlanak. Nem számítok arra, hogy az EDIS megszületésével az egyes tagállamok saját betétbiztosítói megszűnnének, hiszen továbbra is helyi intézményekre lesz szükség ahhoz, hogy a kártalanítás folyamatát előkészítsék és lebonyolítsák, már csak a nemzeti nyelv ismerete miatt is. Az európai szabályozás implementálásában és a betétesek bizalmának megteremtésében, fenntartásában továbbra is nagy a szerepük lesz.Az FDIC egyszerre felügyeleti, szanálási és betétbiztosítási intézmény. Az EU-ban azonban elterjedt nézet, hogy ezek között a funkciók között nagyon könnyen érdekkonfliktusok alakulhatnak ki. El akarjuk kerülni, hogy egy felügyeleti intézmény használhassa a betétbiztosítási forrásokat, és ennek figyelembe vételével alakítsa ki felügyeleti munkáját.Az egyik legfontosabb ilyen kihívás a határon átnyúló betétbiztosítás kérdése. Számos európai bank fióktelepet működtet bizonyos országokban, és ezen keresztül szolgálja ki ügyfeleit. Ilyenkor a fióktelep ügyfélállománya annak a betétbiztosítónak a védelmét élvezi, ahol a bank önálló entitásként be van jegyezve. A betétbiztosítás lebonyolításában azonban a fogadó ország betétbiztosítójának is fontos feladata van, hiszen ő képes megteremteni a helyi infrastruktúrát ennek lebonyolításához, akár az IT, a kommunikációs vagy éppen a finanszírozási kérdéseket nézzük.A határon átnyúló kártalanítást részletesen szabályozza a 2014-es említett direktíva, ugyanakkor ez egy olyan kérdés, amelynek a gyakorlati megvalósítása nagy kihívást jelent a közösségünknek.A kérdésnek számos aspektusa van. Ezek közül kettőt emelnék ki: 1. nem teljesen tisztázott az elektronikus pénz (e-money) helyzete betétvédelmi szempontból. Franciaországban például nem számít biztosított betétnek az ilyen formában tárolt pénz. Számos országban kérdéses azonban, hogy hol a határ pontosan egy betét, illetve az elektronikus pénz különböző fajtái között. Részben szabályozói, részben pedig technikai kérdés, hogy ezt miként kezeljük. 2. fontos kérdés az is, miként használhatjuk fel a digitalizáció vívmányait a betétesek gyorsabb, lehetőség szerint minél gyorsabb kártalanítására. Franciaországban nemrég elindítottunk egy internetalapú betétbiztosítási eszközt. A bedőlő bank ügyfelei a csőd bejelentését követő néhány napon belül regisztrálhatnak ezen a platformon, és online azonosíthatják magukat, szinte azonnal hozzáférve saját számlaadataikhoz és a kártalanítással kapcsolatos összes információhoz.