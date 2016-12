Elhalászta az OTP elől a KBC a negyedik legnagyobb bolgár bankot

Sikeres akvizíciója is volt év végén az OTP-nek: a francia Societe Generale leányát, az ötödik legnagyobb horvát bankot sikerült megvásárolnia.Nagyon megsínylette az adósságválságot Görögország egyik legnagyobb bankja, a National Bank of Greece, ezért sorra adja fel balkáni hídfőállásait tőkehelyzete megerősítése érdekében. Ezúttal egyik leánybankjától, a negyedik legnagyobb bolgár hitelintézettől volt kénytelen megválni.A Reuters szerint a magyar OTP is versenyben volt a United Bulgarian Bankért (UBB). Végül a szintén ajánlatot tevő belga KBC-t hozták ki nyertesnek, amely összesen 610 millió eurót fizet új szerzeményeiért, amit saját likviditásából és elérhető forrásaiból finanszíroz.Az UBB 8%-os mérlegfőösszeg szerinti, 11%-os lakossági és 8%-os vállalati piaci részesedéssel bír Bulgáriában, az Interlease lízingpiaci részesedése pedig 13%. Ezzel a bank a negyedik, a lízingcég pedig a harmadik legnagyobb szereplője a bolgár pénzügyi szektornak.A különböző mutatók szerint első/második helyen álló OTP jókora versenytársat kap, Bulgária harmadik legnagyobb bankja és a legnagyobb bank-biztosítói csoportja jön ugyanis létre a KBC CIBANK nevű leánybankjának, DZI nevű biztosítójának és az új szerzeményeknek az együttes piaci pozíciója révén.A KBC eddig is core piacaként tekintett Bulgáriára Csehország, Szlovákia és Magyarország mellett, az akvizíció ebbe illeszkedik. A tranzakciót megelőzően az UBB 183 millió eurós rendkívüli osztalékot fizet eddigi tulajdonosának.Ezt, illetve egy 81 millió eurós eszközérték-módosítást figyelembe véve a bankot a könyv szerinti érték (tangible book value, TBV) 1,1-szeresén, a lízingcéget pedig annak 1,29-eséért veszi meg a KBC. A KBC szilárd tőkehelyzetét 54 bázisponttal rontja a vásárlás, amelyet egyébként a bolgár hatóságoknak még jóvá kell hagyniuk.