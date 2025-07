Holnap kiderülhet, melyek a következő félév legfontosabb befektetési trendjei

Holnap amerikai finanszírozási terv és kamatdöntés is érkezik. Két olyan esemény, amely adott esetben az év második felére meghatározhatják a fontosabb befektetési trendeket. A jegybank a függetlenségét érő támadások közepette kénytelen dönteni a kamatokról egy olyan helyzetben, amikor tisztább ugyan a kép a gazdasággal kapcsolatban, de az inflációs pálya még nem egyértelmű. Eközben az amerikai 30 éves államkötvényhozam 5% közelében toporog. Egy elhibázott finanszírozási terv a részvénypiacoknak sem tenne jót.

Holnap tartja az amerikai jegybank a kamatdöntő ülését egy olyan helyzetben, amikor véget ért a vámháború, de még teljesen bizonytalan annak hatása. Az amerikai gazdaság látszólag erős, de két veszélyforrás is van. Az infláció makacs, viszont a magas kamatok bármikor hirtelen éreztethetik hatásukat.

Ilyen helyzetben kellene helytállnia a Fednek, miközben folyamatosan támadások érik a függetlenségét. De nem ez lesz az egyetlen izgalom holnap. Az amerikai pénzügyminisztérium közzéteszi finanszírozási tervének szerkezetét. Ezt még leírni is unalmas volt, viszont 2023 októberében ez indított el 20%-os emelkedést a Nasdaqban, így lehet, hogy most is komolyan kellene vennünk.

Amikor pedig két ilyen fontos esemény találkozik, biztosak lehetünk benne, hogy a holnapi nap olyan lesz, amikor a kötvény és a dollár is irányba áll, és ez mutatja majd az utat szinte minden más befektetésnek is.