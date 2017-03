Elképesztő mennyiségű pénz tűnt el a világ 10 legdurvább pénzmosási botrányában

A nemzetközi bankok helyzetéről is lesz szó a Portfolio Hitelezés 2017 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

1MDB, HSBC, Marcos

A maláj vagyonalap (1MDB) - kb. 3,5-7 milliárd dollár

Kép: Shutterstock

HSBC - kb. 7,4 milliárd dollár mai értéken

Egyes becslések szerinta 1Malaysia Development Berhadból (1MDB), a 2009-ben létrehozott maláj nemzeti vagyonalapból. Az ügy 2015-ben pattant ki, amikor a miniszterelnök, Najib Razak számláján hirtelen megjelent 700 millió dollár. A pénz elvileg a szaúdi királyi család ajándéka volt és az ügyészség gyorsan tisztázta is a politikust, a gyanú szerint viszont a tranzakció része lehetett annak a vagyonnak, amitNemzetközi nyomozás folyik most az eltűnt maláj milliárdok ügyében; többek közt a svájci, amerikai és szingapúri hatóságok bevonásával., sőt, a gyanú szerint a lopott maláj közvagyonból forgatták le A Wall Street Farkasa című filmet is.

Kép: Shutterstock

Ferdinand Marcos - kb. 16,7-22,2 milliárd dollár mai értéken

2012-ben szakadt az HSBC nyakába a 2008-as válság utáni egyik legnagyobb pénzmosási botrány, a brit banknakmert a pénzmosási szűrőrendszerük rendkívül hiányosan működött.A rendszer rengeteg hibát tartalmazott, például a legalacsonyabb kockázatú kategóriába sorolták Mexikót és körülbelül 670 milliárd dollárnyi tranzakciót nem ellenőrzött az országban. Kiderült, hogy a rendszert kihasználva a mexikói. A gyenge ellenőrzési rendszert olyan országok is kihasználták, mint az éppen szankciókkal sújtottBár nincs konkrét adat arról, hogy mennyi pénz köthető az ellenőrizetlen milliárdok közül bűnügyekhez,mai értéken.

Fülöp-szigeteki látkép. Kép: Shutterstock

Marcos a Fülöp-szigetek elnöke volt 1965 és 1986 között, "uralkodásának" egy forradalom vetett véget. Az ex-ügyvédből lett diktátor előszeretettel építtetett magának szobrokat és vásárolt közpénzből mintegy 2500 darab cipőt,A Fülöp-szigetek kormánya a közvagyon egy részét visszaszerezte a diktátor bukása után,