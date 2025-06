Izrael megtámadta Iránt: meddig eszkalálódhat a konfliktus?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében az izraeli–iráni konfliktussal foglalkoztunk: áttekintettük, milyen kimenetelei lehetnek egy ilyen összecsapásnak, és miért érhette meg Izraelnek, hogy éppen most mérjen csapást Iránra. Vendégünk volt Ács Bence , a Portfolio Globál rovatának elemzője. A mai műsor második blokkjában a gyógyszerárak hatósági korlátozásának következményeiről beszélgettünk Szalóki Katalinnal, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnökével. Emellett szó esett Donald Trump amerikai elnök tervéről is, amely szerint nemzetközi referenciaárazást vezetnének be a vényköteles gyógyszerekre.