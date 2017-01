Ezermilliárd dollárt tolnak be éppen a JP Morganbe

Az ügyhöz közel álló források szerint a BlackRock a JP Morgant bízza meg ezermilliárd dollárnyi vagyon letétkezelésével, amit korábban még a State Street végzett az alapkezelőnek. A BlackRock kezelt vagyona nagyjából 5100 milliárd dollár, így a letétkezeléssel érintett vagyontömeg nagyjából 20%-a a teljes vagyonnak.A BlackRock éppen ma jelentette be, hogy Budapesten is irodát nyitnak, erről bővebben itt írtunk:A JP Morgan eddig mintegy 20,5 ezer milliárd dollár letétkezelését végezte, és ha igazak a hírek a megbízásról, akkor az amerikai nagybank válhat a letétkezelői piac második legnagyobb szereplőjévé a Bank of New York Mellon után.