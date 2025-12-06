  • Megjelenítés
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?

Már hallgatható a Portfolio Checklist Extra szombati adása, ahol azzal foglalkoztunk, hogy miután a Kúria jóváhagyta Terézváros Airbnb-tiltását, fordulóponthoz érkezhet a budapesti rövid távú lakáskiadás. Schumiczky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke a döntés lehetséges következményeiről, a tulajdonosok várható stratégiáiról és a kormányzati szándékokról beszélt, mindezt nemzetközi példákkal és friss piaci érvekkel alátámasztva.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

