Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?

Már hallgatható a Portfolio Checklist Extra szombati adása, ahol azzal foglalkoztunk, hogy miután a Kúria jóváhagyta Terézváros Airbnb-tiltását, fordulóponthoz érkezhet a budapesti rövid távú lakáskiadás. Schumiczky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke a döntés lehetséges következményeiről, a tulajdonosok várható stratégiáiról és a kormányzati szándékokról beszélt, mindezt nemzetközi példákkal és friss piaci érvekkel alátámasztva.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

