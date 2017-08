Hat magyar bankvezér beszélget a pénzügyi kihívásokról a Közgazdász-vándorgyűlésen

A szeptember 7. és 9. között sorra kerülő Közgazdász-vándorgyűlés nyitóelőadása különösen izgalmas lesz a már sok éve tartó fejlett részvénypiaci szárnyalás miatt is, hiszen az eszközár-buborékokról osztja meg gondolatait a hallgatósággalNobel-díjas közgazdász, a racionális várakozások elmélete egyik úttörője, a New York-i Egyetem professzora.A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Pénzügyi Szakosztálya is erős programmal készül , hiszen a péntek délelőtti programban gyakorlati szakemberek járják körbe egy-egy előadással a pénzügyi digitalizáció és a fintech témakörét, majd délutánpénzügyekért felelős államtitkár előadását követően a bankrendszer kihívásairól szóló beszélgetéshez ülteti egy asztalhoz hat magyarországi bank felsővezetőjét az MKT Pénzügyi Szakosztályának elnöke, az MNB alelnöke,. A panelbeszélgetésben, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke;, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MKT főtitkára;, az Erste Bank Zrt. vezérigazgatója;, az FHB Bank Zrt. igazgatósági elnöke;, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese, az MKT elnökségi tagja és, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgatója vesz részt.Ha nem is Terminátor-filmekből ismert Skynet veszélyeiről, de a robotok és az ember viszonyáról szervez egész napos szekcióülést az MKT Informatikai Szakosztálya szintén a pénteki napon. A talán nem is olyan távoli jövőbe tekintő szekció előadói arra keresik a választ, hogy az emberek és a robotok társak, avagy vetélytársak lehetnek. A szekcióban természetesen szó esik majd a mesterséges intelligenciáról, az Ipar 4.0 aktuális és várható trendjeiről és az energetikai ipar robotizálásában megvalósuló innovációról egyaránt.A műemlékvédelem és a műemlék-hasznosítás kérdéskörét járja végig a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúragazdasági Szakosztályának félnapos szekciója szintén pénteken. A szekció előadói között ott lesz többek között, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója, valamintOscar-díjra jelölt és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, a felújított Edelényi Kastélysziget 3D-s filmjének rendezője is. A szekció előadói és kerekasztal-beszélgetésének résztvevői többek között arra keresik a választ, hogy miként egyeztethetők össze a műemlékvédelem és a turizmus érdekei, és milyen módon, milyen 21. századi technikákkal tehetők élményszerűbbé a műemlékeink.világ- és Európa-bajnok gyorskorcsolyázóval és MOB-alelnökkel erősít az MKT Sportközgazdasági Szakosztálya az 55. Közgazdász-vándorgyűlés sportgazdasági szekciójában. A szekcióban szó esik a téli sportok gazdasági hátteréről és a magyar labdarúgás helyzetéről is.A magyar bor jelenéről, jövőjéről és nemzetgazdasági jelentőségéről szervez szekcióülést az 55. Közgazdász-vándorgyűlés pénteki napján, szeptember 8-án délelőtt a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya. Az ülésen kiváló egri borászok vitatják meg egymással és hallgatósággal az ágazat gondjait és lehetőségeit. Így itt lesz többek közöttaz Egri Hegyközség elnöke, a Kőporos Borászat ügyvezetője;, a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa;, a Kovács Nimród Winery ügyvezető-tulajdonosa;, a Csányi Pincészet vezérigazgatója és, a Vida Családi Birtok társigazgatója. A borászok válogatott csapatához csatlakozik, a Földművelésügyi Minisztérium eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára, valamintegri hegybíró is. A borászati szekcióhoz kapcsolódik pénteken délután az MKT Munkaügyi Szakosztályának kerekasztal-beszélgetése, amelynek résztvevői a borágazat munkaerő-piaci sikereit és kudarcait vitatják meg.