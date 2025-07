Megjöttek a részletek – Megmozgathatja a lakáspiacot a kormány új kedvezménye?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében a kormány által bejelentett kedvezményes ingatlanhitelről volt szó, amely szerint várhatóan szeptembertől bizonyos korlátozásokkal bárki és bárhol 3 százalékos kamattal igényelhet hitelt első saját otthonának megvásárlására vagy megépítésére. Vendégünk volt Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az adás második részében az erkélynapelemekről volt szó: miközben Magyarország éppen most tiltotta be, hamarosan az Egyesült Királyságban is legalizálhatják a konnektorba dugható napelemeket. A kisméretű energiatermelő rendszerek egyre népszerűbbek, amit az is bizonyít, hogy évek óta elérhetők a diszkontláncok kínálatában, sőt már energiatárolóval kiegészített változatok is vannak. A hazai tiltás okairól Major András energetikai elemzőt kérdeztük.