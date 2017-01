Kivonulnak a bankok? - 5000 állás került veszélybe egyetlen nap alatt

a UBS elnöke, Axel Weber a BBC-nek azt mondta, 1000 álláshelyet érinthet a svájci bank 5000 londoni pozíciójából a Brexit,

vezérigazgatója, Stuart Gulliver szerint a Nagy-Britanniában generált kereskedési bevételek ötödét hozzák azok az álláshelyek, amelyeket Párizsba telepítenének át - számolt be a CNBC, a Goldman Sachs pedig a német Handelsblatt értesülései szerint azt tervezi, hogy londoni állásainak felét, vagyis 3000 pozíciót megszüntetné, egy részüket Európába, ebből közel ezret Frankfurtba áttelepítve. A bank szóvivője nem ismerte el ezeket a számokat, mondván, még nem hoztak döntést.

A három nagybank közülA brit HSBC vezére óvatos volt a költöztetés időpontját illetően a davosi Világgazdasági Fórumon: szerinte erre két év múlva kerülhet sor, amikor már a Brexit életbe lép.Miután keddi beszédében Theresa May brit miniszterelnök arról beszélt, hogy Nagy-Britannia elhagyja az egységes piacot, a következő hónapokban felgyorsulhatnak a döntések, és további bejelentésekre számít a piac a bankszektorban.nál állítólag a szabályozásért és jogi megfelelésért (compliance) felelős vezetőket, kereskedőket helyeznének át Frankfurtba. Úgy tudni, a bank frankfurti központtal új leánybankot alapít, ahonnan európai operációit irányíthatja. A back-office Varsóba költözne, a francia és spanyol vállalatoknak tanácsadást nyújtó befektetési bankárok pedig Franciaországba, illetve Spanyolországba kerülnének át.Azmár most is rendelkezik a befektetési banki tevékenységhez szükséges licensszel bíró frankcia leánybankkal, így előnyben van versenytársaihoz képest. A várakozások szerint 1000 kereskedési termékért (köztük európai részvényért) felelős munkatárs kerülne át a kontinensre. Az érintett "globális banki és piaci divízió" 2015-ben 384 millió dolláros profitot hozott a brit banknak.

2016-ban már a svájciis gründolt egy leánybankot Frankfurtban abból a célból, hogy fogja össze európai vagyonkezelési tevékenységeit, egyszerűsítve ezzel szervezeti struktúráját is.

A legnagyobb bizonytalanságot az okozza, hogy még mindig nem tisztázottak a kilépés politikai és különösen jogi feltételei. Nyáron a BCG az alábbi négy forgatókönyvet vázolta fel, ezek közül egyre inkább a legradikálisabb kezd körvonalazódni:Az egyes forgatókönyvek a BCG szerint az alábbi táblázatában látható következményekkel járnak, és hogy ezek közül melyik teljesül, még évekbe is telhet, mire véglegesen eldől.