Leomlanak az eddig ismert bankrendszer határai

Nyugat-Európa bankjai óriási mérleggel rendelkeznek, tevékenységük döntő részét a mérlegükbe veszik. Amerikában viszont az üzlet hatalmas része, benne az értékpapírok értékesítése off balance sheet, vagyis mérlegen kívüli tevékenység, így mindenféle változáshoz jóval gyorsabban tudnak alkalmazkodni. Ennek következménye, hogy az amerikai bankok mérete GDP-arányosan szignifikánsan alacsonyabb, mint az európaiaké. A hagyományos bankok sokkal mélyebben átfogják az európai gazdaságot, mint amerikai versenytársaik az amerikait.

Mivel az amerikai bankok kevés hitelt tartanak a mérlegükben, sokkal kevésbé függ a profitabilitásuk kamatbevételektől és ezáltal a kamatkörnyezettől. Ezért érinti súlyosabban az alacsony kamatkörnyezet az európai bankokat.

Európa a leglassabban növekvő régiók közé tartozik, új üzleti volumennel sokkal kevésbé tudják kinőni problémáikat.

A digitalizáció az európai banki szolgáltatásokban sokkal gyorsabban halad, mint Amerikában. Kanadában élve is érzékelem ezt: bár a kanadai bankrendszer előbbre jár a digitalizációban, mint az amerikai, még mindig visszalépésnek érzékelem Magyarországhoz képest. Ez érdekes, mert nem sok más területen mondható el, hogy Magyarország fejlettebb lenne Kanadánál. A gyorsabb digitalizáció sokkal nagyobb ártranszparenciával és kisebb információs aszimmetriával jár: az ügyfelek sokkal könnyebben megtalálják a nekik kedvezőbb ajánlatot, azonban ez szűkíti az európai bankok marzsát.

Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy az amerikai egyetlen hatalmas bankpiac, 2007 óta több száz bankcsőd volt, de ezt a hatalmas massza lenyelte. Európában széttagolt a piac, ezeknek a piacrészeknek, országoknak pedig sok bankjuk van, így sokkal nehezebben transzformálhatók. Az egyes országokban betöltött kritikus funkciójuk miatt is nehezebb őket átalakítani. A nem teljesítő hitelek arányán is látható ez: Amerikában két év alatt kitakarították őket, Európában viszont nagyon sok ország bankrendszere küszködik még a problémával.

A beszélgetés apropóját a tanácsadócég néhány hete megjelent globális banki tanulmánya adta, amelynek fő üzeneteit itt foglaltuk össze:Ez a kettészakadás úgy zajlik, hogy Amerikában is és a feltörekvő piacokon is óriási profit- és növekedési nyomásnak van kitéve a bankszektor, és sokkal több a lefelé, mint a felfelé mutató kockázat. A globális bankrendszer egésze nem képes megkeresni a tőkeköltségét, a globális átlaghoz képest pedig Nyugat-Európa sokkal rosszabb helyzetben van. Az Amerikához képest látható leszakadásnak legalább 5 fő oka látható:

A bankszektor határai omlanak le, olyan cégek fognak ajánlani bankszerű szolgáltatásokat banki mérleg építése nélkül, amelyek nem is voltak sohasem bankok. Kína legnagyobb vagyonkezelő cége például az e-commerce világból érkező Alibaba, amely most már a kkv-hitelezésben is dinamikusan növekszik.

Mivel a bankok többsége történelmileg, a piacgazdasággal együtt felépült intézmény, a többségüknek nem könnyű alkalmazodni. Számítástechnikai rendszerük átépítése is hihetetlen nehézségeket okoz, ettől függetlenül elkerülhetetlen az alkalmazkodás. Arra számítunk, ennek következtében jelentős költségcsökkentéseket fog látni még a világ, a banki megszorításoknak messze nincs vége.

A történelem legnagyobb átalakulása zajlik a szemünk láttára, óriási előny lesz nekünk, ha ebben a világban egy kis laboratóriummá tudunk válni.

Nem mindegy, bankszektorokról vagy bankokról beszélünk-e. A spanyol gazdaság például nagyon hitelfüggő volt, és óriási bankválság söpört rajta végig, ehhez képest legnagyobb bankjai, mint a Santander, a BBVA vagy a CaixaBank világverő bankok. Ez annak köszönhető, hogy nagy latin-amerikai és/vagy globális kitettséggel rendelkeznek, amely bőven túlkompenzálja spanyol problémáikat. A skandináv eközben a világ legdinamikusabban digitalizálódó bankpiaca, az ottani bankok rendkívül gyorsan alkalmazkodtak, megőrizve profitabilitásukat. Hasonló mondható el a holland bankokról is. Az olasz piac eközben nagyon nehéz helyzetben van, a probléma mélységét jól mutatja, hogy a világ legöregebb bankja is megmentésre szorul. Németországban is sok a probléma. Anglia pedig teljesen más világ, más szabályok szerint működik, mint a kontinentális Európa, össze sem nagyon vethető vele. A lengyel bankok egy része pedig a világ legjobbjai között szerepel, a lengyel bankszektor a digitalizációban például élen halad. A török bankpiac is bizonyos szempontból megelőzte a nyugatit, igaz, de kevésbé konzisztens a fejlődése. Összességében az európai bankrendszer egy színes mozaikra emlékeztet tehát, a nagy átlag azonban meglehetősen rosszul fest, és nagyon alacsony a megtérülés.Először is maga a koncepció, hogy banki termék, egyszerűen értelmét fogja veszíteni. Legalábbis teljesen át fogja értelmezni a világ. Egy idő után nem úgy gondolunk majd egy-egy szolgáltatásra, hogy hitelkártya, folyószámla vagy személyi kölcsön, hanem úgy, hogy a telefonomon veszek ezt-azt, a mögötte lévő pénzügyi művelet pedig szinte láthatatlan. Amellett tehát, hogy a digitális platformokon összehasonlíthatóak lesznek, beépülnek egy sokkal átfogóbb digitális folyamatba.Hogy a kérdésre válaszoljak: azokban a termékekben lesz a legnehezebb fenntartani a marzsot, amelyeket a lakosság tudatosan vásárol, és az árakat összehasonlítja. Ha az ember beüti egy árukeresőbe az adatait, a rendszer másodpercek alatt kidobja a legjobb ajánlatokat - egy ilyen terméken nagyon nehéz lesz pénzt keresni. Egy ideális világban, ami nem is olyan sokára elérkezik majd, egy jelzáloghitel felvétele egy napon belül megtörténik, minden kondíció sztenderd lesz, és a kikalkulált ár alapján veszed igénybe a szolgáltatást. Neked csak egy appra lesz szükséged, amely megadja a legjobb ajánlatot. Ugyanígy fog működni a betéteknél is. Betét, jelzáloghitel, vagyonkezelési termékek - ezek lehetnek a legnagyobb árnyomás alatt. A fogyasztási hitelek és kkv-hitelek területe érdekes kérdés: a kamatok egyre lejjebb mennek, a bankok egyre intelligensebben tudnak hitelt nyújtani és újabb szegmenseket vonnak be a finanszírozásba, akár magasabb marzzsal is, így itt jelentkezik némi kiegyenlítő hatás. A vállalatoknál a cash management szoftverek segíthetnek a vállalatok számára optimalizálni, hogy mely banknál helyeznek el betétet, végeznek likviditási műveleteket. A vállalati hitelezés más pálya: óriási tőkét igényel, nehezebb megtámadni, bár ezzel a kijelentéssel is vigyáznom kell, mert itt is gőzerővel halad az innováció. Demográfiai és fejlettségi mutatóktól függően mindez a különböző földrajzi régiókat természetesen különbözőképp fogja érinteni.Óriási pozitív változás lesz a világ számára, hogy a digitális fejlődésnek köszönhetően sokkal olcsóbban, sokkal átláthatóbban és magasabb minőségben jut hozzá a társadalom és a gazdaság a pénzügyi szolgáltatásokhoz, mint korábban, és jelentősen bővülni fog a pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférők köre is.Ezen múlik a bankok túlélése. 2015 tanulságos év volt: a bevételi marzsokhoz hasonlóan csökkentek a költségek is. Jelenleg még a bankok nagyjából képesek lépést tartani, a profitabilitás csökkenése rövid távon nem a fintech forradalom következménye. Bár még nagyok a költségcsökkentési tartalékok, egy idő után nehéz lesz tovább csökkenteni a költségeket, és a jelenség óriási nyomást helyez a profitra. Ekkor már a mennyiségi változás mellett minőségileg is át kell alakulni.Egy pillanatra csukjuk be a szemünket, és képzeljük el, milyenek lesznek a jövő bankjai! Egy bank igazából nem más, mint egy adatcég, egy szerver vagy egy felhőalapú hálózat, egyeseket és nullákat mozgat. Mivel a számítástechnikai költségek elképesztő mértékben csökkennek, - az adatmozgatás és a computing költségei például ötödére estek az elmúlt évtizedben -, ennek borzasztóan olcsónak kell lennie. Az új, támadó, csak digitálisan működő bankok működése lehetővé teszi a jóval alacsonyabb költségszintet. Bár még távol vannak attól, hogy megváltsák a világot, láthatóan nagyot tudnak harapni a tortából.Azt tanultam az egyetemen, hogy a piacnak mindig igaza van. Hogy azért válaszoljak is erre valamit: a bankokat ma történelmileg nagyon alacsonyan árazza a részvénypiac. A könyv szerinti értékhez képest alacsonyabban, mint a válság mélypontján. A világ részvénypiaca nagy átlagban (még a feltörekvő országokban is!) 1 vagy 1 alatt P/BV-vel árazza a bankrendszert, vagyis annyit sem ér a piac számára a szektor, mint amennyit papíron kimutat. A piac tehát rendkívül kritikus. Egy teljesen új, az iparági határakat elmosó digitális világ jön létre, részben természetesen ezt is árazza már a piac.Nemcsak a külső szereplők törnek be a bankpiacra, de maguk a bankok is kitörhetnek belőle: az egyik legfontosabb trend az elmúlt két évben az úgynevezett ökoszisztéma stratégiák trendje: a különböző földrészeken sorra jelennek meg olyan bankok, amelyek már adatcégként definiálják magukat, és az ügyfeleket a digitális világba is bevezetik. Az eredeti tevékenységükhöz kapcsolódó területeken különösen. Vannak bankok, amelyek kuponokat értékesítenek, adó- és ingatlantanácsadást végeznek, a jelzáloghitelezés mellé ingatlant közvetítenek, segítenek a bebútorozásban és a költözésben. Pozitív ügyfélélményt nyújtanak, nem tőkeigényes tevékenységeket végeznek. Elkezdték átértelmezni magukat. Klasszikus példa a Ping An kínai biztosító, amely 60 millió kínai számára egy komplett egészségügyi piacot, autó- és lakáspiacot épített ki. Ráadásul egy olyan területen csinálta ezt meg, ahol a legnagyobb verseny dúl a digitális területen. Amit ez a bank művelt, annak végrehajtása tízéves átalakulást igényel a hagyományos pénzügyi szereplőktől, de a többségnek megéri.Egyáltalán nem az, sőt. A magyar bankrendszert sokan kritizálják, de nekem például itt Kanadában kellett rájönnöm, hogy el vagyunk kényeztetve Magyarországon. Sok a bank Magyarországon, ezért éles a verseny is, nem tudnak hátradőlni, nem kényelmesedhetnek el, rá vannak szorítva az innovációra. Ezzel együtt a magyar bankrendszer egy hosszú út elején jár. Kis országok bankjai könnyebben innoválnak - Kína kivételnek tűnik, de valójában nem az: ott sem a bankok indították a legnagyobb innovációt. A magyar bankrendszer képes arra, hogy digitális laboratórium legyen, ez az egész országnak jót tenne. Budapest egy felmérés szerint az informatikai tehetségekben a negyedik leggazdagabb város az egész világon. A magyar bankok innovációja nemzetközi szintű, ennek óriási pozitív hatása lehet a teljes gazdaságra, hasonlóan a skandináv országokhoz.